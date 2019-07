REDDET. Karianne Dvergsdal Bøyum (25) og kjæresten Eirik O. Bøyum (28) ble innesperret mellom to elver i nærheten av Vassengen i Sogn og Fjordane, da de måtte reddes av en gravemaskin. De ble løftet over etter personene på bildet. Foto: Karianne Dvergsdal Bøyum

Karianne (25) og Eirik (28) måtte evakueres med gravemaskin

FØRDE (VG) Karianne Dvergsdal Bøyum (25) var på vei hjem til Fjærland i Sogn og Fjordane med kjæresten, da de og flere andre biler ble innesperret mellom to elver.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg kom kjørende fra Førde mot Fjærland, og så åpnet himmelen seg. Det regnet masse. Vi måtte stoppe opp fordi vannet fosset over veien. To biler sto foran oss, den første kjørte over, mens bil to turte ikke, forteller Karianne Dvergsdal Bøyum (25).

Tilfeldigvis var det en ambulanse på stedet som ba dem kjøre tilbake til Førde. Men før Bøyum og kjæresten Eirik O. Bøyum (28) rakk å snu, var veien bak dem også oversvømt.

– Vi ble innesperret mellom to elver, sier Bøyum og fortsetter:

– Det var dramatisk, samtidig som at vi følte oss trygge. Men hva skjer nå, tenkte vi.

SPERRET: Karianne Dvergsdal Bøyum (25) og kjæresten Eirik O. Bøyum (28) hadde ingen vei å kjøre da vannet flommet over foran og bak dem. Foto: Karianne Dvergsdal Bøyum

Måtte reddes av gravemaskin

Et kraftig regnvær tirsdag kveld førte til en rekke jordras i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Flere veier er blitt stengt som følge av ras og flom, blant annet E39 på strekningen Førde – Nordfjordeid, hvor Karianne Dvergsdal Bøyum befant seg.

Disse veiene er stengt i Sogn og Fjordane E 39 Førde - Skei, på strekningen Føre - Nordfjordeid. Anbefalt omkjøring via Fv 55 og Rv 5. Ny vurdering klokken 12.

Fv 13 Eldalsosen - Dragsvik ferjekai, på strekningen Dragsvik - Moskog. Åpnet for trafikk like etter klokken ni.

Fv 13 Holsen, på strekningen Dragsvik - Moskog. Ny vurdering klokken 12.

Fv 451 Vassenden - Kjøsnes, på strekningen Vassenden - Kjøsnes. Ny vurdering klokken 12.

Fv 569 Nord for Slottsportentunnelen, mellom Dalseid - Romarheim. Ny vurdering torsdag klokken 10.

Fv 610 Sande - Eldalsosen, på strekningen Osen bru - Eldalosen. Åpnet for trafikk like etter klokken ni.

Fv 615 Skarpsvoratunnelen, på strekningen Storebru - Sandane. Ny vurdering klokken 12.

Fv 691 Tverrelva bru, på strekningen Gjengedal - Aa bru. Ny vurdering klokken 12. Kilde: Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen Vest på Twitter Vis mer

Det var på en mindre strekning fra Førde til Vassenden at Bøyum, syv andre biler og en lastebil sto innesperret tirsdag mellom to elver som hadde flommet over veien.

Hun hadde vært i Førde med kjæresten for å hente en bil, og var på vei tilbake til Fjærland hvor hun bor, da de ble innesperret.

– Vi ble stående i cirka to timer. Vi satt og ventet i bilene våre, og så kom det en gravemaskin for å drenere vekk vann. Det var da vi fikk beskjed om at vi skulle evakueres ved sette oss i skuffen, forteller Bøyum.

Tre personer og en ambulansepersonell ble løftet om gangen. Gravemaskinen sto i ro, mens de forsiktig ble svingt over til andre siden av elven, forteller Bøyum.

– Det var spennende. Litt småskummelt og litt gøy på samme tid, sier Bøyum.

les også Ordføreren i Jølster: – Pårørende er bekymret

HUSLY: Karianne Dvergsdal Bøyum (25), kjæresten Eirik O. Bøyum (28) og de andre som ble reddet fikk søke ly fra regnet i huset bak låven. Foto: Karianne Dvergsdal Bøyum

– Heldig som har et hus å være i

Da alle var fraktet over på den andre siden av elven, fikk de søke ly fra regnet i et hus i nærheten. Bøyum forteller at de var i huset i 20 minutter før en buss hentet dem og fraktet dem til Vassenden et par kilometer unna.

– Nå er jeg på Vassenden hos foreldrene til kjæresten. De som ikke har et sted å være, er plassert på campingen, sier Bøyum.

Hun og kjæresten må bli på Vassenden frem til det er trygt å kjøre på veiene igjen. E39 på strekningen Førde – Nordfjordeid er fortsatt stengt. Statens vegvesen vil komme med en ny vurdering klokken 12.

– Jeg er heldig som har et hus å være i og slipper og bo på campingen. Jeg skulle egentlig vært på fjellet og guidet noen amerikanere i Fjærland, der jeg kommer fra, men veien er stengt, sier Bøyum som jobber som turguide på sommeren.

Bilen fikk de hentet i går kveld, da det ikke lenger var ras over veien.

– Veien ser fin ut ovenfra, men den er påvirket av mye vann og på siden er det rast ned til grøften, så vi måtte kjøre langs fjellkanten, sier Bøyum.

Nå oppholder de seg inne og ser an hva som skjer.

– Jeg skal ikke rekke noe, så jeg vil ikke kjøre før de sier det er trygt, sier Bøyum.

REDDET: Karianne Dvergsdal Bøyum (25) og kjæresten Eirik O. Bøyum (28). Foto: Privat

Publisert: 31.07.19 kl. 10:10 Oppdatert: 31.07.19 kl. 10:34