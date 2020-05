SENTRAL SPORING: Bjørg Marit Andersen er professor emerita i smittevern. Her fra en demonstrasjon mot nedleggelsen av Ullevål sykehus der hun tidligere var smittevernoverlege. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Vil ha nasjonal smittesporing av alle coronasyke

Professor Bjørg Marit Andersen mener Folkehelseinstituttet bør ta et større ansvar for å teste og spore opp alle som er smittet av coronavirus i Norge.

VG skrev søndag hvordan flere kommuneleger etterlyste mer bistand fra FHI da helsemyndighetene ble kjent med flere smittede som hadde kommet hjem fra Solgården ferie- og helsesenter.

I Norge er det hver enkelt kommune som har ansvar for å forebygge og spore opp smittetilfeller lokalt. Folkehelseinstituttet skal gi råd og bistå kommunene.

Bjørg Marit Andersen er professor emerita i smittevern og mener de sentrale helsemyndighetene bør ha hovedansvaret for å teste og spore opp alle smittetilfeller.

– Jeg er sikker på at kommunene gjør sitt beste for å drive lokal smittesporing også på tvers av kommunene. Men det er et sentralt ansvar å forsikre seg om at det drives god smittesporing i kommunene, sier Andersen.

Fra slutten av april fikk kommunelegene beskjed om å teste alle som har symptomer på coronavirus. Flere kommuneleger har sagt at det er nærmest umulig å teste så mange.

– Bør lære av Sør-Korea

Andersen mener Norge burde se til Sør-Korea der myndighetene ved hjelp av smittesporing, videoovervåkning, offensiv testing og utstrakt karantene, fikk stanset spredningen av viruset kraftig.

VG har tidligere skrevet hvordan myndighetene i Sør-Korea ville sette elektroniske armbånd på innbyggere som brøt karantenereglene.

– Det er sørgelig at man ikke gjør mer fra sentralt hold for å følge opp hvert enkelt tilfelle. Her burde vi lære av Sør-Korea som følger opp hvert eneste tilfelle. Hvor stammer smitten fra, hvem har vært nærkontakter og blir smittet videre? spør Andersen.

I forrige uke meldte Folkehelseinstituttet at testkapasiteten i Norge er kraftig utvidet, og at flere grupper nå ville bli testet for coronavirus. Det er kommunene som skal gjennomføre testene.

Det er ikke alltid kommunene og sykehusene blir sikre på hva som er smittekilden. Per 21. april i år hadde drøyt 1800 pasienter «uavklart smittekilde», ifølge FHI.

SMITTEVERNLEDER: Line Vold er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap. Foto: Ørn E. Borgen

FHI: Smittesporing gjøres av kommunene

VG har sendt Bjørg Marit Andersen uttalelser til Folkehelseinstituttet. De påpeker at loven sier at smittesporing er kommunenes ansvar.

– Så lenge det var varslingsplikt til FHI om alle tilfeller med covid-19 ble data om eksponering samlet og analysert, og vi hadde for de fleste tilfellene data som viste om dette var en nærkontakter til et bekreftet smittetilfelle eller ikke, skriver avdelingsdirektør Line Vold.

Hun skriver at FHI daglig publiserer data om smittested og eksponering der de har informasjonen.

– Smittesporing gjøres av kommunene. De samler inn data om nærkontakter til de syke, og de kartlegger hvor personene mest sannsynlig er smittet. Kommunene følger også opp de som isoleres og settes i karantene, skriver Vold.

Folkehelseinstituttet skriver at det ikke finnes noen oppdatert nasjonal oversikt over dataene som samles i kommunene om dette.

FHI kjenner ikke identiteten til de smittede, og kan dermed ikke dele informasjon om hvem som er nærkontakter mellom kommunene. Det er i dag opp til den enkelte kommunelege.

– Fordel med lokal sporing

VG har vært i kontakt med ti kommuneleger som sier de har gjort en omfattende jobb med å spore smitte i kommunen- og varsle andre kommuneleger.

Professor og instituttleder Siri Forsmo påpeker at det også er en fordel at smittesporing er et lokalt ansvar.

– Kommunelegene har lokalkunnskap og kjenner lokale forhold når de ringer rundt og kartlegger. Mitt inntrykk er at kommunene og Folkehelseinstituttet har gjort en god jobb for å få kontroll på smittespredningen, sier Forsmo.

– Det er et ressurskrevende arbeid for kommunene, og det vil helt sikkert komme forslag om endringer og systemer som kan gjøre smittesporingen enda bedre, sier Forsmo.

Også KS som organiserer kommunene, bekrefter at smittesporing er svært arbeidskrevende for kommunene. De mener likevel det er en fordel at det ledes lokalt i kommunene.

– Det er hensiktsmessig fordi det er hjemkommunen som har de beste forutsetningene for å ivareta denne oppgaven. De aller fleste utbrudd av smitte skjer lokalt, skriver avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i KS.

