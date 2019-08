BORTE I NI MÅNEDER: 31. oktober i fjor forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem. Siden har det ikke kommet et eneste livstegn fra henne. Foto: Privat og Terje Pedersen, NTB Scanpix

Kilder til VG: Hagen-familien fikk nytt pengekrav – har betalt millioner for livsbevis

I juli tok en angivelig motpart på nytt kontakt med Anne Elisabeth Hagens familie. Ektemann Tom Hagen har betalt i overkant av ti millioner kroner for å få bevis på at kona lever, men har ikke fått svar.

Det får VG opplyst fra flere uavhengige kilder.

I slutten av juni gikk Øst politidistrikt ut med opplysningene om at de har gått bort fra hovedhypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen (69) ble utsatt for en økonomisk motivert kidnapping. På en pressekonferanse sa de at de heller mener at det var snakk om et drap og en fingert kidnapping.

Opplysningene opprørte familiens advokat Svein Holden, som var tydelig på at deres inntrykk var at politiet fortsatt så på forsvinningen som en reell kidnapping.

Cirka to uker etter politiets pressekonferanse, i starten av juli, fikk familien et budskap fra den eller de som har kommunisert med dem om å betale et millionbeløp i euro dersom de ville ha et bevis på at Anne-Elisabeth Hagen lever.

Etter det VG får opplyst ble et beløp på i overkant av ti millioner kroner betalt kort tid etter meldingen fra motparten. Utbetalingen skal ha blitt gjort til en konto som politiet foreløpig ikke har klart å spore, ifølge VGs opplysninger.

Ikke fått svar

I etterkant av betalingen skal familien Hagen, ifølge VGs opplysninger, ha fulgt opp ved å sende flere meldinger tilbake for å få livsbevis.

Etter det VG kjenner til har familien ennå ikke – til tross for betalingen – fått noe bevis på at Lørenskog-kvinnen er i live.

VG har vært i kontakt med familiens bistandsadvokat Svein Holden, som ikke ønsker å kommentere saken. Det gjør heller ikke Øst politidistrikt. VG har stilt politiet spørsmål om blant annet hvordan de ser på den nye kontakten i lys av det de kommuniserte på pressekonferansen, men de ønsker ikke å kommentere VGs sak.

Inntil det nye kontaktpunktet i juli, hadde det gått cirka fem og en halv måned siden familien forrige gang hørte fra den angivelige motparten. Det var i slutten av januar i år at den eller de som står bak kommunikasjonen skisserte en måte å sende familien livsbevis på.

Så ble det stille – frem til nå.

EKTEMANNEN: Tom Hagen fra Lørenskog er blant Norges 200. rikeste. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpix

Borte i over ni måneder

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober i fjor, etter at hun forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog. På åstedet, i boligen til ekteparet Hagen, lå det et trusselbrev som i detalj beskrev hvordan familien skulle kommunisere med den eller de som utga seg for å være kidnappere.

Løsepengekravet i trusselbrevet lød på svimlende ni millioner euro i kryptovalutaen monero.

– Hvis hypotesen om at vi står overfor et drap stemmer, innebærer det at vi ikke kan utelukke at brevet er plassert på åstedet for å gi et uriktig inntrykk av en bortføring, sa Tommy Brøske til VG før sommeren.

Årsakene til at politiet endret hovedteori i juni er tiden som har gått og fravær av kontakt de siste månedene, mangel på livsbevis til tross for gjentatte oppfordringer fra familien og valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform, som gjør det svært krevende å forhandle.

De har også reagert på påfallende liten vilje til kontakt fra den angivelige motparten, samt påfallende liten vilje til å innkassere løsepengene.

Politiet opplyste på pressekonferansen at den nye hovedhypotesen ikke endrer hvordan de arbeider med saken i stor grad.

Etterforskningen konsentrerer seg heller om å følge andre spor på og rundt åstedet i Sloraveien, samt ulike transaksjoner gjort i butikker i Norge. De utelukker ikke at brevpapiret trusselbrevet er skrevet på, er kjøpt i Norge.

Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen skal være en telefonsamtale klokken 09.14 dagen hun forsvant.

Publisert: 02.08.19 kl. 22:09

