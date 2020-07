HER VAR FESTEN: Bryllupsfesten var på Folkets Hus Greåker i Sarpsborg. Utleieren, som har snakket med arrangøren, sier at det var flere enn 50 gjester til stede. Foto: Gisle Oddstad

Har snakket med arrangøren av bryllupsfesten: – Vedkommende er fortvilet

SARPSBORG (VG) Utleieren av lokalet til bryllupsfesten som knyttes til smitteutbruddet i Moss, forteller at det ifølge arrangøren kom flere personer enn ventet.

18 av 23 nye smittetilfeller i Moss kommune knyttes til bryllupsfesten som ble arrangert 19. juli i Sarpsborg.

Tre av disse har vært gjester på festen, mens de øvrige er nærkontakter av gjestene. I tillegg er én gjest fra Lillestrøm bekreftet smittet.

Festen var en del av en større bryllupsfeiring, som ifølge kommuneoverlegen har funnet sted fire forskjellige datoer; 15. juli i Fredrikstad og 24. og 26. juli i Oslo – i tillegg til festen i Sarpsborg.

Inge Fjærvik er ansvarlig utleier av Folkets Hus Greåker i Sarpsborg kommune, hvor bryllupsfesten ble arrangert.

– Jeg har snakket med den som er ansvarlig og som står som leietager. Hen innrømmer at det har vært flere enn 50 deltagere, men ikke så mange som 100. Vedkommende er fortvilet fordi det har kommet flere enn beregnet og folk ikke har regnet med barna sine da de kom, sier Fjærvik.

– Hva synes du om at det har vært smittede personer i deres lokaler?

– Det synes jeg selvfølgelig ikke noe om. Vi har gjort store anstrengelser for å unngå det. Vi har et profesjonelt rengjøringsbyrå som rengjør før og etter utleie, de desinfiserer etter vanlig protokoll slik at smitten ikke kommer videre fra lokalet, sier han.

Arrangøren ansvarlig for smittevern

Fjærvik forklarer videre at de på forhånd snakker med alle som ønsker å leie lokalet.

– Jeg spør hva slags selskap de skal ha, hvor mange de skal være og sier at det i coronatider ikke er forsvarlig med flere enn 50 deltagere. Vi har også laget en oversikt over alle bordene og sett at det går utmerket godt med 50 personer fordelt på ti bord, forutsatt at personer i samme husstand sitter nærmere enn én meter, sier Fjærvik.

Arrangørene blir av utleieren også gjort oppmerksomme på at de er ansvarlige for å overholde smittevernreglene. I tillegg til en henvisning til reglene på lokalets hjemmesider, er det hengt opp flere plakater på Folkets Hus.

– Det kan ikke bli stort mer tydelig enn det, sier utleieren.

ÅTTE KOMMUNER BERØRT: Totalt fire gjester er bekreftet smittet etter bryllupsfesten 19. juli. på Folkets Hus Greåker i Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad

Festdeltager: Folk klemte og håndhilste

VG har snakket med en kvinne som forteller at hun deltok på bryllupsfesten. Hun ønsker å være anonym. Kvinnen sier at det var en bryllupsfest med utelukkende kvinnelige gjester.

– Det var veldig hyggelig atmosfære og jeg så at folk drev med klemmer og håndhilsing, sier kvinnen, som tilføyer at hun selv holdt god avstand til de andre gjestene.

– Vi har hele tiden fulgt alle regler og vært nøye; har hansker på oss, gir ikke klem eller håndhilser, og har ikke hatt besøk. Vi har tenkt på samfunnet.

Venter fortsatt på å teste seg

Torsdag venter hun og familien fortsatt på å ta en coronatest, etter at kommunen i samråd med FHI onsdag kveld besluttet å teste alle festdeltagerne etter bryllupsfeiringen.

– Jeg fikk først en telefon tidligere på dagen der de sa at jeg ikke trengte å teste meg fordi jeg var symptomfri og det hadde gått ti dager. Så fikk jeg en telefon på kvelden der de sa at alle skulle testes, forteller kvinnen.

– Hvordan synes du oppfølgingen fra kommunens side har vært?

– Ikke altfor bra. Festen var den 19. og vi fikk beskjed fra kommunen 29. juli, svarer hun.

Ifølge ordfører Hanne Tollerud har de ikke opplysninger som tilsier at noen har opptrådt uansvarlig eller brutt smittevernreglene.

SKAL TESTE ALLE GJESTENE: Gjestene fra bryllupsfeiringen kommer fra åtte kommuner, som jobber sammen for å kartlegge om det er flere smittede. De besluttet onsdag i samråd med FHI at alle gjestene skal testes. Foto: Lise Åserud

Har ikke komplette gjestelister

Kommuneoverlege Kristian Krogshus sa onsdag kveld til VG at de ikke har komplette gjestelister fra bryllupsfeiringen. De vet foreløpig ikke hvem som er smittekilden til de tre smittede gjestene, eller hvem de kan ha smittet.

– Har dere en antagelse om hvor mange deltagere det kan ha vært i de forskjellige selskapene?

– Nei, dessverre. Det totale antallet vet vi ikke ennå, fordi flere kommuner har innbyggere som de følger opp for å få fulle oversikter. Vi har fått en liste over deltagernavn fra arrangøren. Den er ikke komplett, men vi har brukt den som et godt grunnlag for å ringe rundt og spørre hvem som var til stede i tillegg til navnene på listen, sier kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen beskriver det som en utfordring at nærkontakter ikke tar telefonen når de ringer og oppfordrer folk til å svare selv om det er et ukjent nummer.

Publisert: 30.07.20 kl. 17:12

