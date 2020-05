NY SJEF: Nicolai Tangen er pekt ut til å lede Oljefondet, med det er ikke klart hvordan han skal kutte bånd til hedgefondet sitt og den personlige formuen. Foto: Nina E. Rangøy, VG Foto: Nina E. Rangøy, VG

Henter inn toppadvokat som del av «brannmur» for Tangen

Advokat Haakon Blaauw opplyser til VG at han er kontaktet om å bli mellommann for Tangen og de som forvalter verdiene hans.

Onsdag hadde Hovedstyret i Norges Bank møte om ansettelsen av Nicolai Tangen (53). Hedgefond-forvalteren ble lansert som ny sjef for Oljefondet i mars, men i etterkant har det blitt stilt flere kritiske spørsmål ved utnevnelsen.

Representantskapet i Norges Bank har kritisert ansettelsesprosessen i sterke ordelag og stilt en rekke spørsmål ved Tangens omfattende bruk av skatteparadis.

Ikke minst har de vært opptatt av Tangens bånd til sitt britiske hedgefond AKO Capital og at det bygges opp en «brannmur» mellom sjefsjobben i Oljefondet, den private milliardformuen og hedgefondet.

Det har ført til ekstra møtevirksomhet og forhandlinger mellom Tangens juridiske rådgivere, AKO-systemet og Norges Bank.

Nå bekrefter den erfarne advokat Haakon Blaauw overfor VG at han skal ha en rolle fremover.

– Gjennom mitt advokatfirma er jeg i ferd med å motta et oppdrag fra Nicolai Tangen. Vi er i dialog om en avtale der vi skal ivareta hans interesser. Jeg ble kontaktet for en uke siden, sier Blaauw.

ADVOKAT: Haakon Blaauw ligger an til å få en rolle overfor Tangen og kaptilrådgiverne i Gabler fremover. Foto: Øivind Haug, Privat

Tangen har varslet at han vil flytte sin formue på flere milliarder kroner hjem til Norge når han tiltrer som sjef i Oljefondet i september.

I går skrev VG at kapitalrådgivningsselskapet Gabler får en rolle i å forvalte Tangens verdier fremover. Samtidig råder de kundene til å investere i fond i AKO-systemet, der Tangens er største eier.

– Som du vet så det er publisert en artikkel i går om Gablers forvaltningsoppdrag for Tangen fremover. Det er ikke meningen at det skal være kontakt mellom Gabler og Tangen mens han er Oljefond-sjef, sier Blaauw og forklarer at hans rolle blir å være kontaktpunkt for partene fremover og at Tangens betydelig formue blir et tema.

På selskapets nettsider opplyser Blaauw at han lang erfaring på flere områder: nasjonale og internasjonale transaksjoner og tvisteløsning, offentlig/privat samarbeid og offentlige anskaffelser.

Gabler bekrefter

Investeringsdirektør Tor Sydnes i Gabler bekrefter på VGs forespørsel at advokat Blaauw skal ha en rolle i forvaltningen av Tanges formue.

– Dette er en ny konstruksjon. Den er laget for å ivareta Tangens uavhengighet i hans rolle i Oljefondet. Jeg har ikke mulighet for å kommentere noe utover dette før avtalen blir kjent.

VG har kontaktet Tangen om opplysningene som fremkommer i denne saken, men ikke fått svar.

