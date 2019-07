SIKTET: Politiet mener en advokat i Oslo skal ha mottatt penger fra en klient med avtale om at skulle forsøke å bestikke politiet eller påtalemyndigheten. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Siktelse: Oslo-advokat skulle få inntil 20.000 euro og bestikke politiet

Politiet mener den profilerte advokaten avtalte med sin klient at han skulle motta inntil 20.000 euro og at deler av pengene skulle gå til å bestikke politiet.

Mindre enn 10 minutter siden

28. februar i fjor ble advokaten, som har vært oppnevnt i flere profilerte straffesaker, siktet for grov korrupsjon. Politiet mener han skal ha mottatt en såkalt utilbørlig fordel våren 2013.

Først i slutten av juni ble saken offentlig kjent. Nå er siktelsen mot advokaten gjengitt i en kjennelse avsagt i Oslo tingrett onsdag.

Der går det frem at politiet mener advokaten avtalte med en klient han var offentlig oppnevnt forsvarer for at han skulle motta inntil 20.000 euro. Deler av disse pengene skulle gå til å bestikke ansvarlige etterforskere og/eller påtaleansvarlig på klientens sak.

Senere ble beløpet ifølge siktelsen redusert til 10.000 euro og deretter skal advokaten ha reist til Tyskland hvor han skal ha mottatt 5000 euro i kontanter som en første delbetaling.

les også Advokat tiltalt for drapsplaner

– Skulle hindre tiltale

Advokatens klient var siktet for oppbevaring av to kilo heroin og bestikkelsene skulle forsøksvis sørge for at klienten ikke ble tiltalt for dette, ifølge siktelsen mot advokaten.

Videre heter det at advokaten ikke lyktes med å bestikke de ansvarlige i politiet.

Politiet mener korrupsjonen er å anse som grov fordi siktede har brutt den særlige tilliten han har hatt.

– Vi mener han har mottatt penger i egenskap av at han har vært offentlig oppnevnt forsvarer, sier politiadvokat Vegar Munthe Ommedal i Oslo politidistrikt til VG.

Ommedal sier at den siktede advokaten ikke har ønsket å forklare seg for politiet.

les også Advokat dømt for GHB-besittelse og dildovifting på nudistbadeplass

I en kjennelse fra Oslo tingrett går det frem at retten mener politiet har skjellig grunn til å mistenke at advokaten mottok en sum penger fra sin klient og at klienten videre ble forespeilet at advokaten skulle videreformidle beløpet til ansatte i politiet eller påtalemyndigheten for at en tiltalepost mot klienten skulle frafalles.

Nesten ferdig etterforsket

Strafferammen for såkalt enkel korrupsjon er tre års fengsel. Dersom påtalemyndighetens endelige konklusjon er at den påståtte korrupsjonen er grov, er strafferammen ti års fengsel.

Nærmere halvannet år etter at siktelsen ble tatt ut er saken tilnærmet ferdig etterforsket av politiet. Ommedal opplyser at han sender saken og sin innstilling til statsadvokaten for endelig påtaleavgjørelse i løpet av sommeren.

Advokatens forsvarer John Christian Elden har tidligere opplyst følgende i en SMS til TV 2: «Advokaten jeg bistår, mener politiet har misforstått både lov og faktum i denne gamle saken».

VG har forsøkt å komme i kontakt med den siktede advokaten og Elden. De har foreløpig ikke besvart henvendelsene.

Publisert: 17.07.19 kl. 20:06