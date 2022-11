AMMUNISJONSFABRIKKEN: Prosesstekniker John Arne Børresen (til venstre) og konsernsjef Morten Brandtzæg sjekker presisjons-valsede stålsylindere som skal bli artillerigranater.

Nammo på Raufoss: Jobber dag og natt for Ukrainas frihet

RAUFOSS (VG) Folkene og maskinene som produserer missiler og ammunisjon på Raufoss-bedriften Nammo, jobber nå døgnet rundt. Men det holder likevel ikke tritt med Ukrainas våpen-forbruk i krigen mot Russland.

I fjor omsatte hele Nammo-konsernet for syv milliarder kroner. Akkurat nå er ordrereserven dobbelt så høy: Landene som kjøper ammunisjon fra Nammo, har lagt inn bestillinger for til sammen 14,2 milliarder kroner.

– Vi har ikke rammer i dag for krigsproduksjon. Men det er det som etterspørres nå. Vi produserer så mye vi kan, sier Morten Brandtzæg, Nammos konsernsjef.

– Snakker vi om flere års ventetid?

– På visse produkter, ja, svarer han.

Men soldatene som kriger på bakken i Ukraina kan ikke vente i to år på etterforsyning av artillerigranater og langtrekkende missiler.

– Nei, det kan de selvsagt ikke. Forbruket av ammunisjon til artilleri ved fronten i Ukraina er enormt. En vanlig dag i Ukraina forbrukes det mer skyts fra ukrainsk side, enn et mindre europeisk land bruker på ett år, forklarer Brandtzæg.

ETTERSPURT: Morten Brandtzæg viser fram delproduksjonen til anti-tankvåpenet M-72.

18-doblet etterspørsel

Ta anti-tankvåpenet M72, for eksempel.

Tre dager etter at Russland invaderte Ukraina, skrotet regjeringen det norske våpeneksport-forbudet til land i krig, og sendte 2000 M-72 panservernvåpen til Ukraina - og ytterligere 2000 en måned senere.

Raufoss-fabrikken har produsert M-72 siden 60-tallet. Det har vært en eksport-suksess: På 60 år har de solgt M-72 for syv milliarder kroner.

Men på noen få måneder i år kunne ikke USA og andre land få bestilt nok av det lette rørvåpenet som en soldat kan avfyre fra sin egen skulder.

– Etterspørselen er 18-doblet, sier Brandtzæg.

– Når vil dere klare å levere til den siste som har bestilt?

– Det vil ta tre år å produsere bestillingene, svarer han.

– Hvem er det som bestemmer hvilke land som skal få sine bestillinger først?

– Den prioriteringen skal i hvert fall ikke Nammo gjøre. Vi er i detalj omfattet av et politisk rammeverk. Ja, våre produkter kan brukes til å drepe, men vi produserer ammunisjon fordi det er et politisk ønske at vi skal gjøre det. Så den prioriteringen må Stortinget og regjeringen gjøre. Vi har avtaler om forsyningssikkerhet med det norske og det finske forsvaret, mens Norge har en slik avtale med USA.

Info Dette er Nammo Forsvarsindustrikonsern med hovedkontor på Raufoss. Den norske staten og finske Patria eier 50 prosent hver. Det finske konsernet eies igjen av den finske staten og av den halvstatlige norske Kongsberg-gruppen. Nammo har produksjon på 28 steder i ni land. Konsernet har 2800 ansatte, 870 av dem jobber på Raufoss. 14 prosent av produksjonen selges til Norge. Den største kunden er USA som står for 37 prosent av omsetningen. Vis mer

Ukraina er viktigst

– Men hva er viktigst?

– Alt har veldig høy prioritet. Men det er en klar beskjed fra norske myndigheter, fra Stoltenberg i Nato og fra Von der Leyen i EU, hvor viktig det er å støtte Ukraina.

Nato har bedt medlemslandene samarbeide tettere med industrien, samordne sine bestillinger og legge flerårlige produksjonsplaner.

ROBOT: Industri-roboter utfører mye av produksjonen av artillerigranater på Nammo Raufoss.

Brandtzæg roser Finland og USA for langsiktig tenkning rundt beredskap.

