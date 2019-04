HÆLPÅBUD: Ifølge det nye reglementet skal de kvinnelige kabinansatte hos Norwegian gå med hæler mellom 2–7 centimeter. Foto: Frode Hansen

Norwegian med sminke-krav til kvinnelig kabinpersonale

Norwegians reglement fra april 2019 stiller strenge krav til de ansattes utseende. Blant annet er kvinner nødt til å bruke sminke og sko med hæler.

Menn har derimot ikke lov til å bruke sminke i det hele tatt, med mindre de skal dekke til kviser eller blåmerker.

Det 22 sider lange regelverket er datert 01.04.2019 og tar for seg hvordan personalet skal se ut og hvordan uniformen skal være.

Kvinnene skal bruke sko med en hæl på minimum to centimeter. Hvis de ønsker å bruke flate sko, kreves en legeerklæring som må oppdateres hver sjette måned. De må til enhver tid ha med seg en kopi av denne erklæringen.

ANDRE PUNKTER FRA REGLEMENTET: Håret kan kun stripes i naturlige farger

Har kvinner hår lenger enn skulderlengde skal dette samles i en hestehale, med stikk av spesifikke farger.

Små tatoveringer som står for religiøse, politiske eller ideologisk syn må dekkes til med concealer – ikke plaster. Dette gjelder begge kjønn.

Kvinner får ikke bruke uniformskjolen hvis tatoveringer er synlige øverst på brystet eller i nakken.

Påbudt med undertøy, for begge kjønn. Kvinner må ha hvitt eller beige undertøy dersom de bruker skjørt eller bluse.

Menn kan slippe å bruke slips, og løsne den øverste knappen i skjorten, dersom det er ekstrem varme, men kun på vei til og fra jobb.

Tyggegummi er ikke lov så lenge uniformen er på.

Kabinansatte kan heller ikke selv velge når de har behov for å bruke uniformsjakken. Ansvaret for om jakken skal være på eller av bestemmes av kabinsjef. Om det innvilges at jakken skal tas av, må i tilfellet alle kabinansatte gjøre det samme. Vis mer vg-expand-down

Sminkekravet innebærer at de kvinnelige ansatte må bruke enten en lett foundation, krem med farge eller pudder. De pålegger også kvinnene å ha naturlig øyensminke. De kan bruke falske øyevipper, hvis det også ser naturlig ut.

Menn har derimot ikke denne muligheten. De har heller ikke lov til å ha lange negler, neglelakk, ørepynt og håret skal maksimalt nå til toppen av skjortekragen.

– Nesten komisk

– Min umiddelbare reaksjon er at det nesten er komisk at dette er en problemstilling i 2019. Mens resten av samfunnet har beveget seg videre, sitter Norwegian fast i «Mad Men»-universet fra 50-/60-tallet, sier Ingrid Hødnebø, leder av SVs kvinnepolitiske utvalg, til VG.

Hun peker på at ansatte i luftfartsbransjen har rett til vern mot diskriminering.

– En regel som påbyr kvinner å gå i høye hæler er direkte forskjellsbehandling, mener Hødnebø, og peker på helseskader knyttet til høye sko.

– Sminke har ingenting med de ansattes utøvelse og profesjonalitet å gjøre, og forskjellsbehandlingen kan ikke begrunnes saklig.

RØDE KRYSS: Bilde fra Norwegian sin manual for bruk av sminke og påkledning for kabinansatte. Illustrasjoner viser tydelig hva som er lov og ikke, blant annet når det kommer til hår og negler. Foto: NORWEGIAN

Forsvarer kravene

Norwegian stiller seg derimot bak kravene de pålegger de ansatte.

– Norwegians flygende mannskap må følge selskapets uniformsreglement. Uniformen er nøytral og diskret og ja, det stemmer at det stilles forskjellige krav til menn og kvinner når det kommer til sminke, hår osv. Dette er helt vanlig hos andre flyselskap også, skriver Astrid Mannion-Gibson, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, i en e-post til VG.

Hun skriver at reglementet ikke har vært et problem internt, og at medlemmer i kabinforeningen hun har snakket med mener Norwegians reglement er moderat i forhold til flere andre internasjonale flyselskap, og at de står bak det.

– IKKE ET PROBLEM: Astrid Mannion-Gibson, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian sier kravene ikke har vært et problem internt. Foto: NORWEGIAN

– Vi er et globalt flyselskap som transporterer passasjerer fra hele verden med ulike kulturer og religioner om bord og det er viktig at våre flygende kolleger fremstår på en måte som ikke virker støtende eller provoserende, skriver hun.

VG har spurt Norwegian flere spørsmål knyttet til regelverket, blant annet om hvorfor de kvinnelige ansatte må vise frem legeerklæring ved bruk av flate sko, hvordan reglene var før, og om det også da var et krav om at kvinnene skulle gå med sminke, og menn ikke.

