Ekspert ut mot Norges beredskap: − Fullstendig naivt

Et angrep mot norske gassledninger vil være en katastrofe for Europa. Det har ikke myndighetene tatt innover seg, mener forsker.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Info Tre punkter du må vite Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere. Vis mer

EKSPLOSJON: Gasslekkasjen på overflaten av havet utenfor Bornholm i Danmark, med kabelen Nord Stream 1.

– Nei, vi er ikke godt nok forberedt. Ja, det er kritikkverdig.

Dette er det spontane svaret fra forsker og lærer Ståle Ulriksen på Sjøkrigsskolen da VG ringer.

Tirsdag ble det kjent at det er tre store hull i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Dette er kabler som går fra Russland til Tyskland. Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er en villet handling og en trolig sabotasje.

Beredskapen på norsk sokkel er skjerpet etter lekkasjene.

– Den beredskapen er ikke mye å skrive hjem om, mener forskeren:

– Russiske skip har blitt hyret inn for å skyte seismikk på norsk sokkel. Det er grunn til å tro at de også har benyttet anledningen til kartlegging av norsk undersjøisk infrastruktur. Noen av de russiske skipene får lov til å seile uten los i Norge.

– Vi vet at russerne ikke skiller mellom sivilt og militært, eller mellom privat og statlig, slik vi gjør. Alle russiske skip regnes blant statens instrumenter. Det er naivt å tro at slike fartøy ikke brukes i spionasje og kartlegging, og kanskje også til forberedelse av sabotasje. Fullstendig naivt.

Norge er Europas viktigste gassleverandør

Norge har nå tatt over Russlands plass som den viktigste leverandøren av gass til det europeiske kontinentet.

Pilene peker mot at det er Russland som står bak angrepet, men det er for tidlig å slå dette fast.

Norsk gassforsyning er sannsynligvis Europas største sabotasjemål.

EKSPERT: Forsker og lærer Ståle Ulriksen på Sjøkrigsskolen.

– Hva kunne Norge vært bedre?

– Unnlatt å leie inn russiske skip for å hjelpe oss å lete etter olje og gass, for eksempel, og nekte russiske skip tillatelse til å forske på norsk sokkel, sier han og utdyper:

– Det finnes en del selskaper som leverer data om grunnen i Nordsjøen til oljeselskapene, så analyserer de hvor det kan være olje og gass. Av og til brukes russiske skip for å samle inn dataene. Det går også russiske statseide skip langs vår kyst hele tiden, skip med navn som begynner på «Mekanik» eller «Akademik» er typiske. De legger seg ofte i nærheten av viktige sivile anlegg eller militære baser.

Russerne har god oversikt

På den måten har Russland fått mulighet til å kartlegge alle norske rørledninger og kabelsystemer ut fra Norge.

– Vi har en sårbarhet som enkelte av oss har advart om i mange år. Jeg synes det er frustrerende at det ikke er tatt ordentlig tak i det. Forsvaret har ikke fått ansvar for å beskytte dem, og heller ikke ressurser til å gjøre det. I fredstid er det politiets jobb å beskytte dem. Politiet og Spesialstyrkene har evne til å håndtere en situasjon der terrorister kaprer plattformer. Men ikke for de andre tingene.

Info Dette har skjedd To av lekkasjene er på Nord Stream 1 i svensk økonomisk sone, omtrent utenfor Simrishamn i Sverige. Den tredje, Nord Stream 2, lekker i dansk økonomisk sone, sørøst for Bornholm. Begge disse to går fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Vis mer

– Forsvaret da?

– Nei, for det er politiets jobb i fredstid.

Ulriksen mener Norge har teknologi og kunnskapen som skal til for å få til dette. Oljeselskapene sitter også på mye teknologi som kunne vært brukt til overvåkning.

Han tror den mest sannsynlige årsaken til det som skjedde på tirsdag, er at noen har plassert sprengstoffet i forkant, og utløst det senere med signaler.

Han mener at Norge burde burde kartlagt området rundt kablene, og patruljert dette, på samme måte som de søker etter sjø-miner.

– Da ville vi ha oppdaget sprengladninger og annet utstyr som var utplassert. Når man først har gjennomført kartlegging, som tar tid, vil oppdatering gå mye fortere. Da vil man oppdage avvik, og kan reagere fort på dem. Vi trenger altså mange ulike sensorer som mater data inn til et hovedkvarter. Der blir de brukt til å lage et oppdatert bilde av hva som foregår i området. Det er slik vi forsøker å holde oversikt i Barentshavet. Tilsvarende kunne man hatt i Nordsjøen, men der også med sivile sensorer.

– Vi har ikke gjort det nå?

– Nei.

Ulriksen mener Norge ikke har tatt inn over seg hvor viktig norsk gass og sikring av den er for hele kontinentet:

– Det mangler en forståelse og en erkjennelse både av den strategiske betydningen av norsk olje og gass, og av Norges geografiske posisjon. Derfor har verken Politi eller Forsvar fått ressurser til å håndtere disse utfordringene.

NORD STREAM 2: Deler av kabelen vises fra båten Audacia i Tyskland.

Vanskelig å overvåke

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets Stabsskole mener norsk gassforsyning trolig er Europas største sabotasjemål:

– Det er fordi energiforsyning er den største utfordringen for Europa og fordi norsk gass derfor er så viktig, vil det også etter min vurdering et angrep være noe av det mest alvorlig man kan tenke seg.

– Er vi beredt nok for det?

– Vi kan ikke undervurdere hvor vanskelig det er å beskytte 8800 km rørledninger, både mot fysiske angrep og cyberangrep. Men realiteten er at det er som å si at vi skulle hatt luftvern på alle flyplasser og byer i Norge.

Hvis det er snakk om et større angrep som kutter norsk gass til Europa, tror han det må håndteres på andre måter:

-- Avskrekking for eksempel. Jeg tror det er høyst sannsynlig at vi kommer til å slå tilbake. Disse angrepene vil bli besvart, og det er noe en motstander må kalkulere med, og da må de ta store konsekvenser for seg selv.

Seismolog om eksplosjonen: – Ingen tvil om at det ikke er jordskjelv:

– Mer sannsynlig enn usannsynlig

Dersom Russland ikke klarer å tvinge frem forhandlinger på sine premisser i Ukraina i løpet av de neste månedene, og dersom presset mot Russland fortsetter å være stort slik at de risikerer et militært nederlag, så er sjansen for at vi kan få et angrep mot norske gassinstallasjoner mer sannsynlig enn usannsynlig.

Det sier forsker og orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, til VG.

Forsker og orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen.

– Norsk gass er utvilsomt det viktigste målet i Europa akkurat nå, sier Strømmen.

På spørsmål om hvilket type angrep han ser for seg i et slikt type scenario, trekker han frem forskjellige type gråsoneangrep som sannsynlig. Dette er angrep som ikke er så lett å spore tilbake til Russland direkte.

Det vil typisk være et angrep på undervannsinstallasjoner, lignende det vi ser på Nord Stream, sier han.

– Og så vil det gjerne være cyberangrep og eventuelt hendelser med skip eller lastebiler som får trøbbel på uheldige plasser. Et lite «uhell» fra russisk side på et lastefartøy på kaia i Kårstø ville jo fort satt den terminalen ute av drift i lang tid, sier Tor Ivar Strømmen.

Det danske forsvaret har frigitt video av gassboblene som fosser til overflaten på grunn av lekkasjene i Nord Stream-ledningene: