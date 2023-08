DØMT: Saken ble behandlet denne uken i Sør-Rogaland tingrett.

Hadde 2,9 i promille - og barn i bilen

50-åring ble dømt til å betale 180.000 kroner i bot og må i fengsel.

Kjøringen fremsto som farlig og det oppsto flere trafikkfarlige situasjoner før han ble stoppet, ifølge dommen.

Hendelsen fant sted midt på dagen i Breigata, 1. april i år.

Blodprøven, som ble tatt om lag en time etter kjøringen, viste en alkoholkonsentrasjon på 2,93 promille.

Saken ble først omtalt i Stavanger Aftenblad.

Fengsel

Mannen har erkjent straffskyld, og saken ble avgjort ved tilståelsesdom torsdag denne uken.

Straffen for å kjøre med over 1,5 i promille er fengsel. Normalt fra 21 til 36 dager for førstegangsovertredere.

Skjerpende omstendigheter i denne saken var at mannen hadde med seg et barn i bilen, hans høye påvirkningsgrad og at kjøringen fant sted på en tid da det var mange trafikanter i Stavanger sentrum.

Tilståelsen førte imidlertid til en strafferabatt, slik at rettens utgangspunkt om 33 dager ble redusert til 28 dager i fengsel.

Han fikk også 180.000 kroner i bot.

I tillegg er han fratatt førerkortet i tre år, hvorpå han må ta ny førerprøve.