Slik vil KrFs nye røde partitopp vinne tilbake velgerne

Ingelin Noresjø, som er innstilt som ny KrF-nestleder, mener partiet må beholde bredden. Hun legger ikke skjul på at det kan bli vanskelig å samarbeide med Frp.

På sitt landsmøte i helgen velger KrF en ny ledertrio, etter en lang og opprivende intern strid som endte med at endte med at de gikk inn regjering med Høyre, Venstre og Frp i januar.

Kjell Ingolf Ropstad , som sto i front for blå side, er innstilt som ny leder. Olaug Bollestad skal fortsette som nestleder. Røde Ingelin Noresjø blir partiets andre nestleder. Ifølge valgkomiteen, gjenspeiler denne trioen bredden i partiet.

– Jeg håper jo at jeg er mer enn et alibi for den røde siden inn i partiledelsen. Men med det valget vi gjorde i høst og i vinter, er det klart at partiet har noen behov nå som jeg nok er med på å utfylle, sier hun til VG.

På veien inn i regjering, har KrF mistet både medlemmer, blant dem flere tungvektere, og oppslutning. De sliter også på meningsmålingene, både nasjonalt og lokalt.

Men Noresjø frykter ikke at KrF mister sin røde side.

– I den delen av landet der jeg kommer fra, var det veldig mange skuffede røde. Men det er nesten de røde som har mobilisert den største styrken og kraften til å stå på videre for KrF likevel. Så er jeg selvfølgelig lei meg over kjernepersoner som har forlatt, både i nord og i resten av landet, men det hadde det vært om vi hadde gått andre veien også.

LEDERBYTTE: Knut Arild Hareide gikk av som partileder etter KrFs veivalg. Kjell Ingolf Ropstad er innstilt til å ta over. Foto: Tore Kristiansen

Krevende å samarbeide med Frp

Under veivalg-striden, sa Noresjø til VG at hun ikke klarte å slå seg til ro med tanken om å gå inn i regjering med Frp.

– Har du slått deg til ro med det nå?

– Det er fremdeles krevende, jeg må være ærlig på det. Samtidig er jeg en pragmatiker. Nå er situasjonen sånn at vi sitter i regjering, og Frp er med. Det er mange flotte folk i Frp som jeg har respekt for, og vi skal klare å samarbeide godt. Men jeg mener det er for stor politisk avstand til at dette er noen supermatch. Sånn er realiteten.

Hvis samarbeider skal fungere, tror hun man må styre retorikken i offentlig debatt.

– Det er viktig for KrF at det ikke blir en tilspisset debatt om for eksempel IS-barna. Det vil være veldig skadelig for samarbeidet, for å si det sånn. Man er veldig var på akkurat det: På hvilke ord man bruker om medmennesker og folk i nød.

Håper KrF fremstår tydeligere

Selv er Noresjø opptatt av at KrF skal være et bredt verdiparti som flere føler seg hjemme i.

– Jeg synes Knut Arild Hareide sa det godt i det siste medlemsmagasinet vårt: At KrF kanskje er Norges minst populistiske parti. Vi har en sterk ideologisk verdiforankring, og er veldig gode til å holde fast på det. Men vi må også bruke ørene og lytte. Verden ser ikke ut i dag som den gjorde for 20 eller 40 år siden. Vi må ha relevant kristendemokratisk politikk. Det brenner jeg for.

Hun har slått seg til ro med at meningsmålingene vil være ustabile frem til landsmøtet. Når man ser hvordan KrF etablerer seg i regjering med en ny ledelse, tror hun det blir lettere for dem som sitter på gjerdet å vite hva de skal forholde seg til.

Men hun tror ikke det finnes noe enkelt svar på hvordan KrF skal vinne tilbake velgere.

– Vi må mobilisere, og skape ikke et nytt KrF, men et KrF som har troverdighet også hos de unge. Det er en stor jobb. Vi har ikke funnet den nøkkelen enda, sier hun.

– Jeg møter altfor mange som får KrF på valgomaten, og oppdager at er de enige med oss i mange saker, men de kunne ikke selv tenke seg å stemme på KrF fordi de ikke føler seg kristne nok eller noe sånt. Man tror at man må være på en spesiell måte for å stemme på mitt parti. Da har ikke vi klart å kommunisere partiet på en god nok måte.

– Dere må ikke spisses?

– Nei, jeg mener vi må åpne oss. Når så mange er enige med politikken vår, er det noe med innpakningen som ikke har nådd fram.

I REGJERING: Med dramatiske to stemmers overvekt sikret nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad avgangen til Hareide som leder og KrFs inntreden i regjering. Foto: HELGE MIKALSEN

– Hva håper du blir KrFs nye profil med Ropstad som leder?

– Ropstad er en veldig tydelig leder. Så jeg håper KrF vil fremstå mer tydelig. Samtidig må vi klare å få frem bredden i KrFs politikk. Vi er gode på familie, omsorg, helse og eldre, men har også for eksempel en næringslivspolitikk som er viktig.

Fikk kritikk for sidevalg

Selv om Noresjø gjennom striden om KrFs veivalg sto på den røde siden i partiet, endte hun opp med å stemme for regjeringsplattformen under KrFs syv timer lange tårevåte skjebnemøte i januar.

– Landsmøtet hadde pekt på en retning, og regjeringsplattformen var god. Da følte jeg det rette var å si ja i den settingen.

Det har hun fått mye kritikk for.

– Særlig fra mine egne i Nordland. Vi var et rødt fylke, og noen mente jeg hadde snudd kappen etter vinden. Jeg tåler godt å få kritikk for en sånn beslutning. Det jeg synes er leit, er når man begynner å stille spørsmål med motiver, sier hun.

Enkelte mente nemlig at hun hadde stemt for plattformen for å kjøpe seg en posisjon i regjeringen.

– Det er så fjernt fra den jeg er og det jeg står for at det er sånt som går inn på meg litt. Men det er ikke noe jeg dveler ved.

– Har KrF valgt side for godt?

– Nei, det har vi ikke.

