Ti kommuner har stigende smittetrend nå

Smitten i Norge har flatet ut, etter flere uker med stigende trend. Samtidig er det ti kommuner hvor smittetrenden er stigende nå.

Helseminister Bent Høie påpekte under en pressekonferanse torsdag at smitten har flatet ut etter flere uker med vekst.

Selv om testingen har økt med 54 prosent, økte ikke smittetallene fra uke 32 til uke 33.

Kommunene som nå har økende smittetrend er Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Indre Østfold, Sarpsborg, Haugesund, Lillehammer, Frogn og Lindesnes.

I Trondheim har det blitt registrert 38 tilfeller de siste to ukene. Den siste tiden har kommunen oppdaget flere smittetilfeller med ukjent opphav.

– Fra slutten av juli har vi sett en ny utvikling. Vi har nærmest daglig nye smittetilfeller. De smittede har hovedsakelig vært i grønne land. Det er en urovekkende utvikling vi ser, sa fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell til VG fredag 14. august.

De siste to ukene har kommunen meldt om åtte tilfeller der smittekilden er ukjent.

I Lillehammer har det vært smitteutbrudd tilknyttet hockeymiljøet og Norges Toppidrettsgymnas (NTG), der 20 unge idrettsutøvere og en trener er smittet av coronaviruset. Totalt 412 personer i karantene i forbindelse med NTG-utbruddet. Ved NTG går det studenter fra hele landet. Det er registrert ti smittetilfeller blant personer med folkeregistrert adresse i Lillehammer kommune de siste to ukene, ifølge VGs oversikt.

I Lindesnes er det bekreftet ti smittetilfeller de siste to ukene. 10. og 11. august ble det registrert to smittetilfeller som ble regnet som importsmitte etter reise til et europeisk ikke-evaluert land. De resterende smittetilfeller er nærkontakter til disse to tilfellene.

Hvordan beregnes trenden? Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt gjennom de siste 14 dagene, fra og med i går og bakover i tid. Dette snittet må ha steget eller sunket med mer enn 15 prosent gjennom perioden, for å anses som en trend. I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i snittserien. Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Vis mer

I Oslo er det registrert 218 smittetilfeller de siste to ukene. Det er 31,4 smittetilfeller per 100.000, som er over grensen FHI har for regioner i EU/EØS på 20 smittetilfeller per 100.000.

Frogn kommune har de siste to ukene registrert 12 nye smittetilfeller, som alle kan knyttes til en smitteklynge, skriver kommunen på sine nettsider.

Tromsø har ni smittetilfeller de siste to ukene. Torsdag den 19. august ble det påvist smitte hos en ansatt ved Vitusapoteket i Tromsø. Det er sannsynlig at vedkommende ble smittet i utlandet. Mange er satt i karantene grunnet smittetilfellet, skriver kommunen på sine nettsider.

Fylkene Trøndelag, Innlandet, Agder og Vestfold og Telemark har stigende trend nå, ifølge VGs talloversikt. Eneste fylket med synkende trend er Troms og Finnmark.

Publisert: 20.08.20 kl. 22:07 Oppdatert: 20.08.20 kl. 22:24

