SPERRINGER: En del av Sandnessjøen sentrum ble sperret av etter at både tingretten og lokalavisen måtte evakuere onsdag formiddag. Foto: JOHN H ULVØY/ HELGELANDS BLAD

Mann pågrepet etter trusler mot tingrett og flyplass i Nordland

To rettslokaler og flyplassen i Sandnessjøen ble evakuert etter to bombetrusler i løpet av halvannen time.

Oppdatert nå nettopp







Onsdag ettermiddag bekrefter politiet at en mann i Trøndelag er pågrepet og siktet etter truslene, men at politiet jobber videre med å få avklart situasjonen. Politiet sier til Adresseavisen at mannen i 50-årene skal fremstilles for lege.

Den første bombetrusselen ble ringt inn klokken 10.37, og var rettet mot Alstahaug tingrett. De holder til i både Mosjøen og Sandnessjøen, og begge lokalene ble evakuert.

Klokken 12.11 kom det en ny bombetrussel, denne gangen mot Sandnessjøen Lufthavn, som også ble evakuert.

– Det er til sammen snakk om to trusler, som begge har kommet inn på telefon. Vi tar alle bombetrusler svært alvorlig. Truslene er definert som uspesifiserte, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt til VG.

– Ser dere noen sammenheng mellom truslene?

– Ikke foreløpig, men vi kan heller ikke utelukke det. I tillegg til den taktiske etterforskningen, jobber vi nå med veldig mange tekniske spor, blant annet sporing av telefon. Så langt er ingen pågrepet.

Vet du noe om denne saken? Tips VG her.

EVAKUERT: Sandnessjøen lufthavn er onsdag formiddag evakuert etter en trussel. Foto: Google

Ifølge Helgelands Blad ble også ansatte i en klesbutikk i samme bygg som tingretten i Sandnessjøen evakuert.

– Vi fikk en anonym oppringning. Vedkommende sa noe sånt som at «tingretten går i lufta, dette er farlig, det er bare å komme seg ut», forteller en av de ansatte i tingretten til Helgelands Blad.

Like før klokken 12 skriver avisen at også de har fått beskjed om å evakuere. Det er ingen rettssaker i tingretten onsdag. Heller ikke flytrafikken er berørt, sier kommunikasjonsjef Kristian Løksa i Avinor til VG.

– Dette er en liten flyplass. Det går ikke noe fly derfra før om mange timer, så dette rammer ikke flytrafikken på noen måte. Det var to personer på flyplassen. De er evakuert.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 11.09.19 kl. 12:50 Oppdatert: 11.09.19 kl. 14:36







Mer om