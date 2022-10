SØKTE - OG FANT: Politiet lette etter bevis i området. De fant det de tror er gjenstanden.

Person stukket i foten på Nærbø stasjon - mistenkt pågrepet

En person er sendt til sykehus med stikkskader i foten etter en voldshendelse i Hå på Jæren mandag.

– Det har vært noe politiet kaller en alvorlig voldshendelse på togstasjonen, det ble funnet en person med stikkskader i fot, sier innsatsleder Kjetil Østrått til VG.

Han forteller at den skadede personen er sendt til sykehus, men ikke fremstår livstruende skadet.

– Politiet har pågrepet det vi mener er en gjerningsperson. Det er foretatt videre søk om man har funnet en gjenstand man mener kan knyttes til handlingen.

Hvordan de to involverte kjenner hverandre og opptakten til stikkepisoden har han ikke oversikt over, og sier at det må avklares i avhør utover dagen.

Togstasjonen på Nærbø ble stengt en periode mens de søkte etter gjerningspersonen.

Politet søkte mandag etter den antatte gjerningsperson etter voldshendelsen på togstasjonen. Den ble åpnet igjen da politiet gikk til pågripelse.

Klokken 13.28 skriver de på Twitter at de har pågrepet mistenkte etter søk i nærområdet.

Kort tid senere melder de videre at den fornærmede ikke fremstår alvorlig skadet, men kjøres til SUS for behandling av stikkskade.

– Vi er i området og samler informasjon om det som har skjedd. Vi fikk melding inn til oss fra involverte, sa operasjonsleder Solheim til VG tidligere.