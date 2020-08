ANBEFALER MUNNBIND: Helsedirektoratet anbefaler i dag bruk av munnbind i enkelte situasjoner. Tobarnsmor Ronja Vinneng er bekymret for at det kan bli dyrt. Foto: NTB Scanpix/privat

Tobarnsmor om munnbind-anbefaling: – Kan bli dyrt

Fredag vil regjeringen presentere nye råd om bruk av munnbind. Med barn i risikogruppen er tobarnsmor Ronja Vinneng både glad og bekymret for en anbefaling. – Viktig at det er nok til de som trenger det aller mest.

Helt siden pandemien brøt ut i mars har munnbindbruk vært mye diskutert. Stadig flere land, også europeiske, anbefaler å bruke det i offentlige rom.

Fredag anbefaler Helsedirektoratet bruk av munnbind, eller tøymunnbind, i enkelte situasjoner, noen geografiske områder og for en begrenset tidsperiode.

Klokken 14 i dag blir det pressekonferanse. Da vil regjeringen presentere nye råd om bruk av munnbind, basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI.

Apotekene har opplevd en voldsom etterspørsel etter munnbind de siste ukene.

Ronja Vinneng fra Oslo har vært hjemme med to barn siden mars, fordi den eldste befinner seg i risikogruppen. Hun er veldig glad for Helsedirektoratets anbefaling om bruk av munnbind, men er bekymret for etterspørselen.

– Det er viktig at det er nok til de som trenger det aller mest. Jeg har selv opplevd å gå til nærmeste apotek, og fikk beskjed om at det var utsolgt for munnbind.

– Kan bli dyrt

Forrige uke solgte Apotek 1 mer munnbind enn i hele juni og juli til sammen, sier kommunikasjonssjef Silje Ensrud til VG.

Mange har reagert på de stive prisene. Fredag koster en pakke med 50 kirurgiske munnbind mellom 549 og 799 kroner om du bestiller over nett hos Farmasiet, Vitusapotek, Apotek 1 eller Boots Apotek.

En pakke med 50 bunnbind har mer enn syvdoblet seg, viser en oversikt NRK har laget.

Vinneng synes det er leit om det skal være økonomi som er grunnen til at folk ikke skal føle seg trygge.

DYRT: Ronja Vinneng fra Oslo er glad for anbefaling om bruk av munnbind i enkelte situasjoner, men frykter det fort kan bli dyrt. Foto: Privat

– Jeg skulle ønske det ble satt i gang noe støtte for de som har underliggende sykdommer, og som er nervøse nå. Hvis vi skal bruke det riktig, kan det bli dyrt i en barnefamilie. Det går jo ikke.

Apotekene som selger kirurgiske munnbind sier til VG at de har fylt opp lagrene, og at prisene trolig vil gå ned.

– Det som selges i butikkene nå er altså det som ble kjøpt inn til en høy innkjøpspris i vår. Vi tror og håper at prisene skal gå ned når vi bestiller nye partier fremover, sier kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Apotek.

Vinneng er også redd for at det kan bli en falsk trygghet med bruk av munnbind, om folk ikke bruker dem riktig.

– Jeg ser personer som går rundt med munnbind på armen, tar det på på bussen, og henger det tilbake på armen igjen. Jeg håper man kan ta dette på alvor. Jeg tror det er viktig at man får god informasjon om riktig bruk, ellers har det ikke noen hensikt.

Vil ha gratis munnbind

I et brev sendt til helseminister Bent Høie (H) torsdag, krever Fagforbundet gratis munnbind til yrkesgrupper som er avhengig av å bruke kollektivtransport for å komme seg på jobb, dersom det kommer et påbud.

Fagforbundet krever blant annet at munnbindene blir gratis for ansatte i helsevesenet, barnehager, skoler, renhold, renovasjon, tjenesteytende yrker, skoleelever og studenter, skriver de på sine nettsider.

– Det er urettferdig dersom de selv må bære den økonomiske belastningen for at de skal kunne bidra til å holde hjulene i helsevesenet og samfunnet i gang, skriver leder Mette Nord i brevet.

GRATIS: Fagforbundet krever gratis munnbind til yrkesgrupper som er avhengig av å bruke kollektivtransport for å komme seg på jobb, dersom det kommer et påbud. Foto: Fagforbundet

– Et slikt påbud må ikke føre til fjerning av øvrige tiltak iverksatt for å beskytte ansatte i kollektivtransporten, som for eksempel stengt fordør, understreker hun i brevet.

Høgskolen i Østfold sier at de vil dele ut munnbind til sine studenter i undervisningssituasjoner der man ser det blir vanskelig å overholde en-metersregelen.

– Da vil foreleseren dele ut munnbind til studentene. Dette er spesielt aktuelt i undervisning med ferdighetstrening, der man ofte kommer tett på, da er vi nødt til å ta de grepene. Vi velger heller det enn å endre undervisningsform, sier informasjonssjef Tore Petter Engen.

Rektor ved Høgskolen i Østfold Lars-Petter Jelsness-Jørgensen spør på Twitter: «Dersom munnbind blir innført i høst, er ikke dette da en tid hvor vi kan trenge koordinerte løsninger for sektoren og ikke sitte med ulike løsninger på hver vår tue?»

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell håper utdanningsinstitusjonene følger etter og stiller med munnbind til sine studenter i undervisningssituasjon.

– I et studentbudsjett har de pengene mye å si, sier Trohjell.

NSO støtter Helsedirektoratets anbefaling, og lederen legger til at det er viktig å huske på at avstandsreglene fortsatt gjelder.

– Det er jo et spørsmål hva institusjonene eventuelt gjør i situasjoner der studenter ikke har på munnbind, om man da skal nekte dem undervisning.