VG har også spurt om det tidligere har vært et krav at kvinners hælhøyde skulle være på minimum to centimeter.

Norwegian har ikke svart konkret på disse spørsmålene.

– Dette er kun en revisjon av regelverket og ingen store endringer, så vidt jeg kjenner til, har blitt foretatt. Angående ditt spørsmål om hæl så er dette først og fremst for å unngå at de kabinansatte skal gå med såkalte ballerinasko som ikke er å anbefale av helsemessige årsaker, skriver Mannion-Gibson.

VG har vært i kontakt med Parat, hvor Norwegians piloter og kabinpersonale er organisert. De svarer at de vil gå i nærmere dialog med de ansatte før de eventuelt kommer med en uttalelse i saken.

– 1950 RINGTE: Nylig utnevnt kvinnepolitisk leder i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, mener Norwegians regelverk er gammeldags, og mener vi ikke kan ha slike regler i 2019. Foto: GØRAN BOHLIN

Aps kvinnepolitiske leder Anette Trettebergstuen reagerer også på Norwegians regelverk.

– Det er veldig drøyt at man i 2019 har et så gammeldags regelverk, som man pålegger de ansatte å følge. Kabinpersonalet bør få være like representative som alle andre. Damer bør kunne velge bort sminke, og gutter bør kunne velger det hvis de vil, sier hun til VG.

Hun forventer at de trekker regelverket tilbake.

– Én ting er uniform, men å pålegge sminke og hæler er å gå for langt. 1950 ringte å ville ha tilbake regelverket sitt. Dette er superpinlig og de burde ha kommet lenger. Slik kan vi ikke ha det, sier hun.

Regler for hvordan de kabinansatte skal ta seg ut i andre flyselskaper: British Airways: I en rapport fra 2015 slås det fast at de kvinnelige ansatte i British Airways minimum må sminke seg med leppestift og rouge. Skal de bruke foundation eller øyenskygge, må fargen se naturlig ut. De mannlige ansatte bør ifølge reglene dekke til tydelige kviser og urenheter i huden med concealer. De kvinnelige ansatte må ha sko med en definert hæl, med maksimum hælhøyde på 7,5 centimeter. Virgin Atlantic: De kvinnelige flyvertinnene har vært kjent for sine røde skjørt, røde, høye hæler og rød leppestift. Men i mars i år kom nyheten om at flyselskapet endret reglene – og lot flyvertinnene gå uten sminke og med bukser, skriver The New York Times. – Vi vil at uniformen virkelig skal reflektere hvem vi er som individer, samtidig som vi beholder den berømte Virgin Atlantic-stilen, uttalte visedirektør Mark Anderson i flyselskapet. El Al: Det israelske flyselskapet El Al endret i 2015 en ny regel om at flyvertinnene måtte ha på seg høye hæler, etter å ha mottatt kritikk både fra kvinnerettighetsgrupper og flyvertinnene selv, skrev Israel International News. Etter regelendringen kunne flyvertinnene selv velge mellom to typer sko, en standard ortopedisk høyhælt sko eller en ortopedisk sko med en minimalistisk hæl. Vis mer vg-expand-down

SMINKEREGLER: Kvinnelige kabinansatte i Norwegian skal ha på seg sminke, men den skal være naturlig, ifølge retningslinjene. Foto: NORWEGIAN

Statssekretær Frida Blomgren (V) i Kultur- og likestillingsdepartementet stiller seg også bak sine politiske kolleger, og kaller reglementet «utrolig gammeldags».

– Jeg hadde trodd og håpet at vi hadde kommet lenger i 2019. Jeg kan ha forståelse for et uniformsreglement, men et sminkereglement høres litt unødvendig ut. Menn og kvinner skal likebehandles når de gjør den samme jobben, skriver Blomgren i en uttalelse, og fortsetter:

– Her har Norwegian tydeligvis et stykke å gå når det kommer til likestilling. Jeg håper at de ansatte og Norwegian kan finne en løsning på dette som ivaretar alle parter.

Også SAS krever hæler

Knut Morten Johansen, informasjonssjef hos SAS, sier til VG at selskapet ikke krever at de ansatte skal sminke seg.

– Du må ikke være sminket, men både valg av ørepynt og make-up må være diskret. Ellers har vi ikke noen videre føringer, sier Johansen.

Han poengterer at SAS-uniformen skal beskrive den skandinaviske stilen, og at de ansatte skal «være i harmoni med uniformen».

– Men det er helt greit for oss hvis menn ønsker å gå med diskret sminke, sier han.

Men også SAS krever at kvinnene skal gå med høye hæler på mellom to til syv centimeter.

– De laveste skoene med 2 centimeter hæl er spesielt tilpasset det faktum at kabinpersonalet går langt i løpet av en arbeidsdag. Bestemmelsene er hensyntatt de HMS-krav som er gjeldende, og som også de ansatte selv har medvirket til, sier Johansen.

