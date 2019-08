HER KOMMER REGNET: Et uvanlig kraftig lavtrykk til å være sommer er på vei over England mot Sør-Norge, og ankommer med mye nedbør natt til lørdag. Dette viser nedbørsområdet lørdag morgen klokken 08. Foto: Kart: MET

Oops! Varsler kraftig lavtrykk med mye regn og sterk vind

Høsten er på vei! Et uvanlig kraftig lavtrykk til å være sommersesongen er å vei mot Norge, og treffer Sør-Norge med mye nedbør og vind opp i stiv og sterk kuling lørdag.

– Dette er mer et typisk lavtrykk som vi ser utover høsten, ja, sier statsmeteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Lavtrykket vil innebære vedvarende regnvær mange steder, til avveksling til de mange dagene med bygevær som vi har hatt de siste dagene i Sør-Norge, sier han.

VINDFULLT: Lindesnes kan få vind opp i sterk kuling lørdag, advarer Meteorologisk institutt. Her fra en tidligere storm ved Lindesnes fyr. Foto: Petter Emil Wikøren

Sterk kuling

De foreløpig anslagene tilsier at det kan falle inntil 60 mm nedbør, muligens mer lokalt, og mest i området fra Lindesnes til Jæren lørdags-døgnet.

– Samtidig ligger det an til nokså kraftig vind, med opptil sørøstlig sterk kuling i samme område, sier han.

Anslagene for nedbør ligger tett opp til grensene for farevarsel, både på døgnbasis og for korttidsnedbør, men ikke over. Dette blir fulgt tett opp i løpet av fredagen, sier han.

Britiske farevarsler

For Østlandets del anslås det nedbørsmengder på mellom 10 og 20 mm i løpet av døgnet lørdag.

Det er forholdsvis høye temperaturer i vinden, opp mot 20 pluss på kysten, og inntil 23 i fjellet.

Britiske MetOffice har varslet om lavtrykket i flere dager, og sendt ut farevarsel både for uvanlig sterke vinder for å være sommersesong, og dessuten store nedbørsmengder.

Stormsenter

Lavtrykket har blitt registrert med vind av storms styrke vest i Atlanterhavet, men vil være betydelig svekket når det ankommer norskekysten natt til lørdag.

– Det er et stormsenter, sier meteorolog Isak Slettebø i StormGeo.

Hans analyse av prognosene tilsier at det også vil blåse opptil stiv kuling søndag, riktignok kortvarig, i Ytre Oslofjord. Dette er uvanlig kraftig vind i dette området, og særlig for denne tiden på året.

VIND SØNDAG: Også søndag vil det blåse kraftig flere steder, blant annet ser det ut til at Ytre Oslofjord kan få kortvarig stiv kuling søndag. Foto: Kart: StormGeo

– Den kraftigste vinden ser likevel ut til å komme lenger sør i Nordsjøen, utenfor Danmark, sier han.

Hans anslag er også på 60 mm nedbør på døgnbasis, og da mest på Sørlandet, og dels Rogaland og Telemark.

Bedre i nord

Ifølge kollega Livik slipper ikke Midt-Norge helt unna regnværet, men vil få en grå lørdag og noe regn. Også Nordland vil få deler av nedbøren i løpet av helgen.

– Men Nordland og Troms ligger slik at de vil få en god del østavind og mye bra vær i dagene som kommer. Finnmark, derimot, vil få inn noe nordøstlig vind som vil gi lavere temperaturer og en god del gråvær, sier Livik.

Publisert: 08.08.19 kl. 18:07 Oppdatert: 08.08.19 kl. 18:45

