PENSJONSPRAT: Hadia Tajik møtte Markus Lunden (20) og tre kamerater på byen. Det er bare han av de fire som visste at han har begynt å spare pensjon. Han fikk en ekstra stjerne i boken da han fortalte henne at han også har organisert seg – i LO.

150.000 unge gjør som Markus (20): − Strålende

Aps Hadia Tajik jubler over at 150.000 nordmenn under 30 år har begynt å spare pensjon det siste året. Men bare en av fire kamerater hun møtte i Oslo, har begynt.

Publisert: Nå nettopp

Den nye ordningen med pensjon fra første krone, har gjort at norsk ungdom i hopetall har begynt å spare til pensjon.

Årsaken er ordningen som daværende arbeidsminister Hadia Tajik fikk innført før hun gikk av:

Siden nyttår har alle over 13 år vært sikret pensjon fra alt de får av inntekter når de er i jobb.

76.000 under 19 år

Det har ført til en liten pensjons-revolusjon:

Frem til august er det etablert 250 000 nye pensjonskontoer i Norge, 150.000 er personer under 30 år.

46.960 av dem er mellom 18 og 19 år.

23.376 er mellom 16 og 17 år.

Foreløpig er det 6.709 ungdommer mellom 13 og 15 år som har vært i jobb og fått opptjent pensjon.

– Det er strålende å se at så mange nordmenn har fått opprettet pensjonskonto, på grunn av lovendringen denne regjeringen har gjennomført. Det dreier seg om damer, deltidsarbeidende og unge mennesker, sier Ap-politiker Hadia Tajik.

BER SJEFENE INFORMERE: Hadia Tajik sitter i dag i Stortingets energi og miljøkomité. Hun ber landets arbeidsgivere sørge for at alle som jobber for dem, får pensjonskonto – og at de blir informert om det.

Hun sier at det er spesielt gledelig at de unge har kastet seg på.

– Er du 17 år og har din første sommerjobb eller jobber litt deltid, vil du kanskje gjøre det de neste ti årene ved siden av studier eller annet. I et livsløps-perspektiv vil du med renters rente når du går av med pensjon, vil det kunne gi deg flere hundre tusen kroner mer i pensjon.

Vi tok henne med på byen tirsdag.

Der møtte vi fire gutter som alle er i nettopp den kategorien hun viser til.

– Jeg har begynt å spare pensjon, sier Markus Lunden.

– Det vet jeg ingenting om

20-åringen sier han har tatt et friår og jobber 70 prosent hos Meny.

Han sier at det har skjedd i regi av og sammen med sjefen hans.

– Det er bra; alle arbeidsgiverne i Norge skal sørge for å opprette pensjonsavtaler for alle over 13 år som jobber for dem, sier Tajik.

Kameratene Isak Solberg Hansen og Mathias Algrøy er også i jobb hos Spar og et flyttebyrå, men har ingen formening om at pengene de tjener kan innbringe pensjon.

– Det vet jeg ingenting om, sier Mathias.

Han sier at eneste skriftlig han har fått er lønnsslipp.

IKKE EN UNGDOMSSNAKKIS: Kameratene Markus Lunden (20), Isak Solberg Hansen (19), Mathias Algrøy (20) og Philip Austbø (20) sier de som unge flest har et fjernt forhold til pensjon, men er glade for at de nå tjener opp pensjonskroner.

Tajik sier han og alle andre må sikre seg en arbeidskontrakt og spørre arbeidslederen sin om den nye pensjonsordningen.

Fjerdemann i guttegjengen, Philip Austbø, studerer, men har hatt sommerjobb uten å ha kjennskap til sine nye pensjonsrettigheter.

– Selv den minste jobben gir pensjon og sommerjobber er viktig å få innberettet, sier Tajik.

– Hva bør en ungdom gjøre?

Direktør for Liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz, sier at ordningen gjelder absolutt alle arbeidstagere i Norge, fra pølsesjappa på hjørnet til Equinor.

– Hva bør en ungdom gjøre som eksempelvis får noen timers engasjement på et gatekjøkken?

– Si fra til sin overordnede at du har lest at alle nå skal få pensjon og at arbeidsgiveren er ansvarlig for å opprette en pensjonskonto for deg. Du kan også sette deg ned med dine foreldre og gå inn på Norskpensjon.no, og se på kontoen din når den er opprettet. Da kan du opp gjennom livet følge med pensjonen din.

– Viser at politikk virker

– Det er en ekstremt gledelig utvikling, som viser at politikk virker, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Han sier det er to viktige sider ved den store økningen.

– Det dreier seg selvfølgelig ikke om så mye penger i pensjonsopptjening til å begynne med, men dette gjør at 13-åringer og oppover stifter bekjentskap med pensjon for første gang. Jeg håper mange blir nysgjerrige og ønsker vite mer om pensjon.

Han sier at pensjon ikke akkurat har vært noe unge mennesker har vært opptatt av.

– Men gjennom pensjon fra første krone, får de faktisk sett at de får pensjon når de jobber. Det mye læring i dette.

Det andre viktige han trekker frem, dreier seg om bedriftene, som frem til 1. juli i år fikk tid til å tilpasse sine pensjonsordninger til den nye reglene, som ble innført 1. januar 2022.

– Det er et viktig signal å gi til bedrifter at det faktisk er de som har ansvaret for å etablere den nye pensjonsordningen for alle de betaler lønn til, fra første krone.

– BRUKTE TVANG: Hadia Tajik sier de presset gjennom pensjon fra første krone, mot arbeidsgivernes vilje.

De nye reglene innebærer at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst to prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

De som er i jobb får i hovedregel rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger 1 000 kroner.

Tajik sier hun er stolt av at de sto på sitt.

– Vi fikk høre at det var for mye å be om at arbeidsgiverne skulle innføre det. Så gjorde vi det likevel. Det viste seg at det lot seg gjennomføre og det er jeg glad for å se.

– Viktig å informere

Hun ber alle landets arbeidsgivere ta ansvar.

– De er forpliktet å sikre pensjonsopptjening til alle over 13 år. Og det er viktig at de informerer alle de har i jobb om dette.

Tajik gikk av som arbeids- og inkluderingsminister og nestleder i Ap i mars, etter at hun ikke kunne redegjøre tillitvekkende nok om sin pendlerboligsak.

Når vi spør om hun er klar for comeback i ledende posisjon eller regjeringen svarer hun ikke avvisende.

– Det er ikke opp til meg å bestemme.

TIL DISP: Tajik sier hun er til disposisjon hvis partiet trenger henne til nye oppgaver.

– Hvis anledningen byr seg så vil du tilbake?

– Jeg er takknemlig for de oppgavene jeg har på Stortinget, i energi- og miljøkomiteen. Så vet partiet at jeg er til disposisjon for det de eventuelt vil bruke meg til.