Mann i 20-årene skutt - politijakt på Lørenskog

Politiet har kontroll på to personer og jakter flere gjerningsmenn etter meldinger om skudd på Lørenskog.

Et område er sperret av ved Åsen skole i Skårer etter at politiet fikk melding om et avfyrt skudd.

– Vi fikk melding fra en som hørte et høyt smell. Vedkommende dro til stedet, og kom over to aggressive personer. Disse har vi nå kontroll på, sier innsatsleder Knut Hammer til VG.

En eller flere personer skal ha kjørt raskt fra stedet i en bil, som politiet jakter på. Politiet har foreløpig ikke funnet offeret, men har kartlagt det de mener er åstedet for hendelsen.

– De pågrepne er kjenninger av oss, unge voksne.

INNSATSLEDER: Knut Hammer ved politiet i Øst. Foto: Helge Mikalsen

Klokken 22 sier operasjonsleder Gisle Sveen at de vet hvem den fornærmede er og hvor han befinner seg, en mann i 20-årene.

Kort tid etter melder politiet i Øst på Twitter at mannen er lokalistert, med en skuddskade i leggen. Han får oppfølging av helsevesenet. Skaden er ikke livstruende. Politiet tror ikke det er flere skadede.

Overfor VG utelukker ikke politiet at hendelsen kan være gjengrelatert, men har ikke konkludert.

– Vi er overbevist om at det er flere involverte enn de to pågrepne, og henter inn overvåkingsvideo og gjør etterforskningsskritt på stedet.

Stedet er sperret av til politiet har sikret ferdig spor.

Publisert: 26.05.20 kl. 22:06 Oppdatert: 26.05.20 kl. 22:49

