OMKOM: 43 år gamle Silje Fismen ble truffet av lynet under et løp i Alpene i helgen. Foto: Privat

Silje Fismen (43) døde etter lynnedslag i Italia

Overlege Silje Fismen omkom da lynet slo ned under et ultraløp i Italia lørdag. – Avdelingen har mistet en dyktig kollega og en god venn, skriver hennes arbeidsgiver, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var 43 år gamle Silje Fismen som omkom da lynet slo ned under løpet Ultra Skyrace i Alpene i Sør-Tyrol lørdag. Det bekrefter Universitetssykehuset i Nord-Norge onsdag.

«Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Silje Fismen omkom i en ulykke i Italia 27. juli i år. Våre tanker går til hennes familie», skriver de i en pressemelding.

De skriver at Fismen har jobbet ved sykehuset siden 2003, først som lege i spesialisering på avdeling for klinisk patologi, og fra 2011 som overlege ved samme avdeling.

les også Norsk kvinne døde etter lynnedslag i Italia: – Det er en stor tragedie

«Silje har i hele sitt virke hos oss utmerket seg som en svært dyktig patolog. Hennes hovedfelt var hudpatologi, men hun hadde også solid kompetanse på mange andre områder», heter det fra sykehuset.

«Avdelingen har mistet en dyktig kollega og en god venn. Alle er sterkt preget av dette og vil savne henne sårt», skriver de.

«I tillegg til å være faglig svært dyktig var Silje et utpreget friluftsmenneske og formidlet alltid sine opplevelse med stor og smittende entusiasme. Avdelingen har mistet en dyktig kollega og en god venn. Alle er sterkt preget av dette og vil savne henne sårt», avslutter pressemeldingen.

VG har vært i kontakt med sykehuset, som ikke ønsker å kommentere ytterligere.

Aktiv løper

Fismen er opprinnelig fra Bergen, men var bosatt i Tromsø hvor hun blant annet var aktiv i løpemiljøet.

– Vi minnes henne som en fantastisk flott og smilende utøver, som hadde et pågangsmot utenom det vanlige, sier daglig leder Frank Hagen i løpsarrangøren The Arctic Triple.

I slutten av mai deltok Fismen på ultraløpet Lofoten Ultra-Trail, som The Arctic Triple arrangerer.

Der fullførte hun som nummer én i ekstremdistansen (165 km) for kvinner, med en sluttid på 32 timer og 46 minutter.

Løpet Fismen vant, strekker seg over 7000 høydemeter. Hagen i The Arctic Triple beskriver det som svært krevende for deltagerne.

– Det er utfordrende terreng og foregår over en lengre periode. Derfor må man være mentalt sterk og ha kapasitet til å holde ut lenge. Det var ett av kjennetegnene ved Silje, at hun var både fysisk og mentalt sterk, sier Hagen.

Han legger til at hendelsen vil prege løpemiljøet i tiden fremover.

– Våre varmeste tanker går til familien og de etterlatte.

Publisert: 31.07.19 kl. 10:05 Oppdatert: 31.07.19 kl. 13:25

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post