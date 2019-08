KJÆLEDYR: Katter er blant de dyrene som oftest blir levert til avliving i forkant av sommerferien. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Dyrlegekontor: Flere avliver kjæledyret sitt før de drar på ferie

– Det er vanskelig å vite om alle forklaringene er reelle, sier dyreklinikkjede.

– Noen benytter nok anledningen til å avlive dyret om det uansett er gammelt eller sykt. Enten for å slippe en dyr kennelregning og stresset forbundet med et kennelopphold, eller fordi de ikke har noen til å passe på dyret mens de er på ferie, sier kommunikasjonsansvarlig i AniCura Norge, Sasja Rygg.

At det alltid er tilfellet er derimot høyst usikkert.

Rygg sier de ofte opplever tvilstilfeller med forklaringer på behov for avliving de ikke nødvendigvis vet om er sanne. For eksempel unnskyldningen om at en i familien plutselig har fått allergi, og at dyret derfor må avlives.

– Det er vanskelig å vite om alle forklaringene er reelle, men vi må ta det for god fisk. Ofte forsøker vi å få familien til å omplassere friske dyr, sier Rygg.

TVILSTILFELLER: Kommunikasjonsansvarlig i AniCura Norge, Sasja Rygg, sier klinikken forsøker så langt det lar seg gjøre å omplassere dyrene. Foto: AniCura

21,4 prosent

Selskapet driver 44 dyreklinikker i landet. I juni hadde de 21,4 prosent økning i antall avlivninger, sammenlignet med for eksempel februar.

– Vi ser dessverre en økning av dette hvert år rundt ferietiden. Dyr blir dumpet på trappene til veterinærklinikker, og eiere kommer for avliving. Særlig av katter og gnagere, sier Rygg.

At det er en økning i antall avlivninger i juni, måneden før fellesferien, er en gjennomgående trend, ifølge AniCuras tall fra de tre siste årene.

Det til tross for at dyrevelferdsloven slår fast at dyret har sin egen verdi, og skal ikke avlives hvis det ikke er svært sykt.

– Bedre å avlive enn å dumpe

Både Rygg og Veterinærforeningen i Norge mener likevel det tross alt er betydelig bedre å avlive dyret, enn å bare dumpe de hjelpeløse.

– Det er forkastelig og ulovlig å dumpe dyr i henhold til dyrevelferdsloven. De som gjør det bør få strenge straffer. Er man i en fortvilt situasjon er det langt bedre å ta dyret med til veterinæren for å finne en løsning, sier Torill Moseng, president i Veterinærforeningen.

Hun påpeker at økningen av antall avlivninger i og før fellesferien kan ha flere årsaker, enn at det bare er en lettvint løsning.

– For veldig mange er det en grusom avgjørelse å avlive kjæledyret sitt, selv om det er gammelt og sykt. Da er det kanskje ikke så dumt å gjøre det på et tidspunkt hvor man får vært sammen med familie og venner på ferie etterpå, sier hun.

Moseng legger til at en annen forklaring kan være at noen vil kombinere avlivningen med ferie for å få tilbrakt kvalitetstid med dyret den siste tiden.

Andre dyreklinikker VG har snakket med har ikke opplevd spesielt stor økning. Det gjelder for eksempel Veterinærhøgskolen (de skriver imidlertid i en e-post at de ikke fører statistikk på avlivninger). Dyrenes Venn Dyreklinikker skriver også i en e-post at de ikke har opplevd noen økning, uten å vise til noen tall på det.

Økning i antall dumpede dyr

Statistikk fra Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger viser at over 8000 dyr i fjor fikk hjelp av organisasjonen. Det er en økning på over 600 dyr fra 2017.

Tall for i år er enda ikke klare, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, men:

– Flere av våre lokalkontorer opplever en massiv økning i antall dumpede dyr. Hver eneste dag får vi inn dumpede dyr, sier hun.

DUMPET: Disse fem valpene ble funnet dumpet i dette buret, i bunnen av Bryneheia på Vanse i Farsund kommune. Buret var stripset fast, og med valpene lå også en lapp med opplysninger om foreldrene deres. De ble funnet tirsdag 2. juli, og alle valpene har fått nytt hjem. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Hun mener obligatorisk ID- merking er nødvendig for at dyreeiere skal ta mer ansvar for dyrene sine.

– Folk ringer oss med trusler om å dumpe dyrene om vi ikke kommer og henter dem. Det er dyreeier sitt ansvar å ta vare på dyrene sine når de anskaffer et dyr, og obligatorisk ID-merking av alle kjæledyr ville bidratt til det, avslutter Roaldset.

UTSATT: Spesielt kaniner er utsatt for dumping, fordi mange tror de bare lever et par år og gir de til barna sine. Men kaniner blir tenåringer, og er svært fruktbare, ifølge veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset. Foto: Anne K. Harkestad/ Dyrebeskyttelsen Norge

Publisert: 08.08.19 kl. 15:50

