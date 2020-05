KJENNER SOMMERSKOLEN: Mathilde Tybring-Gjedde (H) er stortingsrepresentant for Høyre. Hun var på besøk på Sommerskolen på Vestli skole i fjor, og kjenner tilbudet etter flere somre som assistentlærer på Sommerskolen selv. Foto: Privat

Høyre-topper: Feil å avlyse Sommerskolen – rammer spesielt sårbare barn

Sommerskolen for 20.000 Oslo-elever er avlyst. – En unødvendig avlysning som går spesielt utover sårbare barn.

Oppdatert nå nettopp

Det mener Høyre-politikerne Mathilde Tybring-Gjedde på Stortinget og Øystein Sundelin i Oslo bystyre.

Samtidig sparer Oslo kommune rundt 40 millioner kroner på å avlyse den populære Sommerskolen, som har vært et gratistilbud for Osloelever de siste 15 somrene. Flere titall skolerelaterte kurs kombinert med fotball, matlaging, yoga og sommeraktiviteter, har trukket et stort antall barn og unge fra både grunnskole og videregående til Sommerskolen de siste årene.

les også Arbeiderpartiet krever at 7. og 10. klasse starter på mandag

Mathilde Tybring-Gjedde, som er utdanningspolitiker på Stortinget, har selv bakgrunn som assistentlærer på Sommerskolen i syv somre. Hun mener Oslo kommune kunne ha bestrebet seg på å arrangere skolen på tross av utfordringene med corona.

– Absolutt. Det er uholdbart at kommunen velger å avlyse alle kurs. Det hadde vært fullt mulig å dele elevene inn i mindre grupper med en lærer og en assistent i en uke, på samme måte som man gjør i den ordinære skolen, sier Tybring-Gjedde.

Hun mener at kommunen i det minste kunne arrangere tilbudet for de yngste elevene – og spre det utover flere klasserom og skoler.

les også Melby sendte brev til rektorene – varsler kort frist før flere elever skal tilbake på skolen

TRIST NYHET: Øystein Sundelin (H) synes det er leit og unødvendig at barn og unge i Oslo går glipp av Sommerskolen 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Denne våren er det mange barn som har gått glipp av viktig læring, og henger etter i lesing, skriving og regning, minner hun om.

Både Tybring-Gjedde og partifelle i Oslo, Øystein Sundelin har merket seg at Oslo kommunes skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har påpekt behovet for å komme tilbake til en mest mulig normal situasjon for barn og unge.

– Da henger det ikke på greip at kommunen avlyser Sommerskolen. Det er et paradoks at Thorkildsen som er bekymret for de sårbare barna, ikke strekker seg særlig langt for å beholde noe av sommerskole-tilbudet, mener Høyre-duoen.

les også Kunnskapsministeren glemte 30.000 ansatte i takkebrev – Fagforbundet og ansatte reagerer

Sundelin beskriver avlysningen som en trist nyhet for mange barn.

– Dette er et populært tilbud som svært mange barn og unge har gledet seg til som et lyspunkt i en ellers tung tid. Men når skolebyråden i Oslo ivrer for å få barn tilbake på den vanlige skolen, men kutter Sommerskolen, da synes jeg det er en uheldig dobbeltkommunikasjon, sier Sundelin.

Rektor ved Vestli skole, Ellen Sundby, synes også det er trist at Sommerskolen er avlyst.

– Rektor Kirsten og de andre som jobber der, er så flinke. Mange av barna her på skolen hadde hatt veldig godt av å delta på Sommerskolen, sier Sundby til VG.

Vestli skole har 530 elever, hvorav over 90 prosent er flerspråklige.

PARADIS: Erna Solberg (H) har besøkt Oslos sommerskole flere ganger. Her hopper hun paradis på Ila skole for ni år siden. Foto: Linn Cathrin Olsen / Scanpix

– Er det ikke forståelig at kommunen med halvannen måned igjen til sommerferien får praktiske problemer med å arrangere tilbudet, Tybring-Gjedde?

