KJØRER PÅ: Stortingsrepresentant og leder i Oslo Høyre vil verne Lofoten, nedlegge i stedet for å flytte ut arbeidsplasser og overkjøre lokal motstand mot vindmøller på land. Foto: Hallgeir Vågenes

Oslo Høyre vil verne Lofoten

Oslo Høyre ligger an til å fatte vedtak om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeutvinning.

Oslo Høyre har årsmøte i helgen og det ligger flere forslag på bordet som vil vekke debatt, både i Norge og i Høyre.

– Tre lokallag har sendt inn forslag om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Redaksjonskomiteen har støttet det og avgitt en enstemmig innstilling, sier leder Heidi Nordby Lunde i Oslo Høyre til VG.

– Det kommer nok litt overraskende på mange, men vi mener at dette er så sårbare områder at vår fremtidige oljevirksomhet bør skje andre steder. Vi vektlegger også at dette er et meget utviklet turistmål, som vi i stedet bør satse på, sier hun.

Det er ikke den eneste kontroversielle saken som skal behandles.

Vil overkjøre vindmøllemotstand

– Oslo Høyre vil i helgen mest sannsynlig også vedta støtte til utbygging av vindkraft og byggingen av strømkabelen NorthConnect.

– Vil dere også bygge vindmøller i kommuner hvor det er lokal motstand?

– Ja, det mener jeg. Vi mener noe så viktig som vår kraftpolitikk skal bestemmes av lokal motstand eller av enkeltkommuner. Det er staten som må ha hånden på rattet. Så må vi sørge for at det gir kommunene så mye tilbake, gjennom økte inntekter, at de ser plussidene.

– Når det gjelder kraftledningen, så er det slik at vi har kraftoverskudd i dette landet og vi bør dele vår rene energi med flere, slik at vi kan bidra til å få ned klimautslippene.

Lunde sier også rett ut at alt ikke kan dreie seg om distriktene.

– Det er flott at vi får en egen minister for distriktene, men jeg vil minne Høyre om at det er i byene vi har de fleste velgerne våre og at det er i storbyer som Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø vi er helt avhengige av å vinne frem, for å gjøre et godt valg i 2021:

– I min tale til årsmøtet kommer jeg med fem klare krav til den nye regjeringen:

– Høyre må huske at vårt største problem var at vi tapte valget i de store byene. Uten støtte i de store byene er regjeringsmakt urealistisk. Vi må få tilbake troverdigheten på næringspolitikken- og skattepolitikken, gjøre større grep for omstilling av offentlig sektor, ha en mer uttalt offensiv klimapolitikk og ikke minst klare å integrere flere bedre.

Hun legger til:

– Vi må ha mer fokus på privat næringsliv og næringspolitikk, bærekraftig offentlig sektor uten utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo og bedre skatt – eiendomsskatt og havbruk.

– Bør heller legge ned enn å flytte ut

– Statlige arbeidsplasser blir til distriktsarbeidsplasser når de flyttes ut. Skal vi lykkes med omstillingen av offentlig sektor, bør vi heller legge ned enn å flytte ut. I hvert fall ikke sette oss i en situasjon som gjør omstilling politisk umulig. Og så mener jeg at vi trenger en ny skattedebatt i Høyre:

– Vi kan ikke bare snakke om lavere skatt, men bedre skatt. Etter syv år i regjering sliter vi med troverdighet på å fjerne formuesskatten, noe jeg mener fortsatt er viktig. Men da må vi tåle en bredere debatt om eiendomsskatt, skatt på kraft og havbruk, og ikke minst internasjonal beskatning.

Hun gir likevel go til den nye distriktsstatsråden, Linda Hofstad Helleland (H).

– Byene og distriktene er gjensidig avhengig av hverandre, og også Oslo vinner på en god distriktspolitikk.

Publisert: 25.01.20 kl. 07:48

