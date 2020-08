Foto: Ingvild Silseth

Inngangen til grotten var stengt med betong - så ble den åpnet igjen

Inngangen til grotten der nattens ulykkesfest foregikk, var tidligere stengt med dobbeltarmert betong. Så ble den åpnet opp igjen av nye eiere og kun sikret med treplater.

– De tok seg ikke bryet med å støpe igjen hullet. En meget dårlig vurdering sett i etterpåklokskapens lys, sier Eirik Nielsen, som var prosjektleder for arbeidet med å støpe igjen alle åpninger i det tidligere tilfluktsrommet på oppdrag fra Forsvarsbygg.

Syv bevisstløse personer ble fraktet til sykehuset i natt, etter å ha blitt kullosforgiftet i en grotte i Oslo. Ifølge politiet kan opp mot 200 personer ha vært på festen. Politiet bekrefter overfor VG at det var snakk om et planlagt arrangement.

– Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg overtok eiendommen fra Sivilforsvaret i 2012. Forsvarsbygg sikret nedstengningen med støping, bekrefter Jon Berntsen, distriktssjef i Sivilforsvaret Oslo og Akershus.

Vurderte parkeringsanlegg

– Alle åpningene ble støpt igjen, inngangen med dobbeltarmert betong. Men da Lovisenberg tok over, ville de undersøke om dette var brukbart som parkeringsanlegg, og fikk åpnet det opp igjen. Siden har det bare vært sikret med treplater, forteller Eirik Nielsen.

KRITISK: Eirik Nielsen har flere ganger kjørt forbi det tidligere tilfluktsrommet og tenkt at inngangen har vært for dårlig sikret. Foto: Privat

– Jeg har ikke tenkt på at noen skulle finne på å arrangere fester der inne, men har tenkt på at barn kan komme seg inn. Hensikten til Forsvarsbygg med å tette med betong var nettopp å sikre at slike ting ikke skulle skje, sier Nielsen.

Han forstår godt at festdeltagerne har sluppet opp for oksygen.

– Tilfluktsrommet ble i sin tid laget med nødutganger og luftekanaler, men de er jo støpt igjen.

Tom Kjenne var formann på prosjektet og bekrefter det Nielsen forteller.

– Føler ikke ansvar

– Det er veldig leit det som har skjedd, men det er jo et grovt innbrudd, og vi som eiere føler ikke noe ansvar for dette, sier Vidar Haukeland, administrerende direktør for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

fullskjerm neste Politiet har nå sikret grotteinngangen.

Han bekrefter at grotten ble åpnet for inspeksjon i 2012, og at blant annet parkeringsanlegg ble vurdert.

– Det er ennå ikke bestemt hva tilfluktsrommet skal brukes til. Hele området er fremdeles i en stor reguleringssak, sier Haukeland.

– Etter inspeksjonen ble åpningen sikret med plater, men for omtrent fire år siden fikk vi melding om at noen hadde brutt seg inn. Da la vi på nye plater som skulle være mer solide og fikk lagt på mer jord. Etter det har vi ikke hørt om noen nye innbrudd – før nå, sier han.

– Dere mener grotten var godt nok sikret?

– Ja, ut fra de vurderingene vi har gjort. Vi har sikret at ikke ulykker kan skje, ved at for eksempel barn kan ta seg inn. Det er jo heller ikke strøm eller andre ting som gjør det farlig der inne. At folk bryter seg inn er ikke vårt ansvar, sier Vidar Haukeland.

