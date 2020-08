HELSEMINISTER: Bent Høie (H) forsvarer at det ble åpnet for utenlandsreiser til en rekke europeiske land i midten av juli. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Høie forsvarer utenlandsåpningen

Trass i at mellom 20 og 50 prosent av koronasmitten i Norge de siste ukene kommer fra utlandet, forsvarer helseministeren reiseåpningen i midten av juli.

For én måned siden ga regjeringen grønt lys for at nordmenn i to uker kunne reise til en rekke europeiske land, blant annet Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Men i ukene som har gått siden, har smitten økt kraftig her til lands.

– Var reiseåpningen en tabbe?

– Nei, jeg mener ikke det. Det er en grense for hvor lenge vi kan holde ting stengt når det ikke er en smittesituasjon som tilsier det, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

– Men vi har hele veien sagt at når vi åpner opp, er det en økt risiko for smittespredning. Det betyr at det kan komme innstramminger igjen når det er behov for det. Det er nettopp det som nå skjer.

7. august frarådet regjeringen alle unødvendige reiser til utlandet.

Fadderuker

Høie mener hovedgrunnen til at smitten i august har blusset noe opp igjen i Norge, er at flere gjennom sommeren har hatt lavere skuldre, ikke fulgt enmetersregelen og bidratt til situasjoner hvor viruset har kunnet spre seg.

Først var det Hurtigruta, og deretter ble søkelyset rettet mot fester i Oslo. Denne uken er det studentenes fadderuker som får skylden for økt smittespredning.

– Gir man ikke nå studenter skylden for en generell smittespredning som vel så mye skyldes nordmenn som reiste på ferie i juli?

– Vi ser at det er i den aldersgruppen smitten sprer seg raskt, i motsetning til før sommeren. Da var det helt andre aldersgrupper som testet positivt. Mye tyder på at det kanskje har vært spesielt lave skuldre i den aldersgruppen, sier Høie.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Bufdir-direktør Mari Trommald ba tirsdag regjeringen avblåse fadderukene, hvis ikke høyskoler og universiteter selv tar grep. Men minister for høyere utdanning og forskning Henrik Asheim (H) avviser å avlyse fadderukene.

20–50 prosent utenfra

Inntil halvparten av koronasmitten i Norge de siste ukene har kommet utenfra, viser Folkehelseinstituttets (FHI) ukerapporter.

– Det har variert mellom cirka 20 og 50 prosent de siste ukene siden midten av juli, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

FORKLARER: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet understreker at grenseåpning gir risiko for introduksjon av smitte. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Hun understreker at disse kan generere nye smittetilfeller som FHI ikke har tall på. Men flesteparten av tilfellene er fra såkalte røde land, noe som innebærer at de det gjelder, skal sitte i karantene for å forebygge videre smitte.

Var lite smitte

Vold fremholder at importsmitte er en av grunnene til økende smittetall.

– Vi sa det og pekte på det da vi åpnet grensene – at det er risiko for introduksjon av smitte. Det er derfor vi har ti dagers karantene fra de landene som har høyest smittepress. Så ser vi at vi får inn smitte også med personer som har vært i grønne land.

Vold minner om at de fleste land i Europa fortsatt har høyere smittepress enn Norge.

– Men var det for tidlig å åpne grensene?

– Det var på det tidspunktet en situasjon med lave smittetall, både i Norge og Europa. Vurderingen til regjeringen var at det var et riktig tidspunkt å gjøre det på. Vi åpnet gradvis og forsiktig og har ennå ikke åpnet for tredjeland utenfor Europa.

Publisert: 12.08.20 kl. 07:04

