SP-ORDFØRER: Marlen Rendall Berg er ordfører i Fauske kommune i Nordland. Hun synes det er flaut at ikke hennes egen regjering har fått inn det nye veiprosjektet på E6 gjennom Sørfold i 2023-statsbudsjettet.

Sp-ordfører etter E6-brems: − Ekstremt skuffet og forbannet!

Sp-ordføreren i Fauske er «forbannet» på egen regjering for at E6-flaskehalsen gjennom Sørfold i Nordland ikke blir avløst av nytt veiprosjekt. Også utsettelsen av ny Oslofjordtunnel vekker sinne og skuffelse.

Europavei-strekningen i Sørfold har blitt kalt både flaskehals og krøttersti. Lenge har et nytt veiprosjekt som skulle avløse de smale, trafikkfarlige tunnelene, vært prioritert av vegvesenet.

Men torsdag kom kontrabeskjeden: E6 Sørfold, nærmere bestemt strekningen Megården-Mørsvikbotn utsettes enda en gang i statsbudsjettet.

– Direkte flaut

Fauske-ordfører Marlen Rendall Berg fra regjeringspartiet Senterpartiet er veldig lite blid:

– Jeg er ekstremt skuffet og forbannet! Det er direkte flaut at et så livsviktig veiprosjekt enda en gang er utsatt, sier Berg til VG.

Hun forteller at planleggingen har pågått i 15 år. Flere av de smale tunnelene på E6-strekningen lever på dispensasjon fra EU. Flere steder er den smale veien uten midstripe.

– Denne veistrekningen har vært pri 1 både fra regionrådet og fylkestinget. En ny utsettelse er rett og slett flaut. Husk at en ny vei også er viktig for å få fisk ut på markedet, sier ordføreren.

– Hva sier du til regjeringens begrunnelse om at økonomien ikke må overopphetes?

– Jeg har selvfølgelig forståelse for det. Men dette veiprosjektet er bare enda mer på overtid enn tidligere, svarer hun.

– Venter trafikk-katastrofe

I Viken - begge sider av Oslofjordtunnelen er folk skuffet over at oppstart på det nye tunnel-løpet ikke er inne i 2023-budsjettet.

– Vi venter bare på en trafikk-katastrofe i dagens tunnel, sier Asker-ordfører Lene Conradi (H).

STADIG STENGT: Både vedlikehold av en gammel tunnel og stadige stopp av vogntog og biler i Oslofjordtunnelen gjør at den ofte er stengt. Nå venter mange på at et nytt tunnelløp skal øke kapasitet og trafikksikkerhet i tunnelen.

Stadige stengninger av Oslofjordtunnelen har dominert mange trafikkmeldinger på radio og nett de siste årene.

Slik vil det ventelig bli i de nærmeste årene også. Støre-regjeringen har i sitt statsbudsjett-forslag ikke lagt inn midler til et nytt tunnelløp under fjorden mellom Hurum og Drøbak.

Prosjekt Europavei 134 Oslofjordtunnelen er et av flere prosjekter som alle settes på vent i budsjettforslaget for 2023 fra regjeringen.

Disse veiprosjektene settes på vent

Blant andre prosjekter som nå må sette på bremsen, er:

E134 Røldal-Seljestad (Vestland)

E6 Megården-Mørsvikbotn (Nordland)

E16 Hylland-Slæen (Vestland).

39,5 milliarder kroner foreslås til veiprosjekter i statsbudsjettet – 376 millioner kroner mindre enn i 2022.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) begrunner utsettelsene med behovet for forsiktighet for ikke å overopphete norsk økonomi.

– Selv om noen av de store prosjektene ikke starter opp nå, vil det være midler til noen mindre prosjekter. Det er jeg glad for. Vi må være forsiktige med å starte opp for mange prosjekter med tanke på faren for at økonomien kan bli overopphetet, sier Nygård.

Vegvesenets investeringer foreslås redusert med 2,6 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen.

– Katastrofalt

Ordfører i Asker, Lene Conradi (H), er på ingen måte tilfreds med at nytt tunnelløp under fjorden er satt på vent av regjeringen.

– Dette er jo et prosjekt som har vært klart til igangsetting lenge allerede. Prosjektet er prioritert av veimyndighetene. Det er katastrofalt at vi må vente enda lenger på en utvidelse og mer trafikksikker tunnelforbindelse, sier Conradi til VG.

ORDFØRER: Lene Conradi er ordfører i Asker kommune - på vestsiden av Oslofjordtunnelen.

Hun viser til de stadige stengningene av tunnelen og brannfaren som oppstår når for eksempel et vogntog kommer i brann i den forholdsvis bratte tunnelen under Oslofjorden ved Drøbaksundet.

– En forbedring av denne forbindelsen er viktig både for å få mer trafikk «rundt» Oslo sentrum, for trafikken mot Sverige og Europa - og for den lokale pendler- og transporttrafikken, sier ordføreren på vestsiden av fjorden til VG.

PÅ DRØBAKSIDEN: Sigbjørn Odden er gruppeleder for Høyre i kommunestyret i Frogn kommune.

På den andre siden av Oslofjorden er gruppeleder Sigbjørn Odden i Frogn Høyres kommunestyregruppe like fortvilet over utsettelsen som ordføreren i Asker.

– Dette er veldig trist. Vi er avhengig av at den tunnelen fungerer. Og det gjør den ikke nå. Den er stengt støtt og stadig. Derfor er byggingen av et nytt løp veldig tiltrengt i hele vårt folkerike område. Vi føler oss tilsidesatt av regjeringen, sier Odden til VG.

– Har du ikke forståelse for at regjeringen vil unngå overoppheting av økonomien?

– Planene for ny oslofjordtunnel har ligget der så lenge - at det er på høy tid å starte gjennomføring, selv om jeg rent overordnet politisk kan forstå en slik begrunnelse, svarer Odden.

Et prosjekt som startes opp, er: E10/riksvei 85 Hålogalandsvegen i Nordland og Troms og Finnmark. Dette er et offentlig-privat samarbeid, et såkalt OPS-prosjekt.

VENTER SKUFFELSE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Samferdselsministeren fremhever at fortsettelsen på byggingen av verdens lengste undersjøiske veitunnel, Rogfast, samt Sotrasambandet, Lysaker–Ramstadsletta og Sørbotn–Laukslett er andre eksempler på store veiprosjekter som trenger mye penger hvert år fremover.

– Oppstart av noen av de største prosjektene som nå er klare, blir derfor utsatt. Jeg vet at mange som har forventet oppstart av sine prosjekter blir skuffet. Men vi må være ansvarlige i den situasjonen vi er nå, sier samferdselsminister Nygård.