KAN BLI ORDFØRER: Gunnar Wilhelmsen fra Ap. Foto: Martha Holmes

Kaffemøter i Tromsø: Kjemper om posisjoner

TROMSØ (VG) Arbeiderpartiet er det største partiet i Tromsø på tross av et historisk dårlig valg, men hvem som skal styre byen er ikke avklart ennå.

Oppdatert nå nettopp







– Nå drikker vi kaffe, og så skal vi gå i gang med formelle møter etter hvert, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen til VG.

Han har akkurat drukket kaffe med SVs ordførerkandidat Pål Julius Skogholt, som har gjort et brakvalg i Tromsø. SV har blitt større enn Høyre, og byens nest største parti. Arbeiderpartiet har på sin side gått 10,8 prosentpoeng tilbake fra forrige valg, men de har beholdt posisjonen som Tromsøs største parti, og har derfor god tro på at de skal få ordførerposisjonen i Ishavsbyen.

Skogholt har også drukket kaffe med Rødt og MDG tirsdag.

– Vil gjerne ha en bredest mulig koalisjon, sier han til VG.

Foreløpig har Senterpartiet, som venstresiden er avhengige av, holdt seg borte fra kaffetreffene. De er samlet til styremøte, der de skal diskutere veien videre.

Men etter styremøtet, skal også Sp drikke kaffe med Wilhelmsen.

Dette er valgets vinnere og tapere i ditt fylke.

les også Valgforskere om valgresultatet: – En voldsom maktforskyving

ORDFØRERKANDIDAT: Pål Julius Skogholt for Tromsø SV. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Høyresiden fragmentert

– De drikker kaffe, og de kommer til å finne ut av det. Det blir sannsynligvis en styringskoalisjon med Ap, SV og Senterpartiet, tror stipendiat Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Han peker på at Høyresiden er fragmentert, og at det ikke er et like avklart samarbeid Sp kan gi flertall i den retningen.

les også Høyre har mistet 222.000 velgere siden 2017

Ap, SV og Senterpartiet til sammen 20 mandater. Da trenger de to mandater til for å få flertall.

– De kan da enten få med seg Rødt, som har to mandater, eller MDG som har tre. Eller begge. De kan også få med seg KrF og Venstre som har et hver, men mest sannsynlig blir det Rødt eller MDG, tror han.

FEIRET: Sp-ordførerkandidat Marlene Bråthen og toppkandidat Ivar B. Prestbakkmo i Troms og Finnmark Sp feirer brakvalget med kake under Sps valgvake. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

les også Stenseng om Aps nederlag: – Vi betaler en høy pris for regjerings-forlik

Tror på Ap-ordfører

SVs Pål Julius Skogholt har kjempet for å få ordførerplassen i Tromsø, støttet av Rødt. Men i 2015 gjorde Rødt et brakvalg og landet på 14,4 prosent i Tromsø.

I årets valg har de mer enn halvert seg, og fått en oppslutning på 5,1 prosent. Det gjør at SV får mindre vekt bak ordfører-ønsket. Skogholt har samtidig tidligere trukket frem at SV, Rødt og MDG til sammen er større enn Ap.

– Selv om SV gjør et kjempegodt valg gjør Rødt det såpass dårlig at de får dårligere kort. Senterpartiet blir viktigere i ordførerforhandlingene enn Rødt og MDG, tror Stein.

Han mener det er Arbeiderpartiet som kommer til å stikke av med ordførerkjedet, fordi de er det største partiet og har flest mandater.

– Men SV kommer sikkert til å få stor uttelling når det gjelder posisjoner.

les også Skuffet Erna Solberg gratulerte Sp og MDG

Publisert: 10.09.19 kl. 16:32 Oppdatert: 10.09.19 kl. 16:53







Mer om