Om den norske beredskapen sier han:

– Utfordringen i Norge er at vi mangler en felles finansiering av samfunnets totale beredskap. Det gjelder alt fra munnbind til kraftlinjer, fra diesel til våpen og ammunisjon. Forsvarsdepartementet har ikke ansvaret for helheten, heller ikke Justisdepartementet.

– Regjeringen har en totalberedskapskommisjon i arbeid?

– Ja, men går det raskt nok, spør Brandtzæg tilbake.

Laget støtfangere

I årene på 90-tallet med dyp fred, var det uklart om Nammo, tidligere kjent som Raufoss Ammunisjonsfabrikk, ville overleve. De måtte se seg om etter nye markeder. Konsernet kjøpte en stor svensk ammunisjonsprodusent, og slo seg etter hvert sammen med finske Patria. Det var dårlig med etterspørsel etter ammunisjon, men på Raufoss var de flinke med aluminium.

Noe av løsningen for å eksistere videre, ble derfor å produsere støtfangere til biler.

Så, 24. februar i år, gikk Russland til krig mot Ukraina. Brått var forsvarsindustriens dødelige produkter igjen høyt etterspurt.

Utholdenhet

Da Nammo så den enorme ordreinngangen som kom nærmest over natten, sendte konsernsjefen et brev til sin store eier og største norske kunde: Regjeringen.

– Krigen i Ukraina er også en kamp om industriell utholdenhet. Det gjelder ikke bare forsvarsindustrien, men all beredskap. Ukraina trenger enorme mengder ammunisjon. Men samtidig har mange lands forsvar nå innsett at de må bygge opp større lagre, og erstatte materiell de har donert til ukrainerne. Derfor har vi et enormt behov for å investere i ny produksjon. Men vi mangler de pengene, sier Morten Brandtzæg.

– Hva skjer med Nammo om krigen er over i morgen?

– Om krigen slutter nå, slik vi alle håper, og bestillinger kanselleres, så har ikke vi evnen til å bære kostnadene vi nå er beredt til å ta for å øke vår kapasitet. Derfor trenger vi dette bidraget, sier han.

Nammo har bedt regjeringen om et engangsbidrag på 650 millioner kroner til å avhjelpe det som er en slags omvendt industrikrise.

OVERBLIKKET: Nammo trenger kapital fra staten for å øke produksjonen. Da kan leveringstiden halveres, ifølge konsernsjef Morten Brandtzæg. Her har han god oversikt over Nammos pressverk.

Bestillingen

– Får Nammo støtte til å utvide produksjonen, kan vi halvere leveringstiden. Det spilte vi inn til statsbudsjettet, sier Brandtzæg.

Konkret har Nammo bedt om penger til:

** Produksjonsutstyr til fabrikken på Raufoss.

** Økt lagringskapasitet for eksplosivt materiale.

** Et fyllingsanlegg for artilleriammunisjon på Raufoss.

** Oppgradering av et fjellanlegg på Raufoss for lagring, og eventuell produksjon i krisetider.

** Rakettmotor-virksomheten.

– Hvor mye fikk dere i forslaget til statsbudsjett for 2023?

– Vi fikk ingenting, svarer Nammo-sjefen.

FD: Vurderer behovet

Seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet sier til VG at Nammo før sommeren ble bedt om å konkretisere nærmere sine behov for et tilskudd.

– I oktober kom Nammo kom tilbake med et nytt grunnlag for ønsket om 650 millioner kroner. Nå vil vi studere nærmere hva som ligger i det grunnlaget, så vil det bli gjort en vurdering og tatt en beslutning, sier Brekke.

– Skattebetalerne vil sikkert vite hva dere kan gi tilbake for et statstilskudd, Brandtzæg?

– Vi vil etablere mange nye arbeidsplasser på Raufoss, i tillegg til de 150 ekstra vi har ansatt siden pandemien. Vi kan bestå som en del av norsk beredskapsindustri. Vi vil fortsette å utvikle teknologi i verdensklasse med presisjon, hurtighet og lengre rekkevidde. Og vi betaler tilbake form av verdiskapning, sier konsernsjefen på Nammo.