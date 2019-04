STORFINT BESØK: Oksvold har aldri sett bjørn med egne øyne, men håper å få se den selv en gang. Foto: Wiggo Oksvold

Tok bilde av bjørn like ved husveggen

Det var rundt klokken halv tre på natten at det første bildet av bjørnen tikket inn på mobilen til Wiggo Oksvold fra Beitstad.

– Jeg ble selvfølgelig kjempeoverrasket. Det er jo ikke noen fast bjørnestamme her, sier Oksvold til VG.

Han forteller at han for en stund tilbake fant en død elgkalv utenfor huset hvor han bor. Statens Naturoppsyn (SNO) var ifølge Oksvold ikke interessert, så han lot derfor elgkadaveret bli liggende – og satte opp et viltkamera.

Flere dyr har vært innom og forsynt seg av kadaveret, blant annet grevling, kråker, rev og naboens katt, ifølge Oksvold.

FØRSTE MATBIT: Da bjørnen var innom første gang var klokken rundt 02.40. Foto: Wiggo Oksvold

– Spennende

Vanligvis våkner Oksvold til to-tre bilder av diverse dyr som har forsynt seg av kadaveret i løpet av natten.

Men natt til lørdag var saken en helt annen:

– Da jeg sto opp i går var det 16 bilder, så først spekulerte jeg i om det hadde vært storfest der oppe. Det første bildet var veldig utydelig, så jeg bladde videre, og da fikk jeg se at det var bamse brakar som hadde vært på besøk.

Bjørnen hadde først vært på besøk mellom 02.30 og 03.30 opplyser han.

Senere kom den tilbake midt på dagen, rundt klokken 14. 00.

Selv om den har vært svært nærgående, er ikke Oksvold i nærheten av å være nervøs:

– Jeg er ikke redd. Mange vil jo føle at dette er skummelt, men jeg syns det er spennende, sier han.

SATT OPP VILTKAMERA: Da den døde elgkalven dukket opp, tenkte Oksvold han kunne få muligheten til å se forskjellige dyr forsyne seg. Foto: OLAV LORENTSEN /TRØNDER-AVISA

– Må ha rovdyr i faunaen

Som jeger er han vant med villdyr. Men de har måtte ta noen forholdsregler i området.

– SNO har sagt at vi må være litt forsiktige, for dette er jo bjørnen sin mat. Vi følger med når ungene er ute og leker.

SNO var også innom med bjørnehund og sjekket hvor det store dyret hadde vært. De mente ifølge Oksvold at bjørnen har vært 30 meter fra huset.

– Den har antagelig stått og sett på oss uten at vi har sett ham.

Han sier han innser at bjørneoppdagelsen kan vekke en rovdyrdebatt. Samtidig minner han om at bjørnen og andre rovdyr er viktige for naturen:

– Jeg har et avslappet forhold til rovdyr. Vi må innse at vi må ha rovdyr i faunaen. Kanskje vi må ofre en sau hvis vi skal opprettholde syklusen.

Til Trønder-Avisa sier Arne Jostein Devik fra SNO at bjørnen antagelig har vært i området og fått ferten av elgkalven.

– Jeg tror det er snakk om et streifdyr som har kjent lukt av elgen på mils avstand, og at maten er årsaken til at den nå er i Beitstad.

I den nærmeste tiden regner han derimot ikke med at noen får se bjørnen.

– Det var mye aktivitet av mennesker og hund ved elgkadaveret lørdag. Derfor kan det være at den holder seg unna til den føler det er trygt å komme fram igjen, sier Devik til avisen.

