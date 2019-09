STRYKER SKJORTEN: Trygve Slagsvold Vedum stryker den hvite valgvake-skjorten i garderoben på Stortinget et par timer før valgvaken starter. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Hylles av partifeller: – Trygve skal ha en stor del av æren for at Senterpartiet vokser

STORTINGET (VG) Senterpartiet stiger og stiger. Mye tyder på at valgresultatet gjør Trygve Slagsvold Vedum til valgvinner for tredje valget på rad. Sp-lederen gis selv mye av æren for oppturen.

Nå nettopp







Eksperter har pekt på sentrum-periferi-dimensjonen som den viktigste årsaken til Senterpartiets fremgang inn mot mandagens valg. Sentrale partifolk fra både by og bygd mener partilederen selv også er en vesentlig del av forklaringen.

Sp-nestleder og tidligere statsråd, Ola Borten Moe, mener Vedums betydning for Sp-oppslutningen er stor.

– En god start

– Trygve skal ha en stor del av æren for at Senterpartiet vokser, og ser ut til å gjøre et godt valg. Sp ser ut til å vinne tredje valget på rad under ham. Det må kunne sies å være en «god start» for en partileder, sier Borten Moe til VG.

Han beskriver Vedum som trygg, inkluderende – noe som skaper gode sirkler i hele partiet.

– Jeg tror det betyr mye for mange at vi har en partileder vi kan være stolte av, mener Borten Moe fra Trondheim.

FROKOST: Trygve Slagsvold Vedum tar morgenkaffen hjemme i Stange sammen med VG og pressesjef i Sp, Lars Vangen, som forsøker å ta plass bak kjøkkenbordet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Trygve Slagsvold Vedum selv snakker hele tiden om laget, lagbyggingen og lagarbeidet da VG møter han på hans kontor mandag før Senterpartiets valgvake.

– Du er helt hjelpeløs hvis du som leder ikke klarer å få et lag til å jobbe sammen. I partiarbeid kan du ikke kommandere som en general, du må vise gjennom handling. Du må være nær folk selv. Vi har en god løsning med delt ledelse mellom meg og Marit (Arnstad er leder av stortingsgruppen). Da kan vi veksle veldig på arbeidet, sier Vedum til VG.

Han har stemt hjemme på samfunnshuset på Ilseng i Stange. Han har spist lang frokost – etter en helg med barnebursdag og avkobling fra politikk. I hvert fall noen timer.

TRE STEMMESEDLER: Trygve Slagsvold Vedum gjør sin borgerplikt. Han stemte både ved fylkestingsvalget, kommunevalget og kirkevalget på Ilseng samfunnshus. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Hva er din viktigste egenskap som partileder, mener du selv?

– Jeg er glad i folk, og så har jeg jo hatt en klar plan med dette her.

– Marit Arnstad sier du ikke kan være to plasser på en gang?

– Ja, og så mener hun at jeg kjører meg litt for hardt. Dette må jeg klare å balansere på en god måte.

les også Trygve Slagsvold Vedums valg-appell: Det Norge vi er glad i

– Er du Turbo-Trygve?

– Nei, men det gir meg energi disse møtene med folk. Jeg liker å prate med folk som i dag – da jeg kommer i snakk med folk står og spiller på spilleautomaten på bensinstasjonen, sier Sp-lederen fra Stange i Hedmark.

Han blir også beskrevet som ekte og hel ved.

– Jeg er den jeg er. En får verra som er om da’n itte vart som en sku, som Ole Ivars sier det.

les også Røe Isaksen mener Sp-politikk vil gi brexit på norsk

– Hvordan reagerer du på et rekordresultat opp mot 15 prosent i kveld?

– Da blir jeg enormt glad. Men vil nok også kjenne på et stort ansvar. Vi sier jo at vi skal være nær folk. Da må vi være nær folk i praksis. Det kommer til å bli krevende for mange også. Politiske beslutninger kan jo være definerende for folks liv. Det er alvor – dette her, svarer Vedum.

les også En frittgående broiler

Ærlighet varer lengst

Han vektlegger å være ærlig med folk han møter, og ikke love dem mer enn han kan holde.

– Når du er blitt en slik offentlig person som jeg er blitt, er det viktigste og vanskeligste at du tør å være ærlig med folk der og da. Du må kunne si: Jeg hører hva du sier, men jeg har ikke makt og myndighet til å gjøre noe med det. For eksempel til en innvandrerfamilie som vil ha hjelp mot at de skal sendes ut. Da må jeg være tydelig på at jeg ikke kan gå inn i den enkeltsaken og hjelpe. Det kan være menneskelig vanskelig, men du kan ikke tillate deg det bare fordi det er ubehagelig å ikke være ærlig om det. Det er veldig viktig å ikke kaste blår i øynene på folk, understreker Vedum.

les også Anne Enger om Trygve Slagsvold Vedum: Det er da deilig at noen mennesker er positive

– Er du enig med Marit Arnstad i at du har vanskeligheter med å prioritere?

