BILLETTLØS: Ap-lederen forklarer til DN at han ikke fikk betalt fordi Ruter-appen ikke fungerte. Foto: Hallgeir Vagenes

Støre tatt for sniking på T-banen: - Ble en dyr tur

Ap-leder Jonas Gahr Støre har i dag fått 950 kroner i gebyr for sniking.

Oppdatert nå nettopp

Ap-leder Jonas Gahr Støre kunne nemlig ikke fremvise gyldig billett da han ble kontrollert på T-banen i Oslo torsdag, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen var tilfeldigvis ute og lette etter billettkontrollører og møtte på Støre.

– Jeg kom fra Danmark i dag tidlig og skulle til Stortinget, så jeg gikk inn på appen for å kjøpe billett da jeg var på vei ned til Jernbanetorget. Appen fungerer vanligvis helt fint, men i dag låste den seg sånn at jeg ikke fikk kjøpt billett, skriver Støre i sms til VG via sin rådgiver.

Gebyret for å reise uten billett på T-banen er 1150 kroner, eller 950 hvis du betaler med en gang.

– Da burde jeg ikke ha gått på T-banen, men jeg håpet at appen skulle samarbeide bedre underveis. Det gjorde den altså ikke, og dermed ble det en vel dyr tur fra Jernbanetorget til Stortinget, men det får jeg tåle, skriver Støre.

Hvis det er noe galt med billett-appen skal kontrollørene være varslet og du skal ikke få gebyr, skriver Ruter på sine hjemmesider.

Støre er ikke alene om å ha blitt tatt i kontroll. Her kan du se noen flere eksempler:

Publisert: 30.01.20 kl. 11:40 Oppdatert: 30.01.20 kl. 12:15

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser