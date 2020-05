SA JA: Aksjonærene ga mandag sitt ja til krisepakken for Norwegian. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten POOL

– Norsk luftfart kan være endret for alltid

Norwegian har mandag reddet seg fra konkurs. Likevel er krisen langt fra over for luftfartsbransjen. – Kan være endret for alltid, mener leder for transportkomiteen, Helge Orten (H).

Nå nettopp

– Det vil ta lang tid før situasjonen i norsk luftfart vil komme tilbake til samme nivå, om vi i det hele tatt kommer tilbake dit vi var før pandemien, mener Orten.

Under en ekstraordinær generalforsamling i et sterkt rammet Norwegian ga aksjonærene mandag sitt ja til en krisepakke som skal redde flyselskapet fra konkurs.

Les også: Slik ble Norwegian reddet

Kriseplanen innebærer at Norwegian skal styrke balansen gjennom å redusere gjeld og hente inn friske penger. Det vil kunne utløse tilgang til et statlig kriselån på 2,7 milliarder kroner.

Orten mener det er gledelig at Norwegian ser ut til å komme over den første kneika, men mener likevel at bransjen som helhet er i en krevende situasjon også fremover.

USIKKER PÅ LUFTFARTEN I FREMTIDEN: Leder for transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten, mener at vi vil kunne se en annerledes flybransje når coronapandemien er over. Foto: PETER MYDSKE

– Analysene sier at det vil ta lang tid før flybransjen kan komme tilbake til samme nivå, om den i det hele tatt gjør det.

– Veldig, veldig alvorlig for bransjen

Han mener pandemien gjør at folk kan velge annerledes i fremtiden, fordi det vil være økt arbeidsledighet, folk vil ha dårligere råd og folk kanskje vil reise mindre. Pandemien har også tvunget frem ytterligere digitalisering, som gjør at blant annet bedrifter kan velge andre løsninger enn luftfart i fremtiden.

– Det er mulig at behovet for flytransport blir mindre både nasjonalt og internasjonalt i fremtiden. Norsk luftfart kan være endret for alltid, sier han.

Medlem i transportkomiteen, Sverre Myrli (Ap), mener det er viktig å sikre oppegående selskaper i norsk og skandinavisk luftfart, men poengterer at både eiere og investorer også er nødt til å bidra.

– I så måte er det positivt det som har skjedd i dag. Vi er helt avhengige av fly i Norge, sier han.

les også Dette har du krav på om ferieturen blir kansellert

I verste fall frykter han at det ikke er noen norske selskaper igjen når samfunnet kommer på andre siden av coronapandemien.

– Det er en veldig, veldig alvorlig situasjon for luftfarten. Når 90 prosent av markedet forsvinner over natten, blir det tøffe tak uansett om myndighetene har stilt låneordninger til disposisjon.

– Ikke overraskende

Første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud (Frp), er lettet, men ikke overrasket over at aksjonærene godkjente krisepakken i Norwegian.

– Mange har investert penger i Norwegian, og ønsker selvfølgelig å sikre disse. Det er positivt at man gjør grep for å hjelpe selskapet gjennom den utrolig krevende situasjonen de er i, sier han.

Han mener det er riktig at selskapet har jobbet for å få til løsninger selv, og poengterer at Norwegian allerede før corona-pandemien hadde flere utfordringer.

POSITIV: Bård Hoksrud (Frp) mener det er positivt for både bransjen og forbrukerne om Norge fortsatt kan ha god konkurranse mellom flyselskap. Foto: Tore Kristiansen

– De har hatt fly som har blitt satt på bakken, de har hatt veldig høy gjeld. Å få coronakrisen på toppen av dette, har vært maks uflaks for Norwegian. Det er veldig positivt for både norsk luftfart og forbrukerne at de har funnet en løsning nå, sier han.

Norwegian-redningen: – Valget mellom pest eller kolera

Selv om selskapet i dag har fått i havn en krisepakke, vil utfordringene i luftfarten ikke være over med det første, mener Hoksrud. Han mener derfor det må ses på flere løsninger for bransjen fremover, uten at han vil love noe konkret.

– Det er myndighetene som har stengt ned mye av luftfarten, derfor må vi bidra til å finne løsninger også fremover. Men vårt utgangspunktet er at det ikke er riktig at vi skal drive et statlig flyselskap, sier han.

TOMT: Gardermoen har ikke vært til å kjenne igjen etter at corona-tiltakene ble innført i midten av mars. Foto: Gisle Oddstad

Trenger mer hjelp

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener staten ikke har gjort nok for å redde flybransjen, og har etterlyst en kontantstøtteordning også for denne bransjen.

Mandag advarte også Parat-leder Unn Kristin Olsen mot å senke skuldrene. Hun mener Norwegian fortsatt trenger mer hjelp fra myndighetene.

– Vi mener norske myndigheter må finne løsninger som tilfører kapital og ikke bare lån og garantier, sier hun til NTB.

Orten avviser ikke at dette kan være et tiltak på et senere tidspunkt, men at det er for tidlig å konkludere med det nå.

– Det er viktig å få Norwegian over den første kneika, så får vi ha en god dialog fremover. Det er viktig at vi har et godt luftfartstilbud i Norge, sier han.

Publisert: 04.05.20 kl. 13:15

Mer om Luftfart Norwegian

Fra andre aviser