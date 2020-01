UTE PÅ TUR: Ap-leder Jonas Gahr Støre har i dag vært i flere kommuner i Finnmark og har akkurat ankommet Alta. Foto: Hallgeir Vågenes

Støre om regjeringsdramaet: - Oppsiktsvekkende

ALTA (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre går kraftig ut mot det som skjer i regjeringen.

– Dette har vi sett før. Frp lager dramatikk etter nederlag i regjeringen. De snur det til å stille skyhøye krav til resten av regjeringen, for å presse Venstre og KrF. Det er ikke bra for landet, det er ikke bra for styringen av landet, sier Støre til VG.

Tidligere onsdag gikk FrP-leder Siv Jensen ut og sa at de ville sette hardt mot hardt og truet med å ta partiet ut av regjering.

Regjeringen har lenge stått fast på at det kun er barn som får anledning til å bli hentet hjem til Norge, ikke voksne. Nå har regjeringen snudd i den sterkt opphetede saken om å hente den norsk-pakistanske IS-kvinnen (29) og hennes to barn fra Syria.

LES OM AKSJONEN HER: Slik ble den norske IS-kvinnen hentet ut av Syria

Tirsdag ble to barn og deres mor hentet ut fra Al Hol-leiren. Dette fordi det ene barnet er alvorlig syk, og vil få behandling på et norsk sykehus.

Vil stille krav

Flere i Frp har reagert sterkt på nyheten om at Norge skal hente hjem både barna og moren fra Syria.

– Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris, sier Siv Jensen til Dagbladet.

– Fremskrittspartiet har vært villig til å hente det syke barnet til Norge. Men vår betingelse har vært at det skal skje uten at moren følger med, sier FrP-leder Siv Jensen til egne nettsider.

– Oppsiktsvekkende

Støre er på tur i Nord-Norge denne uken og har akkurat ankommet Alta.

– Dissens i regjeringen er en ærlig sak, men det er oppsiktsvekkende å argumentere med at resten av regjeringen ikke tar terrorfaren på alvor. Når statsminister Erna Solberg sier hun forstår Frp-reaksjonene, er det et spill hvor hun i realiteten sier at Frp skal få igjen med renter for å ha gitt seg i saken med å ta IS-kvinnen og hennes barn til Norge, sier Støre og legger til:

– Jeg synes landets statsminister skal tenke på hva som er best for landet, ikke hva som er best for Frp.

