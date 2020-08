NYE STUDENTER: Simen Åsbo Foss (19), Sigrid Mack Borander (18) og Una Secic (19) begynte alle å studere i høst. For dem skjer alt digitalt. Redningen ble kollokviegruppe. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Frykter konsekvensene av digitalt semester

Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter at flere studenter faller utenfor når høstens forelesningen blir digitale. – Utfordrende å miste det sosiale, sier studenter.

Simen Åsbo Foss (19), Sigrid Mack Borander (18) og Una Secic (19) begynte å studere statsvitenskap ved Universitetet i Oslo forrige uke.

– All undervisningen vår er over nett, sier Foss.

Studenter over hele Norge er i samme situasjon. For mange av dem ble slutten på videregående også digital.

– På videregående var det håpløst, og nå fortsetter det, sier Borander.

Unge sliter med skole over nett

6 av 10 elever i alderen 13 til 19 år sier at de lærte mindre med hjemmeundervisningen da skolene ble covid-19-stengt. Det viser en undersøkelse fra NOVA ved OsloMet.

– Etter elevenes vurdering, var ikke perioden med hjemmeskole noen suksess rent faglig for de fleste elevene, sier forsker Anders Bakken ved OsloMet i en pressemelding.

Nær halvparten av elevene var fornøyd med hjelpen de fikk av lærerne. Fortsatt sier hver fjerde elev at de er direkte misfornøyd med hjemmeskolen.

– Studien er viktig fordi den kan si noe om hva politikere, lærere og skolene må være oppmerksomme på dersom det skulle bli aktuelt å stenge skoler igjen, sier Bakken.

Hver fjerde elev var misfornøyde med undervisningen som foregikk hjemme, viser undersøkelsen hvor over 12.000 elever i Oslo ble spurt.

MÅ LÆRE: Studiestedene må lære av våren og forbedre undervisningen de har over nettet mener Andreas Trohjell, leder av NSO. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Frykter flere ikke vil fullføre

67,5 prosent fullfører utdanningen innen åtte år, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De legger årlig ut statistikk over hvor mange som fullfører en grad.

Årets tall viser at flere fullfører nå enn før. Likevel mener Norsk studentorganisasjon (NSO) at for mange slutter.

– Det er fortsatt over 30 prosent som ikke fullfører og det er et høyt tall, sier Andreas Trohjell, leder av NSO til VG.

Han er bekymret for at økningen av digital undervisning vil føre til at flere ikke får fullført utdanningen de neste årene.

– Studiestedene må finne gode løsninger med studentene. Digitalisering av forelesninger er ikke nok for å få et godt digitalt læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonene må lære og forbedre nettundervisningen fremover, sier Trohjell.

Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

– Vi er blitt corona-kullet

– Føleres som en forlengelse av videregående, sier Una Secic (19).

Secic er blitt vant med undervisning over nett fra siste året på videregående.

– Faglige er det helt greit, men man blir slapp av å sitte hjemme, sier Secic.

19-åringen skulle egentlig til Trondheim, men valgte å heller ta et studieår i hjembyen Oslo. Hun fryktet at det skulle bli vanskelig med det sosiale når alt skjer over nett.

– Vi er blitt corona-kullet som mistet det siste året på videregående, russetiden, friår og nå studielivet, sier Sigrid Mack Borander (18).

– Kjipt for dem som har flyttet

– Foreleserne gjør sitt beste, men det er en del usikkerhet om det tekniske nå i starten, sier Simen Åsbo Foss (19).

Han begynte å studere etter et friår. For han ble en del av redningen å starte en kollokviegruppe med andre studenter.

– Vi er enige om at det er en del av dugnaden. Gjør det vi må for å holde smitten nede, men det er litt kjipt som student, sier Foss.

– Kjipt med digitalt, men alt er egentlig litt kjipt, sier Borander.

– Så mange som har flyttet hit til Oslo for å studere også sitter de bare på nettet og har forelesninger. Studenter burde fått info tidligere om at alt skal skjer over nett, sier Borander

Hvordan klare seg som student under coronatiden:

Fem tips for en digital studie-høst

– Jeg lurer på om det er like mange fordeler som ulemper med digitale forelesninger, sier Carl-Gustav (Kim) Bjørnqvist.

Han har mye erfaring med forelesninger på nettet som førstelektor i kreativitet og kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Der holder han nettforelesninger for grupper med opptil 100 studenter.

Her er tipsene hans:

Det å følge forelesningene direkte gir et helt annet utbytte enn å se dem senere i opptak. Skru på kameraet! Du aner ikke hvor kjedelig det er å se på svarte firkanter. Jeg blåser i om du har alle tiders morratryne – jeg ser heller ikke ut som Brad Pitt kl. 08.15 om morgenen! Og om du ikke har ryddet på hybelen, finn en kul zoom-bakgrunn! Skriv spørsmål i chatten. Det er veldig viktig for meg – og for dere – at jeg hele tiden vet hvor godt stoffet sitter. Still krav til meg (og de andre foreleserne)! Går forelesningene for fort? For sakte? Er de kjedelige? Vil dere ha flere eller færre pauser? På videoforelesninger er det ikke like lett å ta signaler som det er i et klasserom. Derfor er vi avhengige av tilbakemeldinger fra dere. Ikke vær redd for å komme med kritikk. Forelesere har panserhud. Pass på å ikke havne på etterskudd. Les kjapt gjennom pensum til forelesningen, du trenger ikke pugge. Få en oversikt så du har mulighet til å spørre om hjelp til å forstå noe. Høyere utdannelse betyr å ta ansvar for egen læring, men det mulig å få hjelp. Får du oppgaver underveis i studiet så se på dem som eksamenstrening og bruk litt tid på å løse dem riktig. Det å være godt forberedt og følge forelesningene er som å smøre skiene riktig. Da blir skituren en fornøyelse.

– Når jeg holder direkte videoforelesninger, er kravet mitt at alle har på kamera og at jeg ikke snakker mer enn i ett kvarter før jeg setter studentene i gang med noe.

Bjørnqvist sier at mangelen på det sosiale og små samtaler kanskje er det største ulempen på nettet, også for forelesere.

Publisert: 25.08.20 kl. 10:54