– Ja, det er jo en umulig jobb i utgangspunktet. Jeg kan jo ikke være på Nordkapp og i Lindesnes samme kveld.

– Men du har vel prioritert Nordkapp?

– Ja, ha-ha-hi-hi. Det har du nok rett i! ler Trygve Slagsvold Vedum så det ljomer i veggene på stortingskontoret.

Senterpartiets stigning • Senterpartiet fikk i stortingsvalget i 2017 – 10,3 prosent, 302 017 stemmer og 19 stortingsrepresentanter • Senterpartiet fikk i kommunevalget 2015 – 8,5 prosent og 203 188 stemmer, 105 ordførere og 95 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet og 1 774 by- og kommunestyrerepresentanter (+ 354 fra 2011). • Senterpartiet fikk i fylkestingsvalget 2015 – 8,0 prosent og 176 270 stemmer, 80 fylkestingsrepresentanter i 18 fylker, 2 fylkesordførere, 3 fylkesvaraordførere og 4 fylkesråd. (Kilde: Senterpartiet, Valgdirektoratet, VG)

Andre sentrale Sp-folk er mer tydelige om Vedums betydning for fremgangen enn han selv.

– Det er opplagt at Trygve har en stor del av æren, sier Sp-representant på Stortinget, Jenny Klinge fra Møre og Romsdal. Hun mener Vedum er ekte vare, og har et varmt hjerte – noe som skinner igjennom i mediene.

KLAR FOR LANG VALGDAG: Trygve Slagsvold Vedum forlater hjemmet i Stange, og er klar for en lang dags ferd mot et ventet rekordresultat i kommune- og fylkestingsvalget for Sp. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

– Samtidig har regjeringen gjort så mye rart at det har vært lettere både for ham og oss andre i partiet å få frem den gode Senterparti-politikken vår, sier Klinge til VG.

Hun fortalte selv VGs lesere i vår om den skammen hun følte ved å være sykmeldt i flere måneder fra politikk, partiarbeid og Stortinget. Nå retter hun en advarende pekefinger til turbo-Trygve.

– Så arbeidsom som han er håper jeg at han er flink til å ta vare på seg selv fremover, sier Klinge til VG.

les også VGs dom over debatten: Vinnerne er Vedum, Støre og Solberg

Marit Arnstad, Sp-veteranen fra Skatval i Trøndelag har samarbeidet med en rekke Sp-ledere som Liv Signe Navarsete, Åslaug Haga, Odd Roger Enoksen og Anne Enger.

Hun stikker hodet inn på Trygves kontor, og vil ha en prat med ham før valgvaken. Arnstad er tydelig på at Vedum er spesiell.

– Hans største styrker er hans raushet overfor andre, hans strategiske evner og at mange motstandere undervurderer ham, sier Arnstad.

Hun minner om at «ingen person alene bærer et politisk parti – og at det er partiet samlet som har æren for fremgangen.

– Trygves styrke er at han nettopp ville sagt det samme. Dette handler om å bygge lag, og det er han god til, beskriver Arnstad.

– Hvor kan han bli bedre?

– På å prioritere oppgavene sine. En kan ikke være to steder på en gang, minner hun om.

les også Kastet ut av Røst Sp: Var på «feil» valgliste

Leder i Senterungdommen er også en Arnstad. Ada er datteren til Marits tvillingsøster Eli Arnstad.

– Veksten vår skyldes jo først og fremst politikken til Senterpartiet, men det gir også utslag at Trygve går foran og motiverer resten av laget, sier Ada Arnstad.

Hun bruker i likhet med mange andre ordet «raus» om partilederen. – Det er en viktig egenskap i lederrollen.

Tidligere partileder Liv Signe Navarsete er på sin side raus med godordene om sin etterfølger i sjefsstolen.

– Trygve skal ha en stor del av æren for at Sp nå har støtte fra en så stor del av folket. Selvsagt har regjeringen gjennom sin sentraliseringspolitikk lagt ballen på straffemerket, men Trygve har lagt ned et enormt arbeid for å vise Sp som et tydelig alternativ, sier Navarsete som også fremhever Vedums «unike evne til å snakke politikk på en måte som når frem til folk.

Publisert: 09.09.19 kl. 19:55







Mer om