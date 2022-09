DEN FINE DYRE TIDA: Snart er fyringssesongen i gang. I desember kostet strømmen, inkludert nettleie, Kjell Myrhaug og samboeren Torunn Dolven 5704 kroner.

Kjell (56) vil bruke hytta selv om strømprisen svir

Kjell Myrhaug (56) kjøpte hytte under pandemien. Nå frykter han at det blir en veldig dyr vinter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Han har nemlig planer om å bruke hytta selv om den ligger i «elspotområde No2», som har de heftigste strømprisene i landet.

– Jeg ser for meg at strømregningen kan bli mellom 10- og 20.000 kroner i måneden på det verste, sier Myrhaug, som nå tar grep for å redusere forbruket.

Han blar opp 31.000 kroner for å få installert en varmepumpe som gjør at han kan slå av den vannbårne varmen i gulvet når han ikke er på hytta i Nissedal. Den drar nemlig 6 kilowatt i timen. Det blir det fort penger av.

Selv har Kjell Myrhaug ingen planer om å selge hytta som han og samboeren kjøpte i 2020.

Tidligere har VG skrevet om hytteeieren Petter, som føler seg nødt til å stenge hytta for vinteren.

Kjell Myrhaug og samboeren Torunn Dolven.

– Vi skal klare oss. Men mange som kjøpte hytte, inkludert oss, har kjøpt den under helt andre forutsetninger enn det som er nå. Får vi en strømpris på 15 kroner per kilowattime blir det ganske heftig, sier Kjell.

Hytta, som har 119 kvadratmeter primær rom, ble bygget i 2005.

Kjell er spent på hva som skjer til våren.

– Hvis det blir så høye strømpriser i vinter og det ikke blir strømstøtte på hytta, vil det komme masse hytter til salgs som går under prisantydning. Jo dyrere strøm, jo mer vil folk være villig til å gå ned i pris. Jeg er spent på hva som skjer, sier Kjell, som jobber som teknisk selger.

Han har nå mye høyere strømregning på hytta enn i leiligheten hvor familien bor i Larvik. Der bruker de mindre og de får strømstøtte.

– Man kan si at hytter er luksus, for all del. Men jeg synes det er litt urettferdig at ikke strømstøtten også gjelder hytter, og folk er nok litt redde for å tråkke inn i dette vepsebolet, sier Kjell.

I desember, da familien var på hytta i romjulen, brukte de 1968 kilowattimer (kWt). Det kostet dem 5704 kroner i julemåneden. Da var strømprisen inkludert moms 218,30 øre per kilowattime. Onsdag var den 563,5 øre med mva.

– Må ha på strøm

Snittforbruket i vinter var 1200 kwt per måned.

– Vi må ha på strøm også når vi ikke er der for at ikke vann og kloakk skal fryse, sier 56-åringen, som legger til at de da har hatt termostaten på 10 grader. Men nå er det varmepumpen, og ikke gulvvarmen, som skal sørge for en lunk i hytta.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det rundt 445 000 hytter og fritidsbygg i Norge, men hytter kvalifiserer ikke til å få strømstøtte. Det gjør derimot sekundærboliger.

Husholdninger får nå dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime. Dette er uten momsen på 25 prosent. Ved en spotpris på 70 øre, blir utgiften for forbruker dermed 87,5 øre. Støtten gjelder et forbruk på opptil 5000 kilowattimer per måned.

Norges Hytteforbund mener man må kunne inkludere fritidsboliger i strømstøtteordningen og ha det samme taket.

– Vi vil ikke ha egen strømstøtteordning for fritidsboliger på toppen av de 5000, men 5000 kwt er ekstremt romslig, sier styreleder Trond G. Hagen som mener det må være hipp som happ om du bruker strømmen på hytta eller hjemme.

Trond G. Hagen, styreleder Norges Hytteforbund.

OED: – Én støtte per husholdning

Dine Penger/VG var nylig i kontakt med Olje- og energidepartementet (OED) i forbindelse med en annen sak for å høre om regjeringen vurderer strømstøtte også til fritidsboliger.

– Vi har vært opptatt av en raus støtteordning for husholdningene, og mener prinsippet om én støtte per husholdning står seg godt. Selv om mange har tilgang på en hytte, er husholdningsforbruket et nødvendighetsgode som må prioriteres, svarte statssekretær Elisabeth Sæther (Ap).

– Regjeringen er opptatt av å føre en sosialdemokratisk politikk der vi hjelper der det trengs mest.

Trond G. Hagen i Hytteforbundet forteller at han daglig får henvendelser fra fortvilte hytteeiere.

– Vi får vel 90 til 100 henvendelser i måneden. De er fortvilte over at de ikke kan bruke hytta. Den eneste måten å spare på i dag er å ikke være der. At folk lar være å dra på hytta har allerede startet, og enkelte steder vil næringslivet få problemer på grunn av manglende omsetning, mener Hagen.