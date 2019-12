ROTASJON: Terje Søviknes er en av to nestledere i Frp. Nå overtar han statsrådposten til den andre nestlederen, Sylvi Listhaug, som overtar Søviknes tidligere jobb som olje-og energiminister. Onsdag formiddag kom de ut på Slottsplassen sammen med statsministeren. Foto: Frode Hansen, VG

2018: Søviknes ville ha mer tid til familien. 2019: Gjør comeback som statsråd

Terje Søviknes (50) kommer tilbake til Solberg-regjeringen som eldre- og folkehelseminister etter sitt mislykkede forsøk på å bli fylkesordfører i nye Vestland fylke.

Søviknes var tidligere olje- og energiminister i Solberg-regjeringen fra 2016 til 2018. Da trakk han seg overraskende - for å få mer tid til familien, ordførervervet og lokalvalgkampen hjemme i Os i Hordaland.

En tøff valgkamp med fallende målinger og kamp mot bompengelisten - ga ikke Søviknes vervet som historiens første fylkesordfører i nye Vestland fylke. Samtidig gikk han av som ordfører i Os (Bjørnafjorden).

NESTLEDER: Terje Søviknes er også nestleder i Frp med et spesielt ansvar for organisasjonsbyggingen i det hardt svekkede partiet etter lokalvalget. Bildet er fra det siste landsmøtet på Gardermoen. Foto: Frode Hansen, VG

Var trist og glad

– Det er på mange måter trist, men jeg kjenner først og fremst på at jeg er glad, sa han til VG etter avgangen som statsråd i september 2018.

Han så frem til å tilbringe mer tid med sine barn og samboeren hjemme i Os.

På spørsmål fra VG om hvorfor han da var statsråd i kun knappe to år, svarte Søviknes:

Familien

– Ja, jeg skjønner at folk tenker slik. Men det er ikke noen slik sak. Jeg bare har kommet til at jeg må prioritere familien, sa han og fortalte at statsminister Erna Solberg fikk vite om avgangs-planene allerede sommeren 2018.

I desember 2019 sier den samme Erna Solberg at hun er fornøyd med å ha Terje Søviknes tilbake på regjeringslaget.

– Terje Søviknes har vært i regjering før. Han har jobbet godt med eldreomsorg i Os. Dette er nyttige erfaringer han kan ta med seg i regjeringen. Han har hatt et sterkt engasjement for eldreomsorg og et godt liv for eldre, sier Erna Solberg og husker et spesielt engasjement fra en yngre Frp-ordfører i Os:

– Jeg husker han tok til orde for Sydenturer for eldre. Dette viser et engasjement for enkeltpersoner. Jeg kjenner han som er hardt arbeidende politiker, oppsummerte Solberg.

Hun opplyste også at bakgrunnen for statsrådskiftet var et ønske fra Fremskrittspartiet om å ha begge nestlederne i regjering for å sitte tett på, kunne følge med og være gode ambassadører for helheten i regjeringens politikk.

Tropehage for eldre

Innen hans nye område folkehelse, har ikke Søviknes gjort seg spesielt bemerket. Men han har fått mye skryt, spesielt fra Frp, for arbeidet med eldreomsorgen hjemme i Os. Blant annet har Søviknes vært pådriver for en innendørs tropehage som mange eldre har hatt stor glede av.

