Boblejakker, skjerf og ull i kirken: − Vi må synge oss varme

OSLO (VG) I et forsøk på å håndtere de høye strømprisene, har Den norske kirke senket temperaturen i alle sine kirker i Oslo. Flere hadde kledd seg godt i Frogner kirke søndag.

Kirkelig fellesråd i Oslo, i samarbeid med Oslos biskop, besluttet fra 22. september å senke temperaturen til 15 grader i alle sine kirker i Oslo.

Søndag besøkte VG gudstjenesten i Frogner kirke, for å høre hva de fremmøtte hadde å si om endringen.

Prest Arne Slørdahl forteller at temperaturen de siste årene har vært på rundt 17 grader i kirken, men at den har vært høyere tidligere.

Tellef Raustøl er ofte i Frogner kirke, og var tidligere leder for menighetsrådet. Han syns situasjonen er lei.

– Man tror aldri alene, man tror alltid sammen med noen. Derfor er dette rommet viktig, og da er det dumt at det er kaldt her, sier Raustøl.

SOLIDARITET: Tellef Raustøl sier at å senke temperaturen er en måte å vise solidaritet på, til alle som sliter på grunn av strømkrisen.

Dobbel bekledning

Det var barnedåp og høsttakkefest under søndagens gudstjeneste. Dette ga ekstra mange besøkende i Frogner kirke, noe som kanskje var med på å heve temperaturen noen hakk.

Nestleder i menighetsrådet, Sissel Nilsen, hadde for anledningen tatt på seg en ulljakke under ytterjakken sin.

– Det nye blir at man må ha ull i kirken, ler Nilsen.

– Vi må synge oss varme, legger Sonia Borgen til.

De har begge forståelse for at kirkene har sett seg nødt til å senke temperaturen.

– Jeg håper man ikke må stenge kirken her. Der har det vært snakk om andre steder, sier Nilsen.

GODT KLEDD: Sonia Borgen (t.v.) og Sissel Nilsen, som er nestleder i menighetsrådet i Frogner menighet.

– Kommer til å bli et problem

Kirkevert Helen Hanoa hadde også kledd litt ekstra på seg, og forteller at hun hadde lagt ut flere puter på kirkebenkene enn vanlig.

– Dette kommer til å bli et problem. Mest for gamle mennesker som er mer frostige. Jeg syns alle skal ha anledning til å gå i kirken, uansett alder, uten å synes at det er kaldt, sier Hanoa.

– Tror du færre kommer til å gå i kirken på grunn av temperaturen?

– Det vet jeg ikke, med det er en fare for det, svarer Hanoa.

ORDNER OPP: Kirkevertene Helen Hanoa (t.v.) og Mette Vibeke Alsos.

En annen kirkevert, Mette Vibeke Alsos, går kledd med både skjerf og ytterjakke. Hun forteller at også Frogner kammerkor har klaget på temperaturen.

– Jeg skjønner at dette er nødvendig, men det er ukoselig, sier Alsos.

Vurderer å stenge kirker

– Det er satt i gang et arbeid der biskop og kirkeverge vurderer hvilke kirker det er mulig å stenge, uten at det skal gå for radikalt utover tilbudet til kirken, heter det i en uttalelse fra Kirkelig fellesråd i Oslo.

Prest Slørdahl forteller at store kirker, slik som Frogner kirke, ikke kommer til å bli stengt. Selv er Slørdahl kledd i ull, og merker ikke stort til at termostaten viser 15 grader.

– Det er slik det er. Det er bra om vi alle kan dele ved å senke temperaturen, og sørge for at ingen kirker blir stengt, sier Slørdahl.

Slørdahl sier han tror det kan bli spesielt kaldt for de som er kledd for bryllup, dåp eller begravelser.

– Dette er ingen krisetilstand, for vi må være solidariske i denne strømkrisen. Nå er det greit, men det blir råere til vinteren, så jeg tenker det kan bli tøft, sier Slørdahl.

Videre forteller Slørdahl at kirkene har hatt nedadgående økonomi over lengre tid.

– Kirkelig fellesråd sin økonomi har gått litt ned år for år. Noen kirker har blitt leid ut til andre trossamfunn, fordi man ikke har råd til å drifte disse, sier Slørdahl.

NØDVENDIG: Prest Arne Slørdahl sier det er et «must» å senke temperaturen i kirkene i Oslo.

En annen ting som skaper problemer for Frogner kirke er at orgelet er laget materialer som ikke tåler svingninger i temperaturen. Dette gjør at kirken ikke kan heve og senke temperaturen i forhold til når det er gudstjeneste.

Også Slørdahl er usikker på om temperaturendringen vil føre til færre folk i kirken.

– Det er kanskje lurt at vi i Norge begynner å kalibrere oss litt etter resten av verdenen, sier Slørdahl.

– Er vi i Norge litt bortskjemte?

– Ja, svarer Slørdahl.

HØSTTAKKEFEST: Prest Arne Slørdahl sammen med Schafteløkken barnehage, som sang og danset under gudstjenesten.

Salg av gensere

Raustøl, tidligere leder for menighetsrådet, tror ikke temperaturen vil gi færre besøkende til kirkene.

– Jeg tror folk vil kle seg. Dette er en måte å vise solidaritet på, sier Raustøl.

– Når jeg gikk ned hit tenkte jeg på om jeg skulle begynne å selge gensere med dekke i halsen, ler Raustøl.

Kirkevert Alsos sier at «om folk vil i kirken kommer de til å gjøre det uansett.»

DÅP: Det var mange fremmøte i Frogner kirke, søndag 25. september.

Dåpsforeldrene Kristian Nakken og Marthe Utgård forteller om en fin seremoni, og la ikke merke til at det bare var 15 grader i kirken.

– Jeg tenkte ikke over temperaturen, sier Nakken.

– Det er varmt i bunad, sier Utgård.

