DREPT: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept torsdag.

Drapet i Ringerike: Skrev om vold, branner og hærverk i tiden før drapet

I månedene før han ble drept, delte Jonas Aarseth Henriksen (30) flere bilder og videoer. – Dette marerittet har blitt så drøyt nå at jeg trenger all den hjelp jeg kan få, skrev han.

Kortversjonen Jonas Aarseth Henriksen (30), også kjent som «Lastebiljonas» på TikTok, ble funnet drept ved en hytte i Ringerike.

Før han ble drept, delte Henriksen flere innlegg hvor han fortalte om hærverk, branner og vold.

Politiet har bekreftet at Henriksen var fornærmet i flere saker som enten er eller har vært under etterforskning. Disse sakene kan bli relevante i drapsetterforskningen. Vis mer

Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept ved en hytte i Ringerike torsdag.

Mandag er fortsatt ingen pågrepet i saken.







For mange var Henriksen kjent som «Lastebiljonas» på TikTok, der han stort sett delte humoristiske videoer fra hverdagen.

Men de siste månedene før drapet delte Henriksen også flere innlegg der han forteller om hærverk, branner og vold.

– Har egentlig ikke ønsket å dele dette tidligere for å unngå en eventuell eskalering, men dette marerittet har blitt så drøyt nå at jeg trenger all den hjelp jeg kan få, skrev han på Facebook 4. juni.

Info Politiet ber om tips Politiet ønsker opplysninger og observasjoner av personer eller kjøretøy i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august i området og innfartsårer inn mot Vestre Bjonevatnet og fylkesvei 2320 fra Bjonevika til Bjoneroa. Politiet ber også personer som har kjøretøy med dashbordkamera som i tidsrommet torsdag 17. august mellom 05.00 og 18.00 har kjørt disse strekningen om å ta kontakt med politiet; E16 Hallingby til Nes i Ådal

Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa

Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg broen Politiet ber også hytteeiere og grunneiere i området øst for Vestre Bjonevatnet om å undersøke om det kan ha vært uvedkommende på hytte eller tomt i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august. Informasjon kan meldes inn til politiet på telefon 476 96 400. Vis mer

Politiet har bekreftet at Henriksen hadde status som fornærmet i flere saker som er eller har vært under etterforskning, og at det er naturlig å se på dem også i forbindelse med drapsetterforskningen.

Men nøyaktig hvilke saker dette er snakk om, har politiet ikke sagt noe om.

– Dere sier at ingen er pågrepet i saken. Men har dere noen mistenkte?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det utover at vi etterforsker saken bredt og ut ifra flere hypoteser, sier politiadvokat Tine Henriksen til VG.

Hun opplyser at hvorfor Jonas Aarseth Henriksen befant seg i nærheten av en hytte, er et sentralt spørsmål i saken som politiet jobber med å kartlegge.

– Når var siste livstegn fra Jonas?

– Jeg kan ikke gi noe klart svar på det. Dette er også et viktig spørsmål vi undersøker, som vi begynner å få oversikt over.

Henriksen har selv skrevet flere ganger skrevet i sosiale medier og delt bilder om hendelsene han skal ha vært utsatt for.

Flere branner

25. juli 2021: En bobil i nærheten av Henriksens verksted tar fyr. Brannen startet trolig 02.27.

Saken havner på Åsted Norge, der politiet sier at brannen trolig startet etter at noen kastet brannbomber mot bobilen.

Bobilen tilhører ikke Henriksen.

Politiet etterlyser føreren av en bil. Men saken blir aldri oppklart.

En parkert bobil tok fyr 25. juli 2021 brant bobilen utenfor verkstedet på Kilemoen.

24. september 2021: En betongbil som tilhører Henriksens firma brenner på Vestsiden pukkverk i Vestre Ådal.

Politiet oppretter en sak om forsikringssvindel.

To personer blir siktet og varetektsfengslet. VG har sett fengslingskjennelsene.

Henriksen var ikke blant de siktede. Ingen er dømt for hendelsene.

24. september 2021 brant en betongbil mens den sto parkert på Vestsiden pukkverk i Vestre Ådal.

27. februar 2022: En lastebil som tilhørte Henriksens firma brenner.

Han har selv delt en sak om brannen på Facebook. Ifølge Ringblad søkte politiet etter vitner.

27. februar 2022 brant det i en lastebil som sto parkert i nærheten av sjåførens hjem i Heradsbygda.

Skrev om overfall

9. mars 2023: En mann forteller at han ble overfalt og banket opp utenfor hjemmet sitt i Tønsberg på vei til jobb tidlig torsdag morgen.

Saken blir omtalt i Tønsberg blad. Der mannen er intervjuet anonymt.

Henriksen knytter seg selv til saken i juni i år når han deler den og skriver om den på Facebook.

Tønsbergs Blad skriver at politiet fikk tak i to menn av utenlandsk opprinnelse. Begge hadde adresse i Norge, og ingen saker på seg fra før. De ble løslatt fra varetekt.

Til avisen forteller han at han sto ved bilen sin da han plutselig blir angrepet med pepperspray og slått av en mann. Han forteller så at en annen mann begynte å slå ham med balltre eller brekkjern.

Jonas Aarseth Henriksen.

Delte overvåkningsvideoer

4. juni 2023: Henriksen delte et lengre innlegg på Facebook der han forteller om ulike branner, forsøk på brannstiftelse, vold og hærverk.

På en overvåkningsvideo fra boligen hans kan man se en person kaste stein mot boligen.

Han publiserer også bilder av det som skal være forsøk på brannstiftelse av en bil og en motorsykkel.

Et annet bilde viser at en av hans firmabiler er utsatt for tagging.

– Politiet har få spor og sliter selvfølgelig med ressursproblemer, skrev Henriksen.

26. juni 2023: Henriksen deler flere videoer der man kan se en person utenfor boligen hans på natten.

Samme natt blir en bil som står ved en bolig Henriksen eier, men leier ut, utsatt for hærver, skriver han.

Videoene er fra 10. og 26. juni.

31. juli 2023: Teksten «Tyster Jonas» blir tagget flere steder i Hønefoss og Hole.

VG har fått tilsendt bilder som viser taggingen en rekke ulike steder.

TAGGING: Den siste tiden er teksten «Tyster Jonas» blitt tagget flere steder.

Undersøker sammenheng

Politiadvokat Tine Henriksen vil ikke kommentere konkret hvilke saker som er under politiets etterforskning, eller hvor mange det er snakk om totalt.

– Det er først og fremst saker som ikke er avgjort ennå, der det er pågående etterforskning, sier Henriksen til VG.

– Har de noe med drapssaken å gjøre?

– Utgangspunktet, når vi ser at avdøde har hatt status som fornærmet, er at det er naturlig å se om de sakene har en sammenheng. Men om de har det, er det for tidlig å si noe om, sier Henriksen.

FUNNET VED HYTTE: Henriksen ble funnet drept ved en hytte i Ringerike.

