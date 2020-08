Skal ha spyttet baby i munnen: – Det er helt hinsides

En kvinne i 50-årene ble plukket opp av politiet i Skien torsdag, mistenkt for å spyttet en baby i munnen og hevdet hun hadde corona.

Nå nettopp

– Det er helt hinsides og uakseptabel oppførsel, og det tar vi veldig alvorlig, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth om hendelsen som skal ha funnet sted onsdag kveld.

En fremmed kvinne skal ha spyttet en baby i ansiktet og sagt at hun var smittet med coronaviruset før hun forsvant fra stedet.

– Det er uakseptabel atferd som vil få konsekvenser for denne damen, sier Groth.

Det var Varden som omtalte saken først.

Hendelsen skal ha funnet sted i Fritidsparken i Skien, og kvinnen forlot stedet før politiet fikk tak i henne.

Kvinnen i 50-årene er kjent for politiet fra før, og torsdag ettermiddag ble hun påtruffet av en politipatrulje ved Lietorget i Skien.

les også Ny fest med coronasmitte i Oslo

– Hun ble kjørt til legevakten for coronatest under politiets oppsyn, før hun ble kjørt hjem med pålegg om å bli hjemme til svaret foreligger, sier operasjonslederen.

Han vil ikke spekulere i hva slags straffereaksjon man kan få for å spytte fremmede barn i munnen og hevde at man har corona, men han er klar på at det er svært alvorlig.

Jourhavende jurist Christian Ytterbø i Sørøst politidistrikt forteller at politiet først må finne ut av nøyaktig hva som har skjedd før det spekuleres i straff.

– Vi undersøker hva som har skjedd. Politiet har innhentet videoovervåkning og har tatt avhør for å finne ut hva som har skjedd. Det er ikke sikkert at meldingen inn her var helt riktig, sier Ytterbø.

FRIVILLIG TESTET: Kvinnen i 50-årene sa seg villig til å bli testet for coronaviruset. Hun har fått pålegg av politiet om å bli hjemme til prøvesvarene foreligger. Foto: Gisle Oddstad

Kvinnen i 50-årene har status som mistenkt, har avgitt forklaring, og har frivillig latt seg teste, legger han til.

– Hvis hun har corona, så går det på §237 om smitteoverføring, hvor det er bot eller fengsel opp til tre år. Men om det er den paragrafen som er aktuell å bruke i saken, kan jeg ikke si.

Dersom det viser seg at kvinnen ikke er smittet med coronaviruset er det sannsynlig at hun heller vil bli siktet for §266 hensynsløs atferd, forteller juristen.

– At det er en situasjon som ble oppfattet som skremmende og plagsom for foreldrene er helt klart, sier Ytterbø.

les også Minst syv smittet etter vestkantfester – ber alle festdeltagerne om å gå i karantene

I mars ble et tog på Bergensbanen stanset på grunn av en mann i 30-årene som hostet på folk og hevdet han var coronasmittet.

– Det var i utgangspunktet en ordensforstyrrelse, men det er ganske graverende at du går rundt og hoster folk i ansiktet i disse tider, sa operasjonsleder i politiet i Sør-Øst, Øystein Eikedalen, til VG etter hendelsen.

Publisert: 06.08.20 kl. 19:56

Mer om Coronaviruset Skien Politiet

Fra andre aviser