FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte i over syv måneder. Siste livstegn var en telefonsamtale klokken 09.14 onsdag 31. oktober. Foto: POLITIET

Lørenskog-forsvinningen: Fant Anne-Elisabeths mobiltelefon i huset

Kort tid etter at Anne-Elisabeth Hagen skal ha blitt bortført fra sitt hjem, ble mobiltelefonen hennes funnet. Politiet har hatt kontroll på den hele tiden.

Politiet tok seg inn i milliardærekteparets bolig i Lørenskog 31. oktober – samme dag som Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant.

Hvem som fant mobilen, ønsker ikke politiet å svare på.

– Mobiltelefonen betraktes som et potensielt bevis. Dette gjelder selve telefonen, men også innholdet. Det er derfor gjort ulike undersøkelser knyttet opp til telefonen, uten at vi ønsker å gå i ytterligere detaljer om hvilke type undersøkelser eller hvilke funn som eventuelt er gjort, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

INNGANGSPARTIET: Boligen til milliardærekteparet ligger i Sloraveien i Lørenskog kommune. Bildet er tatt i januar, da politiet gjorde forsvinningssaken kjent for offentligheten. Foto: Jørgen Braastad

Slepespor ved bad

Funnstedet beskrives som et naturlig sted å legge fra seg en mobil, og det skal ikke ha vært spor i umiddelbar nærhet som tyder på tegn til kamp.

Så langt er det ikke kjent om politiets etterforskning har klart å avdekke om det er den savnede 69-åringen selv som har lagt fra seg mobilen på stedet hvor den ble funnet.

Funnstedet skal være i første etasje i boligen, får VG opplyst.

I samme etasje er inngangspartiet og badet/toalettet hvor politiet mener 69-åringen kan ha befunnet seg da hun skal ha blitt angrepet av ukjente gjerningspersoner.

Ifølge VGs opplysninger er det funnet det som omtales som slepespor langs gulvet i tilknytning til det aktuelle badet/toalettet.

Overvåket mobiltrafikk

Politiet har tidligere gått ut med at siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem 31. oktober, nærmere bestemt klokken 09.14 på forsvinningsdagen for over syv måneder siden.

Ektemannen Tom Hagen (69), som er en av Norges rikeste menn, har opplyst til politiet at han senere denne høstdagen forsøkte å ringe til sin kone – uten å få svar.

Han reiste også hjem for å se etter henne, før han varslet politiet ved 14-tiden.

VG er kjent med at politiet i ukene etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant holdt mobilen hennes «åpen» og overvåket innkommende trafikk. I enkelte tilfeller skal politiet også ha tatt kontakt med personer som ringte til 69-åringens mobil.

VIKTIG BEVIS: Politiinspektør Tommy Brøske, som leder etterforskningen i forsvinningssaken, bekrefter funnet av den savnede 69-åringens mobiltelefon. Foto: Helge Mikalsen

Kartlegger bevegelser

Politiet har gjennomført flere tekniske undersøkelser av mobilen, blant annet for å kartlegge 69-åringens bevegelser og hvem hun var i kontakt med i tiden før hun forsvant.

Ifølge VGs opplysninger har politiet også gjennomført undersøkelser opp mot mobilen inne i selve boligen, i håp om at det kan kaste lys over eventuelle bevegelser inne i huset på forsvinningsdagen.

Resultatet av disse undersøkelsene er ikke kjent.

– Behov for å holde tilbake informasjon

Mobilfunnet har vært kjent for VG i flere måneder, men politiet har gjentatte ganger innstendig oppfordret til å ikke omtale det av hensyn til den pågående etterforskningen.

Nå mener politiet at omtale av mobilfunnet ikke lenger kan skade etterforskningen.

– Hvorfor har politiet tidligere ment at det kan skade etterforskningen dersom VG omtaler funnet av mobiltelefonen?

– Politiet har på ulike stadier i en etterforskning behov for å holde informasjon som kan skade etterforskningen tilbake fra offentligheten. I dette tilfelle dreier det seg om et potensielt bevis funnet på åstedet. Begge disse momentene er bakgrunnen for politiets vurdering, sier Brøske.

Publisert: 12.06.19