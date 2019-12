ENDRER ÅRETS TALE: Statsminister Erna Solberg avbildet da hun holdt nyttårstalen i fjor, i statsministerboligen like bak Slottet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Erna Solberg etter Behns selvmord: – Vi må våge å prate om de vanskeligste tingene

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun valgte å endre nyttårstalen sin for gi sin støtte til Ari Behns familie. – Og for å formidle at vi må tørre å prate om de vanskelige tingene, sier hun.

Statsministeren endrer sin nyttårstale av omsorg for alle som var glad i Ari Behn.

Hun sier Behn dessverre ikke er alene om å avslutte livet.

– Det er viktig at vi får ned tallet på selvmord i Norge. Tilbake sitter familier og venner som sørger og som lurer på hvordan dette kunne skje, sier statsministeren til VG.

Hun sier man må tørre å ta de vanskelige samtalene.

– Vi må våge å snakke om også de aller vanskeligste tingene. Vi vet at mange synes det er vanskelig å fortelle om mamma, pappa, et søsken eller en venn som har tatt livet sitt. Vi må forsøke å bidra til at det blir lettere å snakke om dette, sier hun.

Solberg sier at de jobber aktivt for å legge rammer som gjør at selvmord kan forebygges.

– Regjeringen jobber nå med en ny handlingsplan for forebygging av selvmord. Den skal legges frem i 2020. Den skal være kunnskapsbasert og ta utgangspunkt i hva vi vet har effekt. Den skal omfatte både hvordan vi forebygger selvmord i befolkningen og i tjenestene. Pasienter, pårørende- og etterlatte-organisasjoner deltar i dette arbeidet, sier hun.

Det var Solbergs medarbeider Ida Dahl Nilssen som fredag ettermiddag bekreftet over for Dagbladet at talen vil bli endret.

Ari Behn tok sitt eget liv første juledag, 47 år gammel. Bare noen få timer etter dødsfallet, gikk familien ut med en pressemelding, som ikke bare bekreftet hans bortgang, men at det dreide seg om et selvmord.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi de aller nærmest pårørende til Ari Behn må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, heter det i en uttalelse fra familien, formidlet av Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn.

Kort tid etter la Slottet ut en melding på Kongehusets nettsider, hvor Kongen formidlet at de har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.

Allerede da statsministeren kommenterte Behns bortgang første gang, trakk hun inn mental helse.

– Trenger du hjelp? Ring en venn, et familiemedlem eller Mental helses hjelpetlf: 116 123.

Hun la til:

– Ikke sitt alene. Ta vare på hverandre, skrev hun på sin Facebook-side.

Ari Behn var gift med prinsesse Märtha Louise (48) fra 2002 til 2016. De har barna Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11) sammen.

Behn ble funnet i sitt hjem om ettermiddagen første juledag.

– Operasjonssentralen fikk melding fra livvakter på stedet. Den beskjeden kom inn her 16.43. Da varsler vi helse og sender ut politiressurser til stedet, har Sven Christian Lie, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, uttalt til VG.

Vaktleder Roger Hjertø ved krimvakten i Oslo politidistrikt har bekreftet at Behn ble funnet hjemme i Lommedalen.

Slottet ønsker ikke å kommentere om det vil skje endringer i Kong Haralds tale nyttårsaften. Statsministeren holder sin tale 1. nyttårsdag.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

