PIZZARESTAURANT: Den spionsiktede nordmannen Harsharn Singh Tathgar (til venstre) og den antatte russiske etterretningsoffiseren (til høyre) møttes på restaurant lørdag. Like etter ble nordmannen pågrepet av PST. Foto: VG-tipser

Spion-saken: Skal ha mottatt titalls tusen kroner for informasjon

Spionsiktede Harsharn Singh Tathgar (50) skal ha møtt russiske Aleksandr Stekolsjikov i det «skjulte» og fått flere titalls tusen kroner for informasjon han satt på.

Det får VG opplyst.

PST skal ha fulgt med på kontakten mellom den ingeniørutdannede 50-åringen og russeren siden 2018, ifølge VGs opplysninger.

Ifølge en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett møtte Tatghar den nå utviste handelsrepresentanten Aleksandr Stekolsjikov i skjul, og mottok «ikke ubetydelige kontantbeløp» i vederlag for informasjon.

Ifølge VGs opplysninger er det så langt klarlagt at Tathgar har mottatt flere titalls tusen kroner i kontanter. Han skal ha fått penger ved flere anledninger, og beløpene skal ha variert fra gang til gang, får VG opplyst.

Ifølge fengslingskjennelsen forklarte Tathgar at han hadde overlevert informasjon og mottatt penger for denne. Han erkjente derimot ikke at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser, og den varetektsfengslede mannen nekter derfor straffskyld for grovt brudd på spion-paragrafen.

Marianne Darre-Næss, som forsvarer Tathgar, har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken.

PST ønsker ikke å kommentere etterforskningen og eventuelle funn som er gjort, opplyser seniorrådgiver Martin Bernsen til VG.

I går kveld fløy Aleksandr Stekolsjikov ut av Norge fra Gardermoen, viser bilder hos TV 2. Da VG ringte ham onsdag, sa han «I can’t talk anymore». Den russiske ambassaden har kalt anholdelsen av Stekolsjikov for grunnløs, og har fremstilt kontakten med Tathgar som uproblematisk.

Russiske medier melder at utvisningen vil bli gjengjeldt.

50 år gamle Tathgar, som opprinnelig kommer fra India, innvandret til Norge på 90-tallet. Han har tilsynelatende opparbeidet seg stor kompetanse innen solcelle-teknologi og 3D-printing. Han får også svært gode skussmål fra tidligere kolleger.

Siden 2012 har han jobbet hos DNV GL (tidligere Det Norske Veritas), som driver med sertifisering innenfor olje- og gassproduksjon og andre teknologibransjer.

Det er ikke kjent hva slags type informasjon Tathgar har overlevert til russeren, men i Oslo tingretts kjennelse fremgår det at 50-åringen har hatt tilgang til sensitiv informasjon som anses «hemmelig» i straffeloven.

Spionsaken mot Tathgar er den første av sitt slag siden Arne Treholt ble pågrepet og siktet for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak i 1984. Et av bevisene mot ham var 10.000 amerikansk dollar funnet i Treholts leilighet 17. mai, 1983.

Treholt har påstått hardnakket at beviset er forfalsket, noe som igjen er blitt kraftig benektet fra sikkerhetstjenestens side.

