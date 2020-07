forrige







fullskjerm neste STERKE BILDER: Torsdag morgen kommer det fortsatt røyk fra ruinene av låven.

500 griser fanget i brannen: – Det var helt forferdelig

TRETTEN (VG) Flere hundre griser er døde og flere må avlives etter gårdsbrannen på Tretten i Gudbrandsdalen i går kveld.

Torsdag morgen var flammene helt borte, men det er kom fortsatt store mengder røyk fra de to bygningene som brant ned kvelden før.

– Brannvesenet er fremdeles på stedet og driver etterslokking og holder brannvakt, sa operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG.

Politiet vet torsdag ikke mer om hvordan det går med de nesten 500 grisene som ble reddet ut i løpet av kvelden.

En veterinær skal vurdere dyrenes helsetilstand, men det er sannsynlig at flere må avlives. VG snakket onsdag kveld med moren til eieren av gården, som fortalte at veterinæren anbefalte at alle grisene avlives. Moren sa at bonden ville lytte til veterinæren.

Spredte seg raskt

Brannen startet i en låve, og spredte seg deretter videre til en driftsbygning. Den første meldingen til politiet kom inn 21.06. Ingen mennesker ble skadet i brannen.

Gårdeier Birgit Wasrud (34) var ikke hjemme, men satt i bilen på vei til Oslo da brannen brøt ut, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Jeg vet ingenting om hva som skjer videre akkurat nå. Det er liksom et vakuum. Det er mye en skal oppleve i dag for første gang. Ting som en ikke ønsker å oppleve noen gang, sier Wasrud til GD.

I lokalavisen takker hun for innsatsen fra naboene og lokalsamfunnet, og sier at hun ikke er i tvil om at hun vil bygge opp igjen gårdsdriften. Mange har også tilbudt å hjelpe til.

– Jeg tviler ikke på at dette skal ordne seg på et vis, sier Wasrud.

VOLDSOM BRANN: Flammene kom helt ut av kontroll, en låve og en driftsbygning brant ned til grunnen. Foto: Odin Jæger

Ved midnatt hadde låven brent nesten helt ned, mens det fortsatt brant kraftig i den andre bygningen

– Det var i underkant av 500 griser. Så er det et sted mellom 170 og 200 griser som man har klart å evakuere ut av det ene fjøset, og av de igjen så er det et visst antall som må nødslaktes på grunn av at de har fått i seg en del røyk og har en del skader, sa politiets innsatsleder Magnus Danielsen til VG onsdag kveld.

Torsdag morgen var brannvesenet for det meste ferdige på stedet.

Innsatsleder Svein Pedersen forteller til VG at branner i landbruksbygninger er en utfordring, og at åpne og luftige bygg gjerne fører til rask og stor spredning.

– Det er store bygningsmasser med mye lufttilgang, og brannene har lett for å bli store, sier Pedersen til VG torsdag.

– Helt forferdelig

VG har snakket med naboer på stedet, som i full fart rykket til brannstedet for å hjelpe med å få dyrene ut.

– Jeg skjønte at det var dyr da jeg så røyken, og løp for å prøve å få ut så mye gris som mulig, sa Knut Erik Jakobsen til VG onsdag kveld.

BRANT FORTSATT: Slik så det ut på branntomten sent onsdag kveld. Foto: Odin Jaeger

Karina Melgårdsbakken ble først stående igjen med babyen, men ba til slutt naboen om barnepass så også hun kunne løpe og hjelpe.

– Jeg var redd for folkene der nede også, sier hun.

– Da taket begynte å dette ned, hørte vi grisene skrike. Det var helt forferdelig, jeg ble så kvalm, forteller Melgårdsbakken.

Publisert: 23.07.20 kl. 17:54 Oppdatert: 23.07.20 kl. 18:05