– Jo, men etaten har et eget team som arrangerer dette. Vi snakker om rundt 1000 ansatte som bidrar. Her hadde kommunen hatt muligheten til å forberede dette, svarer Høyre-politikeren.

les også Språkrådet om «kohort»: – Trenger Asterix-briller for å forstå

Kunnskaps- og oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), skriver til VG at kommunen «selvfølgelig mer enn noe skulle ønske at vi kunne gjennomført den fantastiske sommerskolen også i år.»

– Men det var ikke mulig med de smittevernreglene regjeringen har vedtatt og som gjelder nasjonalt.

Hun anklager Høyre-duoen Tybring-Gjedde og Sundelin for å drive politisk spill.

les også Ni av ti kom på skolen: Lavest fremmøte blant minoriteter

ØNSKER VELKOMMEN: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo ønsker elevene tilbake til skolene, men ikke til Sommerskolen. Foto: Terje Bringedal, VG

– Tybring-Gjedde og Sundelin bommer så til de grader når de prøver å drive politisk spill på dette. Hvis de er uenig i reglene som gjelder for smittebegrensning, får de ta det opp med regjeringen som ledes av deres eget parti, skriver Thorkildsen i en e-post.

Rektor Kirsten Riise på Sommerskolen forsvarer avlysningen med at det ble for krevende å arrangere tilbudet denne sommeren.

– Et arrangement som samler over 19.000 elever og 1000 ansatte på kryss og tvers av bydeler og klassetrinn fordelt på 45 skoler og kurssteder over hele byen, er ikke mulig å gjennomføre med myndighetenes regler for smitteverntiltak. Som eksempel var det i uke 26 på Bøler skole påmeldt elever fra 78 forskjellige skoler, på Marienlyst elever fra 70 forskjellige skoler og på Majorstuen skole elever fra 65 forskjellige skoler, ifølge Riise.

REKTOR: Kirsten Riise er rektor på Sommerskolen i Oslo. Foto: Annemor Larsen / VG

Sommerskolen er ikke omfattet av opplæringsloven.

– Derfor har vi måttet forholde oss til myndighetenes føringer for kultur- og idrettsarrangementer, slik som bydelene også må gjøre, legger hun til.

Studenter og elever i videregående engasjeres vanligvis som lærerassistenter i et stort antall.

De kjenner i utgangspunktet hverken elevene de jobber med eller skolebygningen de skulle ha jobbet i.

– Det ville vært svært krevende å gjennomføre opplæring for 1000 ansatte når vi ikke kan samle mer enn 50 mennesker av gangen. Vi har vanligvis opplæringsdager hvor vi samler 300 personer samtidig til kursopplæring, beredskapsopplæring og førstehjelpskurs, skriver Riise.

Hun avviser at økonomi har vært med i vurderingen før avlysningen.

– Økonomi har ikke vært et element i vurderingen av avlysning. Vi vet ikke hva vi den økonomiske situasjonen blir da vi nå jobber med alternative opplegg.

– Vi skulle gjerne hatt Sommerskolen i år. Nå jobber vi derfor for å lage lokale tilbud for barn i særlig utsatte områder, men der elevene og lærerne ikke er sammen på tvers at bydeler og skoler. Vi kommer også til å gjennomføre sommerskolekurs for skolestartere på utvalgte skoler, opplyser Riise.

les også Nordtvet skole utsatte skolestart – også tre elever er smittet

Utdanningsetaten fremhever at selv med færre elever per skole og grupper på 15 og 15 elever, ville de likevel hatt elever fra mange forskjellige skoler og bydeler per gruppe og kurssted, noe som anses uheldig i smittevernsammenheng.

Men kommunen har ikke rådført seg med smittevernmyndigheter før avlysning, går det frem av Utdanningsetatens forklaring.

Grupper på 15 istedenfor 30 elever betyr også at Sommerskolen måtte ha ansatt ca. 250 ekstra lærere, en prosess som tar lengre tid enn den halvannen måneden som gjenstår før sommerferien, ifølge Utdanningsetaten.

Publisert: 06.05.20 kl. 11:16 Oppdatert: 06.05.20 kl. 11:30

Les også

Fra andre aviser