Advarer nordmenn mot ny DNA-trend

Nordmenn er hekta på DNA-hjemmetester, men ekspertene advarer. Vi testet to av de største aktørene.

Ifølge MyHeritage er det over 1,1 millioner registrerte norske brukere på nettsiden deres, og svært mange av disse har sendt spyttet sitt til utlandet. Og trenden øker.

– Norge er blant de mest aktive markedene i verden, sier pressesjef Rafi Mendehlson i MyHeritage.

Svarene på DNA-prøvene vil kunne fortelle deg om din familiehistorie, hvilken risiko du har for å få ulike sykdommer, hvilken etnisitet du har, i tillegg til mer kuriøse ting som hvor sensitiv du er for lukten av eple, hvilken diett du bør ha og hvem du bør date.

VG-journalist Håvard Kristoffersen Hansen måpte da han fikk svaret på DNA-testene fra MyHeritage og Ancestry. Her fikk han vite at han har slektninger fra hele verden, deriblant amerikanske urfolk. Se reportasjen i videovinduet over.

BLE OVERRASKET: VG-journalist Håvard Kristoffersen Hansen. Foto: Frode Hansen

– Tikkende bomber

Men flere er kritisk til at stadig flere nordmenn sender spyttet sitt til utlandet. Seniorrådgiver Truls Petersen i Bioteknologirådet mener man bør tenke seg godt om før man bestiller en DNA-test som inkluderer helsesjekk.

– Testene kan også gi deg svar på risikoen for alvorlige sykdommer. Og da kommer det litt an på om du er en engstelig person eller ikke, og hvordan du vil forholde deg til å vite at du har sjanse for å få alvorlig kreft, Alzheimers, eller en dødelig sykdom, som det ikke finnes kur for. Så det er sånne tikkende bomber da, sier Petersen.

I tillegg mener han spesielt kontrakten til Ancestry er problematisk.

– En ting som er greit å vite er at de kan videreformidle opplysningene, og spyttet ditt til andre, for eksempel forskningsprosjekter og legemiddelfirmaer. Samtidig samtykker du til det, sier Petersen.

– Misbruker ikke informasjon

Ancestry ønsker ikke å stille til intervju, mens MyHeritage er tydelige på at de ikke misbruker informasjonen fra sine kunder.

– Vi har aldri solgt, lisensiert eller delt DNA-informasjon, personlig eller anonymisert med noen tredjepartsselskaper, sier pressesjef Rafi Mendelsohn.

– Gjør dere nok for å advare om konsekvensene av å vite om alvorlige helseproblemer?

– Ja, gjennom prosessen gjør vi det veldig klart at vi ikke gir noen diagnoser. Vi viser medisinske forutsetninger. Og for alle som vil, så har vi gjort det enkelt å laste ned og printe ut informasjonen, og deretter ta det med til en person med medisinsk kompetanse, og fortsette samtalen.

