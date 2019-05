VEI-NEI: SV-leder Audun Lysbakken avviser at han vil sette vei-Norge flere ti år tilbake. Foto: Gisle Oddstad

SV vil droppe veier for 450 milliarder kroner

SV-leder Audun Lysbakken går drastisk til verks for å stanse bomkrisen. Han vil nedskalere nesten alle 4-felts motorveiprosjekter de neste 30 årene og stanse fergefri E39 på Vestlandet, ny E6 ut av Trondheim og ny E18 ut av Oslo.

De siste ukene har bomkrisen truffet Norge. Bompartier danker ut de tradisjonelle partiene, utløser krisemøte i regjeringen og gjør at LO og Ap vil rive bommene.

I dag forteller Lysbakken hva SV vil gjøre:

– Løsningen er faktisk enkel: Å droppe regjeringens meningsløse motorvei-prosjekter. Bompengedronningene Erna Solberg og Siv Jensen har ledet landet inn i en luksusfelle hvor veibyggingen har blitt så hemningsløs at bomregningene slår alle rekorder, sier han.

SV har tatt utgangspunkt i planlagte motorveiprosjekter, som er listet opp i Nasjonal transportplan frem til 2029.

– I nasjonal transportplan har regjeringen lagt til grunn en utbygging av motorveier for 1105 milliarder kroner. Vi vil nedskalere den galskapen til ordinære riksveier, som vil koste 644 milliarder kroner, ifølge regjeringens egen riksveiutredning fra 2015. Det gir en besparelse på over 450 milliarder kroner.

Her er veiene han angriper:

Her er motorvei-prosjektene Lysbakken i stedet vil nedskalere til to eller trefeltsveier. Samlet kostnad for motorveiene er 1105 milliarder kroner, mens vanlig riksveistandard, som han går inn for, vil koste 644 milliarder kroner. Kilde: Nasjonal transportplan 2018–2029.

– Vil dere ikke da sette norske veier mange tiår tilbake i tid?

– Nei. Vi kan ikke bare fortsette denne hemningsløse og rådyre veiutbyggingen, i en tid hvor vi må sette på bremsene for å få ned klimautslippene. Å legge til rette for mer bilkjøring de neste tiårene, blir helt feil, sier han og legger til:

– De som setter byene våre 20 år tilbake i tid, hvis de vinner frem, er bompengepartiene, som vil ha bilbaserte byer. Hele klimaaspektet forsvinner i kampen mot bompenger, fordi de pengene bidrar til at vi kan bygge kollektivtrafikk. Jeg tror trygge og rassikre veier i hele landet er viktigere for folk enn motorveier inn til de store byene.

– Det er flere strekninger på listen som har kommet så langt at utbygging er i gang?

– Vår vurdering at de fleste av disse prosjektene fortsatt kan nedskaleres. Vi vil be om en vurdering fra statsråden på hvilke av disse prosjektene som fortsatt kan nedskaleres og hva oppdaterte kostnadsberegninger på det vil være.

Vil skjerme noen bomprosjekter

– Dere vil droppe store prosjekter som fergefri E39 på Vestlandet og ny motorvei på E18 ut av Oslo vestover?

– Fergefri E39 koster vanvittig mye. Vi vil heller satse på elektriske ferger og vanlige riksveier og vei- og rassikring. Så vil vi stanse motorveiutbyggingen på E 18 inn til Oslo, som bare vil føre flere biler inn til byen. Det samme gjelder motorvei på E6 inn til Trondheim, som vil gi flere biler i sentrum.

– Er det noen bomprosjekter dere støtter?

– Ja, bypakken i Oslo er god og nødvendig og gir mindre kø og forurensing. I Bergen og Trondheim er vi for pakkene av samme grunn, men ønsket en plassering av bommene som vi mente var mer rettferdig. I Kristiansand brøt vi forhandlingene om ny bomring fordi miljø ikke er prioritert og i Stavanger er vi mot fordi våre folk mener bomringen der er usosial.

– Har du ingen forståelse for bommotstanderne?

– Jo, jeg skjønner godt at folk reagerer på de økte kostnadene. Det er nettopp den utviklingen vi vil bremse. Men ikke ved å gjøre det billigere og enklere å kjøre inn til byene.

Han sier de som har et stort ansvar for krisen, er bommotstandspartiet Frp.

– Sannheten er at Frp har stemt for hvert eneste krone i bompengeprosjekter som har passert Stortinget. De har selv skapt krisen som rammer dem og har bidratt til at miljøutfordringen har havnet i vanry, sier han og legger heftig til:

– Også Høyre, Sp og Ap kan spare seg krokodilletårene. De har stemt for hver meter med unødvendige motorveier som øker belastningen av bompenger og biltrafikken.

– Dere har også stemt for slike prosjekter?

– Vi har stemt mot bomprosjekter for 54 milliarder kroner.

Dale: – SV forstår ikke Norge

Samferdselsministeren, Jon Georg Dale (Frp), fnyser av Lysbakken sitt utspill.

– De ønsker å sende bilistene ut på kjerreveier, sier han, og fortsetter:

– Motorveier handler i stor grad om å bygge landet sammen. Vi er et langstrakt land med store avstander. Når de velger å ikke bygge vei er dette et tegn på at de rett og slett ikke forstår Norge.

Dale synes det er særlig betenkelig at SV ønsker å skrote fergefri E39.

– Fergefri E39 er et døgnåpent tilbud. Det er vår Intercity. Vestlandet er ikke som Oslo, her er det ikke like lett å bygge tog. De kan ikke nekte vestlendingene, det samme de vil betale for i Oslo, nemlig fornuftig pendleravstand, sier han.

– SV vil opprettholde bompenger på dagens nivå, men ikke bygge mer vei. Det vil si at de som må betale bompenger ikke skal få noe tilbake for det. Det viser hvor virkelighetsfjerne SV har blitt, fortsetter Dale.

SAMFERDSELSMINISTER: Jon Georg Dale (Frp).

Han motsier påstanden til Lysbakken om at Frp har stemt for hver eneste krone av bompengeprosjekter.

– Jeg fremmer ikke sak om bompenger, uten lokale vedtak. Frp kjemper alltid mot bom lokalt, sier han.

– Stolte av hver meter vei vi har bygd

Transportpolitisk talsperson i Ap, Sverre Myrli, forteller at han absolutt ikke gråter noen krokodilletårer.

– Vi har vært åpne hele tiden om hvor vi står. Vi ønsker å bygge både vei og jernbane, men vi vil gå bort fra den gammeldagse bompengefinansieringen, og heller innføre brukerbetaling, sier han.

Helge Orten, transportpolitisk talsperson i Høyre, er også svært skeptisk til SV sitt forslag.

– Vi er stolte av hver meter av vei som vi har bygd. Vi gjør dette fordi vi mener det er viktig å bygge landet. Om SV vil prioritere annerledes får det være deres sak.

Transportpolitisk talsperson i Sp, Siv Mossleth, sier følgende:

– Senterpartiet har vært med å si ja til veiprosjekt som det har vært lokalt ønske om. Men nå når alle ser hvor dyrt det blir, så må det sees på om flere veiprosjekt kan endres. Vi tar gjerne imot lokale innspill på dette, sier hun.

