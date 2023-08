Landbruks – og matminister Geir Pollestad (Sp) vil snakke med Bama om deres nye eplegrep.

Landbruksministeren kritisk til eplegrep: − Kjedene får større makt

Fruktgrossisten Bama skal fase ut flere norske epletyper til fordel for to nye sorter. Nå vil landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) ha et møte om saken.

NTB

Bønder som vil dyrke de to eplesortene Bama skal satse på, Fryd og Elden, må betale lisens til selskapet for hvert epletre de kjøper, skriver Nettavisen.

Samtidig som Bama satser stor på disse to sortene, skal de kutte i andre tradisjonsrike sorter norske epler.

Denne utviklingen er ikke ønskelig, sier den nye landbruksministeren. Han ser saken i sammenheng med maktkonsentrasjonen i det norske matmarkedet, ifølge avisen.

– Det har over tid vært en utvikling der kjedene får stadig større makt over både leverandører og produsenter, sier Pollestad.

Han mener Bama-grepet svekker bøndenes rett over egen produksjon og forbrukernes tilgang til variert vareutvalg.

Bamas største eier er Norgesgruppen, som også eier blant annet Kiwi og Meny. En annen stor eier er Rema 1000.