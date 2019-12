FRI: Lars Harnes ble pågrepet i sitt hjem tidligere i desember. Nå er han løslatt. Foto: PRIVAT

Lars Harnes løslatt: Feirer jul med familien for første gang på fem år

Den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes (51) ble lørdag løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet etter en voldsepisode i Sandefjord.

Oppdatert nå nettopp

Harnes ble løslatt lørdag ettermiddag etter å ha sittet fengslet siden 13. desember.

Rette mente det var grunnlag for å holde 51-åringen fengslet i fire uker, men politiet valgte å løslate ham etter en drøy uke.

– Harnes forklarer seg aldri for politiet. Det vanskeliggjør forsvarers jobb, men undertegnede har jobbet aktivitet hele uken for å fremskaffe bevis for uskyld. Det har vi lyktes med og Harnes ble begjært løslatt i går. Påtalemyndigheten var enig i at grunnlaget for fengsling ikke lenger var til stede og han ble løslatt i dag, sier Harnes’ forsvarer Øyvind Bratlien til VG.

Hjem til jul

– Det hele betrodde på en stor misforståelse. Harnes er strålende fornøyd med å feire første jul med kona og familien på fem år, fortsetter Bratlien.

Den tidligere Bandidos-toppen ble siktet for kroppsskade og varetektsfengslet fordi politiet mente han sammen med en mann i 30-årene hadde utøvd vold mot en tredjeperson. Politiet fikk melding om hendelsen etter at den fornærmede mannen hadde oppsøkt legevakten.

Politiadvokat Ingunn Hodne sier til VG at årsaken til løslatelsen er at politiet ikke lener anser det som nødvendig å holde Harnes fengslet.

– Han er blitt løslatt fordi han var fengslet på bevisforspillelsesfaren og vi har nå gjort de undersøkelsene vi trenger å gjøre for å hindre at bevis forspilles. Vi har dermed ikke behov for å holde ham varetektsfengslet lenger, og derfor løslates han, sier Hodne.

FORSVARER: Øyvind Bratlien er Lars Harnes’ advokat. Foto: Frode Hansen

Fortsatt siktet

Bratlien sier at han regner med at saken for Harnes’ del henlegges som intet straffbart forhold i løpet av kort tid. Politiadvokat Hodne sier at siktelsen foreløpig står ved lag.

– Siktelsen mot ham er opprettholdt, så får vi se hva resultatet blir når saken er ferdig etterforsket, sier hun.

Den andre siktede i saken sitter fremdeles varetektsfengslet.

– Han har ikke begått noen vold mot vedkommende og har heller ikke hatt noe med voldsutøvelsen å gjøre. Han nekter straffskyld, sier advokat Thomas Randby som bistår mannen til VG.

I januar i år ble Harnes frikjent for drapsforsøk mot Imran Saber og løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i tre år. I juni besluttet Høyesterett imidlertid å oppheve deler av dommen og Harnes må derfor møte i retten igjen januar.

I begynnelsen av september i år ble han pågrepet på nytt. Politiet ville holde ham i varetekt frem til rettssaken, men Oslo tingrett mente at det ikke var grunnlag for fengsling og han ble derfor løslatt dagen etter.

Publisert: 21.12.19 kl. 18:02 Oppdatert: 21.12.19 kl. 18:39

Mer om

Flere artikler