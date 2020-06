Foto: Hanne Larsen / Altaposten

To hus og flere båtnaust tatt av skred

To hus, flere båtnaust og en hund er tatt av et jordskred i Alta onsdag ettermiddag. Politiet kan ikke utelukke at personer også er tatt av skredet.

– Vi har ennå ikke turt å gå inn i raset og har derfor ikke oversikt ennå. Vi venter på NVE som skal komme for å vurdere sikkerheten til mannskapene som skal gå inn. Redningshundene er derfor heller ikke inne, sier operasjonsleder i Finnmark, Torfinn Halvari, til VG.

Politiet meldte 15:48 om at flere hus og hytter var tatt av et jordras ved Kråkneset i Alta. Alle nødetatene er kalt ut til stedet.







Operasjonsleder Halvari opplyser til VG at situasjonen fremdeles ikke er under kontroll.

– Vi vet at ett hus, en hund og en hytte er tatt av skredet. Vi har fått avkreftet at det var folk i et av husene, og vi jobber på spreng for å finne ut hvem som eier resten av dem, sier han.

Vet ikke om folk er tatt av skredet

Politiet kan foreløpig ikke utelukke at noen er tatt av raset. Ifølge vitner på stedet skal redningsmannskapene lete etter folk i sjøen, fordi det er uavklart hvorvidt det er personer som er tatt av raset.

– Redningsskøyta er på sjøen hvis det eventuelt skulle være personer som er skylt i vannet. Når vi får så store ras, trykker vi på de store knappene, sier operasjonslederen.

Han forteller at det har vært mye regn og nedbør i Finnmark den siste tiden.

– Vi har fått bekreftet fra melder at det har gått flere fritidshus/hytter. Men det skal ikke ha vært folk i disse for tiden. Sånn sett er ikke dette en redningsaksjon ennå, sier redningsleder Jakob Carlsen i HRS til Altaposten.

Redningsmannskaper er på stedet hvor det onsdag ettermiddag gikk et jordras i Alta. Foto: Hanne Larsen / Altaposten

