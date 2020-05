BADETEMPERATURER: Denne uken har barn og voksne kunnet kose seg i vannkanten, som her på Bygdøy. Slik blir det ikke i helgen. Foto: Erik Johansen, NTB scanpix

Slutt på finværet i sør – endelig en grunn til å smile i nord

Etter noen dager med fint vær er det slutt på sol i hovedstaden, mens i nord er det endelig noe som ligner på vårtemperaturer.

– Det var vel fortjent. Det var på tide at de fikk litt varme. Jeg pratet med vakthavende meteorolog i Tromsø, og der kunne de skryte av elleve grader, forteller Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt.

Denne «våren» har det vært rekordmye snø i nord. Ikke siden målingene startet har det vært registrert mer snø i mars i Troms og Finnmark.

les også Nord-Norge får godvær – men advares mot ras

Nå kan de endelig smile når de titter på gradestokken. Andersen sier at det kan bli noe nedbør når værfronten beveger seg fra Vestlandet og nordover, men beroliger nordlendingene med at det i så fall hverken blir snø eller store mengder nedbør.

– Bodø hadde 15–16 grader. Det blir nok ikke så høye temperaturer i helgen, men det som eventuelt kommer er regn, sier hun.

Massive snømengder og økte temperaturer gjør imidlertid også at skredfaren øker.

Ifølge Hovedredningssentralen er det betydelig skredfare i Nord-Norge. De ber folk om bruke hodet og være forsiktige:

Regn i sør

I og rundt hovedstaden har det stort sett vært sol og fint vær den siste uken, men til helgen er det slutt. Det noe dystre værvarselet gjelder stort sett hele Sør-Norge.

– Jeg sitter nå i Bergen. Her regner det gult farevarsel og kraftig vindkast. Det går over til mer bygevær i morgen. Både lørdagen og søndagen er preget av byger i Sør-Norge, sier Andersen.

les også En bever har flyttet inn i Frognerparken

Det er varslet vind fra sør både fredag og lørdag. Rundt hovedstaden er det varslet perioder med nedbør og lavere høye temperaturer.

Det er også sjanse for lyn og torden flere steder i Sør-Norge.

Kan bli fint i hele landet

Etter helgen kan det imidlertid lysne. Ved Meteorologisk institutt er de forsiktige optimister om at det kan bli fint vær til uken.

– Det ser ut som det blir finere utover uken i store deler av landet. Det er litt mer usikkert hva som skjer utover uken. Det kan bli skiftende vær på Vestlandet, mens Østlandet slipper litt billigere unna, sier meteorologen i Bergen.

Spesielt rundt hovedstaden kan det bli fint vær.

– Det er mulig at et høytrykk bygger seg opp over hovedstaden neste uke, men det er fortsatt litt usikkert, sier Andersen.

