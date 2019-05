DREPT: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept den 29 juni i fjor. Foto: Trond Solberg/VG

Varhaug-tiltaltes far tiltalt for å unndra bevis

Faren til 18-åringen som tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13) er selv tiltalt fordi han skal ha vasket sønnens klær etter drapet.

– Jeg bekrefter at faren er tiltalt for å ha forsøkt å unndra bevis i drapssaken. Tiltalen ble tatt ut i midten av forrige uke, sier statsadvokat Oddbjørn Søreide til VG.

Søreide forteller at tiltalen omfatter vaskingen av sønnens klær etter drapet, men at han ikke gå inn på hva det gjelder mer nøyaktig. Faren tørket også blod fra skaftet på en hammer som han fant i huset.

Sunniva Ødegård døde av hodeskader fra en hammer kvelden 29. juli 2018 i fjor.

I retten mandag forklarte faren til tiltalte at han dagen etter drapet skulle vaske klærne sine, og ønsket å ta med tiltaltes klær.

– Jeg så at det var blod på T-skjorten og på andre klær. Jeg spurte hva som hadde skjedd. Sønnen min fortalte at han hadde vært i slåsskamp med en kamerat, sa faren i retten.

Faren fortalte at han tok tiltaltes bukse, og ba tiltalte spyle av blodet fordi det var så mye blod på buksen. Faren sa at han på daværende tidspunkt fortsatt trodde at sønnen hadde vært i slåsskamp.

– Tror dere på farens forklaring rundt dette?

– Det ønsker ikke jeg å kommentere akkurat nå, sier statsadvokat Nina Grande til VG.

I retten mandag fortalte faren at han hadde vært bortreist den aktuelle helgen, og kom hjem natt til søndag.

– Han var helt som vanlig, sa faren om tiltaltes oppførsel samme dagen drapet ble begått.

