Dette er søksmålet mot Viking Sky

Cruiseskipet Viking Sky seilte, med viten og vilje, inn i uværet som førte til motorstans og redningsaksjon i Hustadvika i mars, mener advokatene som fremmer søksmålet.

I klagen fra advokatfirmaet Lipcon, Margulies, Alinsa & Winkleman hevdes det blant annet fram at Viking Sky var klar over og gjorde en bevisst avgjørelse om å seile inn i vanskelig farvann og inn i et kraftig uvær med motorer som var dårlig vedlikeholdt og/eller ikke i stand til å takle slike situasjoner. Da disse sviktet, ble passasjerene utsatt for store emosjonelle påkjenninger og frykt for sitt liv.

– Før de seilte fra Tromsø torsdag 21. mars, var det flere værmeldinger som varslet uværet som Viking Sky endte opp i. Så tidlig som 16. mars begynte værmodellene å varsle om en intens syklon utenfor kysten av Norge, heter det i dokumentet.

De skriver videre at det den 18. mars ble det sendt ut varsel om mulighet for vindkast opp mot 33 meter i sekundet, eller orkan styrke.

VG har vært i kontakt med Mats Silberg, som er pressekontakt for Viking Ocean Cruises, men selskapet ønsker ikke å kommentere detaljene i søksmålet.

– Passasjerene ble ikke varslet

– Etter at skipet forlot Tromsø, ble ikke passasjerene varslet om alvorlighetsgraden av værsystemet skipet planla å seile inn i, skriver advokatene.

Selv om flere om bord ble sjøsyke under de røffe forholdene skal Viking Ocean ha informert passasjerene om at de ikke ville stoppe i Bodø, står det i dokumentet VG har fått tilgang på.

Der blir stormen også beskrevet som en historisk vinterstorm i kategori 10.

– Ikke på noe tidspunkt ble passasjerene gitt råd eller advart om den forestående faren. Det var ikke før dagen etter, da store bølger traff cruiseskipet og fikk passasjerer og ansatte til å bli sjøsyke, at skipet ga beskjed til passasjerene om at de ikke kom til å nå frem til neste stopp, sier advokatene ifølge World Maritime News.

I søksmålet heter det at været var så kraftig på morgenen 23. mars at passasjerene ikke klarte å stå oppreist i lugarene sine og ble kastet ut av sengene sine.

I panikken holdt passasjerene seg fast mens vann strømmet inn, skriver saksøkerne.

I flere timer skal hundrevis av passasjerer ha vært utsatt for uhygieniske forhold, manglende ventilasjon og psykisk påkjenning av at båten kjørte gjennom utrygge og tøffe forhold, mener saksøkerne.

Ekteparet som står bak gruppesøksmålet fremholder at de, som følge av selskapets handlinger, fikk fysiske skader og opplevde angst.

Krever 90 millioner

Fredag ble det klart at det amerikanske advokatfirmaet krever 90 millioner kroner i erstatning for alle skader som ble påført under «Viking Sky»-hendelsen i mars.

Det var totalt 1373 personer om bord da cruiseskipet fikk problemer i uværet. Rundt 470 passasjerer måtte bli heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon.

Advokat Michael Winkleman har latt seg intervjue av Fox Business, til dem sier han at de krever erstatning for økonomiske tap og for tort og svie på vegne av sine klienter.

Han fremholder at rundt 50 passasjerer har kontaktet dem angående opplevelsene på Viking Sky.

Totalt ble 27 personer behandlet på sykehus etter hendelsen. Winkleman sier passasjerene som har kontaktet ham har gitt uttrykk for at de var livredde.

– De lekte med disse menneskenes liv, sier Winkleman om cruiseselskapet, ifølge Fox Business.

