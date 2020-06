Foto: Hanne Larsen / Altaposten

Seks bygninger og en hund tatt av flere jordras i Alta

Flere bygninger og en hund ble skylt på sjøen etter flere jordras ved Kråkneset i Alta onsdag. Politiet har fremdeles ikke gått inn i området grunnet rasfare.

– Vi har ennå ikke turt å gå inn i raset og har derfor ikke oversikt ennå. Det har gått et nytt skred etter det første, og vi er fremdeles usikre på skredfaren i forhold til å sende inn mannskaper, sier operasjonsleder i Finnmark, Torfinn Halvari, til VG.

Politiet meldte 15:48 om at flere hus og hytter var tatt av et jordras ved Kråkneset i Alta. Litt senere gikk det nok et skred, og Halvari opplyser til VG like etter klokken 17.30 onsdag ettermiddag at de nå evakuerer to personer i en bolig i området.







Det er foreløpig ikke meldt om personskader, men en hund som ble tatt av raset klarte selv å svømme i land, ifølge politiet.

Altaposten skriver at det ligger det som trolig er et bolighus, to hytter eller båtnaust og en campingvogn i sjøen. Raset har også skylt med seg store menger søppel og materialer som flyter i havet.

Fare for små skred

Operasjonsleder Halvari opplyser til VG at situasjonen fremdeles ikke er under kontroll, og at skredet på nåværende tidspunkt skal være mellom 5–600 meter langt og 40 meter høyt.

– Vi er foreløpig litt usikre på antall hus som er tatt, men det er mulig det er seks stykker. Vi har fått avkreftet at det var folk i et av husene, og vi jobber på spreng for å finne ut hvem som eier resten av dem, sier han.

Se bildene tatt av raset av mannskapet på redningsskøyta «Vekteren» under:











Alle foto: Redningsskøyta

Halvari opplyser at NVE har vurdert at skredfaren ikke er stor, men at det nå vil kunne gå en rekke mindre skred.

– Det er et kvikkleireskred som har gått her. Det er en veldig lang og høy raskant, med små avskallinger der det raser i toppen. Flere etter-ras har gått utover ettermiddagen her, sier distriktsingeniør Anders Bjordal i NVE til Altaposten.

Regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth, sier til VG at det ikke er fare for liv og helse per nå.

Leter etter folk i sjøen

Politiet kan foreløpig ikke utelukke at noen er tatt av raset. Ifølge vitner på stedet skal redningsmannskapene lete etter folk i sjøen, fordi det er uavklart hvorvidt det er personer som er tatt av raset.

– Vi vet ikke så mye, men vi bistår politiet med redningsskøyte og helikopter. De søker etter personer over vann. Politiet er ikke sikre på om noen personer er tatt av raset, men det er ikke noe som tyder på det foreløpig. Likevel ønsker de å være på den sikre siden, sier redningsleder Jakob Carlsen i HRS Nord-Norge.

Like etter klokken 18 opplyser HRS til VG at redningshelikopterer har returnert fra stedet.

Redningsmannskaper er på stedet hvor det onsdag ettermiddag gikk et jordras i Alta. Foto: Hanne Larsen / Altaposten

Han forteller at det har vært mye regn og nedbør i Finnmark den siste tiden.

– Vi har fått bekreftet fra melder at det har gått flere fritidshus/hytter. Men det skal ikke ha vært folk i disse for tiden. Sånn sett er ikke dette en redningsaksjon ennå, sier redningsleder Jakob Carlsen i HRS til Altaposten.

